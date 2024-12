Betiltották a szilveszteri tűzijátékozást a III. kerületben

Bár a petárdák be vannak tiltva, szilveszterkor mégis szinte bárhol lehet venni. Ez pedig nagyon megkeseríti a kisgyerekek és a háziállatok életét. A Párbeszéd politikusa most lépett.

„A robbantgatás nem alapvető emberi jog, a tűzijátékozás nem csupán magánügy, mivel a pirotechnikai eszközöket használókon kívül rengeteg embert és állatot érintenek annak fény- és zajhatásai, függetlenül attól, hogy szeretnék-e azt. Hiszem, hogy egyesek robbantási vágyánál fontosabb a gyerekek és az állatok védelme, ezért kezdeményeztem a tűzijátékozás korlátozását” – írta közösségi oldalán Béres András Óbuda-Békásmegyer alpolgármestere, aki mindenkitől azt kérte, hogy legyen tekintettel másokra, és szilveszterkor lehetőleg ne tűzijátékozással és petárdázással ünnepeljen.

Mindezeknek megfelelően Óbuda-Békásmegyeren betiltották a szilveszteri tűzijátékozást a kerültet szinte teljes területén.

Mint közölte, a kerületben körülbelül 6000 kisgyerek és 40 000 kutya él, az ő számukra biztosan könnyebb lesz az idei szilveszter.

Az elfogadott rendelet szerint a III. kerületben a lakóövezetekben és a természetvédelmi területeken tilos a 3-as osztályú, azaz a nagy teljesítményű, hangos tűzijátékok használata a december 31-e, 18 órától január 1-je, 6 óráig tartó idősávban.

A Fővárosi Közgyűlés legutóbbi ülésén arról is döntött, hogy társadalmi egyeztetést kezd a pirotechnikai eszközök (petárdák, tűzijátékok) használatáról. Bár a petárdák be vannak tiltva, de szilveszterkor szinte bárhol lehet venni olyan eszközöket, amelyek hangja a 120 decibelt is meghaladja.