Hó, havas eső, eső – lesz minden, de fehér karácsony aligha

Kedden borult időre van kilátás, a nap folyamán egyre többfelé várható csapadék, amely az estéhez közeledve egyre inkább folyékony halmazállapotúvá válhat. Miközben az ország egyes részein van esély a fehér szentestére, addig a síkvidékeken még az eddig meglévő hótakaró is elolvadhat.

Kedden döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég, hosszabb szakadozások a felhőzetben az Észak-Dunántúlon lehetnek – közölte időjárás-előrejelzésében a HungaroMet. Sokfelé erős, a Dunántúlon és helyenként északkeleten viharos lesz az északias irányú szél.

Síkvidéken reggelig általában néhány centiméteres, elsősorban délen, délnyugaton helyenként kissé vastagabb hótakaró alakulhat ki, amely kedden napközben olvadni fog.

A nap folyamán kelet, délkelet felől újra egyre többfelé várható csapadék, kezdetben vegyesen havazás, havas eső, eső, majd egyre inkább a folyékony halmazállapot válik jellemzővé.

Az északnyugati, nyugati tájakon, valamint az északi határvidéken a legkisebb a csapadék előfordulási esélye. A nap folyamán a legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 6 fok között alakul.

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások lesznek tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás alakulhat ki, de ingerlékenyebbekké is válhatunk. Veszélyjelzést erős széllökések miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Veszprém, Zala vármegyék területére adtak ki.

Elsősorban a hegyvidékeken lehet hó szenteste

Szenteste fehér ruhát csak az ország kisebb hányada ölthet, a nagy területen erős, sőt viharos északias szél és a pozitív hőmérséklet miatt olvadni fog a már leesett hó. Főként a hegyvidéki tájakon, azon belül is a Mecsekben és környezetében lehet havas a táj, ott ugyanis vastag hótakaró is képződhet az előttünk álló időszakban, ráadásul átmenetileg hófúvás is kialakulhat.

December 25-én, szerdán észak, északkelet felől gyorsan csökken a felhőzet, így napközben a legtöbb helyen derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. Reggelig a Dunántúlon, különösen annak déli, délnyugati felén még előfordulhat kisebb havazás, havas eső, majd eső, napközben már nem valószínű csapadék. Az északi, északkeleti szelet továbbra is nagy területen kísérhetik erős, viharos lökések. A minimum-hőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul, de a hóval borított, kevésbé felhős, illetve kevésbé szeles tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet 2 és 7 fok között várható.

December 26-án, csütörtökön általában derült vagy gyengén fátyolfelhős, napos idő valószínű. Csapadék nem lesz. Az északkeleti, északi irányú szelet még többfelé kísérhetik élénk, erős lökések. Hajnalra általában mínusz 6 és mínusz 1 fok közé hűl le a levegő, de a hóval borított kevésbé szeles tájakon ennél néhány fokkal hidegebbet is mérhetnek. Kora délutánra általában 4 és 7 fok közé melegszik fel a levegő.

