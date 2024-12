Viharos szélre, hófúvásra és nagyon sok hóra figyelmeztetett a Magyar Közút

Az előrejelzések alapján hétfőn jelentős mennyiségű friss, magas víztartalmú, úgynevezett tapadó hó várható a Dunántúlon, elsősorban Baranyában és Tolnában. Pont ezekben a térségekben viharos széllökések is előfordulhatnak, ami hófúvásos szakaszokat eredményezhet. A Magyar Közút továbbra is 0–24 órában végzi a folyamatos hóeltakarítási munkákat, de a hófúvások idejére azt kéri a közlekedőktől, ha tehetik, csak akkor induljanak el, ha halaszthatatlan utazásuk van, előtte pedig mindenképpen tájékozódjanak a www.utinform.hu oldalon.

Az előrejelzések alapján a Dunántúl keleti felébe, valamint a középső országrészbe éjfélig tartós havazás várható. Jelentős mennyiségű magas víztartalmú, úgynevezett tapadó hó elsősorban Baranya és Tolna térségében, valamint Bács-Kiskun déli felében érkezhet, a legtöbb friss hó a Mecsekben hullhat, ahol akár a 20 centimétert is elérheti. Hétfő délutántól viharos széllökések is érkezhetnek a Dunántúlra, pont a havazásban leginkább érintett területekre, ezért hófúvásos szakaszok is kialakulhatnak – kezdte közleményét hétfőn reggel a Magyar Közút.

A viharos szél és a hófúvás miatt külön felhívták a közlekedők figyelmét, hogy az érintett területeken csak az induljon útnak, akinek halaszthatatlan utazása van.

Ugyanis hófúvás esetén hiába takarítják le a burkolatról a havat a munkagépek, azt a viharos széllökések szinte azonnal visszahordhatják,

egy idő után még olyan szakaszokon is, ahol hófogó rácsok vannak, vagyis szó szerint szélmalomharcot vívnak ilyenkor a szakemberek ezzel az időjárási helyzettel. A közútkezelő mindent megtesz majd az utak járhatóságáért a viharos széllökések idején is, de igazán hatékonyan csak a szél elállta után tudnak beavatkozni a szakemberek.

A Magyar Közút a vasárnap este érkezett havazás előtt és azóta is folyamatosan dolgozik a kezelésébe tartozó országos közúthálózaton, melyre a megelőző és aktív síkosságmentesítési munkák során több mint 5000 tonna útszóró sót és 400 ezer liter kalcium-klorid oldatot juttatott ki. Ezeket a munkákat a következő napokban is teljes kapacitással végzik és a hófúvásban érintett területeken az úgynevezett lehívható, külső partnerek, kisvállalkozások által üzemeltetett munkagépeket is szükség szerint az utakra rendelik, valamint a nagy teljesítményű hómaró munkagépek is bevetésre készen állnak már.

A Magyar Közút minden rendelkezésére álló eszközzel és szakemberrel azon fog dolgozni 0–24 órában, 12 órás váltott műszakokban, hogy az ünnepi időszak alatt is biztonságosan használhassák a közlekedők a kezelésükbe tartozó utakat. Ugyanakkor arra kérik a közlekedőket, hogy csak téli gumival felszerelt járművel induljanak el, utazás előtt pedig mindenképpen tájékozódjanak a várható időjárásról a www.met.hu-n, illetve az aktuális közlekedési helyzetről, útviszonyokról, ezt a www.utinform.hu oldalon.

Budapesten is elindult a takarítás

Már vasárnap közleményben jelezte az FKF, hogy a Köztisztasági Divízió még a csapadék megérkezését megelőzően preventív szórást végzett, hogy a hó már alásózott utakra hulljon, nehezítve ezzel az útpályák lefagyását. Mint írták, Budapest útjait az FKF a rendeletben meghatározott szigorú prioritási sorrendben takarítja: először a hidakat, felüljárókat, az autópályákat és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszait, majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszait és egyéb közösségi közlekedési útvonalakat, ezt követően pedig a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak következnek.

A mellékútvonal-hálózaton, beleértve a budai hegyvidéki mellékutakat is, csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés.

AZ FKF HANGSÚLYOSAN FELHÍVTA A GÉPJÁRMŰHASZNÁLÓK FIGYELMÉT A JÁRMŰVEK KIFOGÁSTALAN MŰSZAKI ÁLLAPOTÁNAK ÉS TÉLI GUMIVAL VALÓ FELSZERELTSÉGÉNEK SZÜKSÉGESSÉGÉRE,

hiszen az elakadt, megcsúszott vagy mozgásképtelenné vált személygépkocsik gyakran megnehezítik a BKK autóbuszainak menetrend szerinti közlekedését, sőt magát az utak síkosságmentesítését is ellehetetlenítik.

Az FKF a minél gördülékenyebb hóeltakarítás érdekében kéri az autósokat, hogy vigyázzanak a városban dolgozó, közfeladatot végző munkatársaikra! Fontos, hogy az autósok vezetés közben ne előzzék meg a síkosságmentesítésben, hóeltakarításban részt vevő járműveket, hiszen a munkagépek mögött értelemszerűen tisztább az útburkolat, jobbak az útviszonyok.

Végül megjegyezték, hogy fontos tudni: a fővárosban a síkosságmentesítés és a hóeltakarítás többszereplős feladat. Az ingatlanok előtti járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, üzemeltetőinek kötelessége, társasházak esetében a lakóközösségnek kell gondoskodnia az épület előtti járdaszakasz takarításáról.

