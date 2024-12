Parázs vita alakult ki Magyar Péter és Fülöp Attila között

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár Facebook-bejegyzésében ismertette, hogy miért nem tudták eljuttatni a gyermekotthonban élőknek Magyar Péter és a Legyél a változás felajánlásait.

Mint írta, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) 25 gyermekvédelmi intézményét kereste meg a Tisza Párt. A felajánlott adományokat a Belügyminisztérium 16/2023. (VI. 9.) utasítása szerint kell kezelni, így lényegében az SZGYF-nek kötelező írásbeli megállapodást kötnie az adományozóval. Ennek célja, hogy ismerjék az adomány tartalmát, értékét és célját. Példaként említette, hogy egy fogyatékossággal élő gyermeknek kifejezetten veszélyes lehet egy legójáték, ezért minden ajándékot pontosan dokumentálnak, hogy mindenki olyan felajánláshoz jusson, ami számára megfelelő. Fülöp Attila szerint ezt a rendszert minden adományozó ismeri, tudomásul veszi, és fennakadás nélkül együttműködik a fogadó intézményekkel.

Fülöp Attila szerint Magyar Péter nem hajlandó együttműködni

Az államtitkár kifejtette, hogy a Legyél a változás Egyesület nagyszámú intézményt keresett meg adományozási szándékával. Az SZGYF december 16-án felajánlotta, hogy csak egyetlen megállapodást kössenek az összes intézményre, hogy az eljárást minél jobban felgyorsítsák.

„Ehhez képest az egyesület öt napon belül három különféle listát küldött arról, mely intézményeknek kíván adományt adni, és az egyes tájékoztatásokban egymástól eltérő adatokat közölt: több esetben olyan intézményt neveztek meg, amely nem nyújt ellátást. A felsorolásban szerepelt olyan intézmény is, amelyik nem az SZGYF, és olyan is, amelyik egyáltalán nem is az állam fenntartásában áll. Sok esetben téves címeket tüntettek fel, például olyat, amely kizárólag iroda, és egyáltalán nem nyújt ellátást” – idézte fel a történteket Fülöp Attila.

Valótlan állítások az adományozási ügyben

Az államtitkár hozzátette, hogy az SZGYF az elmúlt héten írásban és telefonon is többször egyeztetett az egyesülettel, akinek vezetőjét is lecserélték közben. Az SZGYF december 20-án délután elküldte az egyesületnek az adományozási megállapodást, amit azóta sem voltak hajlandóak aláírni. Fülöp Attila szerint már a gyermekeknél lehetnének az ajándékok, ha Magyar Péter együttműködik.

Mint mondta, az adományozási ügyben több valótlan állítás is született. Az államtitkár hangsúlyozta, nem igaz, hogy az SZGYF nem fogad el ajándékot civil szervezettől, és hogy a szerződéskötésnek Magyar Péter személyéhez van köze.

Legfőképpen valótlanság, hogy az egyesület részéről pénteken a Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon előtt hagyott ajándékok eltűntek volna. Azokat az SZGYF a központi épületében saját költségére érintetlenül őrzi addig, amíg az egyesület hajlandó a jogi kereteknek megfelelő, az SZGYF részéről már aláírt szerződést maga is aláírni, vagy amíg azokat vissza nem veszi

– fejtette ki Fülöp Attila.

Facebook-bejegyzéséhez csatolta az SZGYF aláírásával ellátott megállapodást, valamint egy fotót is, amelyen Magyar Péter hiánytalan állapotban lévő adományai láthatóak.

Magyar Péter: „Embertelen, hazug emberek”

Fülöp Attila bejegyzése alatt egy hozzászólásban fejtette ki a véleményét Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke „embertelen, hazug embereknek” minősítette az ügy résztvevőit.

„Arra akartak minket kényszeríteni, hogy központi raktárokba szállítsuk a sok ezer jóérzésű magyar ember által felajánlott, sok millió forint értékű csodás ajándékot. Önök mindenki másnak, »a saját párttársaiknak is« engedélyezték az otthonokhoz történő közvetlen kiszállítást, csak a Legyél a változás Egyesületnek nem” – fejtette ki Magyar Péter.

Hozzátette, hogy Fülöp Attila államtitkár és Orbán Viktor miniszterelnök is „szégyellheti magát”, amiért „sok ezer nehéz sorsú gyermek karácsonyát tették tönkre politikai számításból”.

Mint írtuk, ez nem az első eset, hogy Fülöp Attila és Magyar Péter között éles szóváltás alakul ki. Magyar Péter az óbudai Szilágyi Erzsébet Gyermekotthont kereste fel péntek reggel, hogy átadja a Legyél a változás Egyesület nevében az adományokat. A intézmény vezetője nem engedte meg a politikusnak, hogy átadja a csomagokat. A gyermekotthonnál Fülöp Attila államtitkár is jelen volt, aki tájékoztatta Magyar Pétert, hogy az adományokat nem vehetik át, mivel nem voltak hajlandóak megkötni az ajándékozásról szóló szerződést.

A politikus azt is kifogásolta, hogy a Fidesz képviselői nemrég közvetlenül is ajándékozhattak. A Tisza Párt elnöke és az államtitkár között ezután egy kisebb vita bontakozott ki.

Fülöp Attila arra kérte Magyar Pétert, hogy ne egy gyermekotthonnál vitassák meg az aktuálpolitikai kérdéseket.

Hozzátette, hogy a Tisza Párt elnöke már rég megkötötte volna a szerződést, ha a gyermekek érdekeit tartaná szem előtt. Szintén ezen az állásponton van Rétvári Bence, aki az Index kérdésére beszélt a kialakult helyzetről. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint Magyar Péter a politikai hisztériakeltést még karácsonykor is fontosabbnak tartja a gyermekeknél. Mint mondta, a „gyermekotthonok csak díszletnek kellenének ahhoz, hogy Facebook-képek és -videók szülessenek”.

Politikai csatatérré váltak a gyermekotthonok

Magyar Péter novemberben jelentette be, hogy országjárásba kezd, amelynek részeként különböző gyermekotthonokba is ellátogat. Első állomása a miskolci Károly utcai gyermekotthon volt. Az intézmény igazgatója tájékoztatta a Tisza Párt elnökét, hogy rajta kívül senki nem mehet be az épületbe, és a stábja sem rögzíthet anyagokat. A politikus végül a Manócska részleg vizesblokkjáról, átázott falairól és rozsdás elemeiről is felvételeket osztott meg. Magyar Péter ezután a nyírszőlősi gyermekotthont is felkereste, ahová már nem mehetett be.

A Tisza Párt elnökét a bicskei gyermekotthonba sem engedték be. A döntés miatt Magyar Péter az intézmény előtt kezdett hosszú szócsatába Cséplőné Gönczi Veronikával, a Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatójával és Csizi Péter szociális ügyekért felelős helyettes államtitkárral. A politikus végül a Cégénydányádon található lakásotthonokba sem mehetett be.

Menczer Tamás a pécsi gyermekotthon előtt vitázott Magyar Péterrel

Ahogy korábban megírtuk, december 3-án a pécsi Szikla utcai Befogadó Gyermekotthon előtt esett egymásnak Menczer Tamás és Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke az után érkezett Pécsre, hogy az intézmény vezetője meghívta őt. A két politikus vitájának egy járókelő próbált véget vetni.

Magyar Péter nem jutott be az intézménybe, ugyanis az épület előtt várta a Fidesz kommunikációs igazgatója és Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár. Menczer Tamás szópárbajt vívott a Tisza Párt elnökével, aki lebüdösözte a fideszes politikust, valamint dalra fakadt, miközben előbbi vádjait hallgatta. A két politikus már korábban is üzengetett egymásnak, de most személyesen is elmondhatták egymásnak a véleményüket.

Menczer Tamás ellen garázdaság miatt tettek feljelentést, de a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség ezt elutasította. Az ügyész szerint a Fidesz kommunikációs igazgatójának megszólalása „nem tekinthető kihívóan közösségellenesnek, és az arra sem volt alkalmas, hogy másokban riadalmat keltsen”.

Az ügyben még Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt. A kormányfő december 6-án a Kossuth rádiónak adott interjújában említette meg a történteket. „Mindannyian ismerünk ilyen agresszív személyeket, rém kellemetlenek, akikkel nem lehet beszélgetni, csak leállítani őket. Menczer Tamás leállította ezt a rém kellemetlen politikát” – mondta Orbán Viktor. Szerinte Menczer Tamás azt tette, amit egy kommunikációs igazgatónak tennie kell, tehát „leállította az agresszív stílusú politikai ellenfelet”.

Aggódnak a gyermekvédelmi intézmények

Magyar Péter látogatását követően öt különböző gyermekvédelmi és szociális intézmény közös nyilatkozatot adott ki, melyben azt írták: „A pártpolitikai uszítások kereszttüzébe került gyermekek, fiatalok és a gyermekvédelem hivatását vállalók állandó belső és külső feszültségeknek vannak kitéve, folyamatos szorongást élnek át. Elveszítik a rendszer és az egymás iránti bizalmukat. Ez pedig alapjaiban rengeti meg a biztonságérzetüket és a biztonsághoz való jogukat”.

Arra kérnek „minden politikai és közéleti szereplőt, véleményirányítót, hogy tisztelje a gyermekek, fiatal felnőttek és a róluk gondoskodók méltóságát, valamint az őket megillető jogokat”.

A közös nyilatkozatot a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató, a Szent Péter és Pál Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Boldog Gyermekkor Hálózata, a baptista fenntartású Országos Szociális Intézményfenntartó Központ és az ÁGOTA Alapítvány írta alá.