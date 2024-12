Kövér László szerint a „vérfagyasztó” romániai fejlemények Magyarországon is megismétlődhetnek

Kövér László adott interjút Bayer Zsoltnak, a házelnök beszélt a Fidesz megalakulásának idején őket átjáró gondolatokról, tervekről, de Magyar Péterre is kitértek, miközben egyszer sem hangzott el a neve. A házelnök közben figyelmeztetett arra is, hogy szerinte nálunk is előfordulhat ugyanaz, mint ami a romániai elnökválasztáson megtörtént.