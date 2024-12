Magyar Péter miatt zárhatták le a Vas vármegyei gyermekotthonokat is

A Dr. Bohóc Mosolyszolgálat Alapítvány idén a gencsapáti gyermekotthon kapujában adta át az állami gondozott gyermekek számára gyűjtött ajándékokat, mivel a civilek belépését korlátozó új szabályok miatt a bohócdoktorok már nem vihették be az adományokat személyesen, és műsorral sem kedveskedhettek a gyerekeknek. Az alapítvány céljaihoz igazodva a kapunál történő átadást választotta, emellett 50 gyermeket szabadtéri programra hívtak meg, de a helyzet az állami gondozottak körülményeinek átláthatóságát érintő kérdéseket is felvetett.

A gencsapáti gyermekotthon kapujánál adta át nemrégiben a Dr. Bohóc Mosolyszolgálat Alapítvány azokat az édességeket és ajándékokat, amelyeket vállalkozók, cégek és civilek közreműködésével gyűjtöttek az állami gondozott gyermekek számára. Az ünnepi ajándékok kézbesítése azonban idén egészen másképp zajlott, mint korábban – írja a Nyugat.hu.

A portálnak egy olvasója – aki részt vett az adománygyűjtésben – elmondta, hogy míg az előző években a bohócdoktorok személyesen vihették be az ajándékokat a gyermekotthonokba, sőt még műsorral is kedveskedtek a gyerekeknek, idén erre már nem volt lehetőség.

Az alapítvány kuratóriumi elnöke, Vass Szilárd is megerősítette, hogy a civilek most nem léphetnek be az intézmények területére. Elmondása szerint alkalmazkodnak a helyzethez, hiszen céljuk továbbra is az, hogy segítsenek.

Nekünk az a feladatunk, hogy a gyerekekhez juttassuk az adományokat, akár a kapuban is

– mondta.

Idén programot is szerveztek a gyermekek számára a nemesbődi Bosits Lovasfarm bevonásával. Az együttműködés keretében 50 állami gondozott gyermek utazhatott el a lovasfarmra, ahol többórás szabadtéri program várta őket.

Az ügy háttere azonban nem teljesen tisztázott. A Dr. Bohóc Mosolyszolgálat mellett más adományozók, például Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke sem juthatott be gyermekotthonokba. Pénteken a Tisza Párt elnöke a budapesti Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon kapujánál próbált karácsonyi ajándékokat átadni, de sem őt, sem adományait nem fogadták. Állítása szerint az intézmények állapotáról szóló képi anyagok készítését akadályozzák meg az ilyen intézkedésekkel, hogy elkerüljék a valós problémák feltárását.

A gyermekotthonok lezárását valószínűleg egy belügyminisztériumi eljárásrend indokolhatja, amely szerint az intézményekbe nem léphetnek be civilek. Ez a korlátozás azonban kérdéseket vet fel arról, mennyire átláthatóak az állami gondozott gyermekek életkörülményei – írta a Nyugat, amely kérdéseket küldött az érintett illetékeseknek is, de nem kaptak választ.