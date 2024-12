A dolgozók váratlan élethelyzetei miatt szünetel a fül-orr-gégészeti ügyelet a szekszárdi kórházban

A Tolna Vármegyei Balassa János Kórház közösségi oldalán jelentette be, hogy az Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Osztályán dolgozó-, az ellátásban résztvevő szakemberek egyéni, váratlan élethelyzetei miatt – 2024. december 21-től január 6-ig szünetel az ügyeleti ellátás.

Munkanapokon, az osztályon a betegellátás továbbra is változatlanul és zavartalanul történik. Azt is megjegyezték, hogy a térség lakosainak ellátása az átmeneti időszak alatt is folyamatosan biztosított az alábbiak szerint:

Ügyeleti időben, fül-orr-gégészeti panaszokkal a háziorvosi ügyeleten, vagy a szekszárdi Sürgősségi Betegellátó Osztályon (SBO)-n jelentkezhetnek.

Akut gégészeti vérzés esetén, kérjük, hívja a 112-t.

A PTE KK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikáján, ügyeleti időben kizárólag SBO beutalóval érkező, vagy halaszthatatlan szakellátást igénylő esetben fogadnak betegeket.

Hangsúlyozták, hogy a fentiek szerint minden beteg megkapja a szükséges ellátást.

Hasonló a helyzet a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházban, ahol 2024. december 31. és 2025. január 6. között átszervezik a Kalocsai Szent Kereszt Kórház Telephely Csecsemő- és Gyermekgyógyászati, illetve Szülészet-Nőgyógyászati Osztályának működését. Ennek megfelelően, az érintett szakmákban a fekvőbeteg-ellátást a kalocsai telephely helyett az alábbi intézmények biztosítják:

Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház kecskeméti telephely (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.)

Bajai Szent Rókus Kórház (6500 Baja, Rókus utca 10.)

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház (6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart László u. 1.)

December 25-én és 26-án a Mosonmagyaróvári Karolina Kórház gyermekgyógyászati osztályán szünetel átmenetileg az ellátás.