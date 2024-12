Mészáros Csaba a felmentése óta pedagógusként dolgozik a gimnáziumban. Elmondása szerint neki könnyű volt az átmenet, mert a kollégákkal olyan kapcsolatban volt, hogy nem kellett szégyenkeznie: igazgatóként is partneri viszonyt ápolt velük, és ez mostanra is megmaradt.

2022 tavaszán jött el az a pont, amikor szerinte „bele kellett állni”. Úgy látta, a pedagógusok olyan mértékben alulfinanszírozottak, hogy nem lehet elvárni tőlük, hogy szívvel-lélekkel csak az iskoláért dolgozzanak. Ezért először 2022 őszén emelték fel a hangjukat: szeptember 30-án közzétettek egy kiáltványt, amiben felsorolták az összes kifizetetlen munkájukat, és a szülőkhöz fordultak segítségért.

A beszélgetésben szóba került az oktatást is felügyelő Pintér Sándor belügyminiszter parlamenti meghallgatása is. Kálmán Olga képviselő megkérdezte a minisztertől, helyesnek tartja-e a Madách Imre Gimnázium igazgatójának felmentését. Pintér azt mondta: becsüli, hogy az igazgató „karakánul kiállt”, de ezt rendőri nyelven úgy mondják: lázadás. Szerinte ha nem lesz rend az iskolákban, akkor nem tudnak a diákok tanulni.

Mészáros Csaba a saját Facebook-oldalán reagált a belügyminiszter állításaira. Azt írta: „Parancsát végrehajtották: kiiktatta. [...] A Madáchban rend van, az iskola 6-ik helyezést ért el a középiskolák idei rangsorában és az okos eszközöket sem vesszük el, ahogy erről augusztusban döntöttünk. Nem rendőri nyelven úgy mondjuk, hogy kiállunk az értékrendünk mellett. Hiszen ez egy iskola.”

Mészáros Csaba Veiszer Alinda műsorában hozzátette: a középiskolásoknak nem lenne szabad megtiltani a mobilhasználatot, inkább szabályozni kellene.

Három hét alatt bevezetni, infrastruktúra nélkül, ez hungarikum.

De ettől függetlenül törvényt nem sértettek, hiszen maga a rendelet ad lehetőséget arra, hogy az igazgató akár egész évre is engedélyezze a mobilhasználatot. Érdekességnek tartja, hogy a felmentése után senki nem ment be a Madáchba ellenőrizni az új szabályok betartását. Sőt, máshol sem ellenőrzik ezt. Szerinte ennek az is az oka, hogy mindenki rájött, ezt a rendeletet gimnazista fiatalok esetében nem lehet betartani.

Úgy látja, a minisztérium csak a médiában megjelent szalagcímeket látta a felmentésekor. Ezekben egyes médiumok bojkottról írtak. A hatalom emiatt gondolta úgy, hogy muszáj lépnie, nehogy a többi iskola is felhatalmazva érezze magát a hasonló állásfoglalásra.

Mészáros Csaba végül azt is közölte: ugyan még nem perelte be a Belügyminisztériumot, de „fontolgatja”, most jogásszal konzultál erről.

(Borítókép: Tüntetés a Madách Imre Gimnázium előtt 2024. augusztus 28-án. Fotó: Tövissi Bence / Index)