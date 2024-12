Adminisztratív úton szigorítanák a közpénzből hirdetők plakátkampányait

A szabályok valós hatása attól függ, hogy a kormány mennyire szigorúan alkalmazza őket saját reklámkampányaira. Kérdés, hogy milyen hatással lesz az új előírás az Európai Parlamentben frakcióval rendelkező pártokra, azok ugyanis nem magyar közpénzt is használhatnak.

Nehezebb dolga lesz és több buktatóval szembesülhet az ellenzék, ha a jövőben közpénzből akar kampányolni.

A Népszava információi szerint a Miniszterelnöki Kabinetiroda (karácsony előtt társadalmi egyeztetésre bocsátott) kormányrendelet-tervezete szerint tovább szigorítanák az utcai plakátolás szabályait. A jogszabályok szerint a felületek tulajdonosainak eddig is el kellett küldeniük a listaárakat Budapest Főváros Kormányhivatalának, ám ezek a szabályok tovább szigorodnak, ugyanis akár teljes kampányok állhatnak le, amennyiben az érintettek nem teljesítik az új előírásokat.

Az új jogszabály értelmében ugyanis

a közpénzekkel való felelős gazdálkodásra kötelezett szervezetek nem tehetnek közzé reklámot, amennyiben nem listaáron helyezték el a hirdetéseket,

vagy a listaártól való eltérésre a közbeszerzésekről szóló törvény alapján közbeszerzési eljárásra kötelezett reklámozó esetében a uniós nyílt eljárás vagy beszerzési eljárás alkalmazása nélkül került sor. A lap szerint szintén kizáró ok lesz, ha a reklámozó nem küldi el a szerződést a kormányhivatalnak, amit annak megkötésétől számított öt munkanapon belül kell megtennie. Ezt egyébként nyilvánosan is elérhetővé kell tennie.

A rendelkezések betartásában a közterület-felügyelet nyújt segítséget, de akár rendőrség segítsége is igénybe vehető lesz, az illetékes hatóság hivatalból ellenőrzi a jogszabály betartását. Ez olyan esetekben valósulhat meg, amikor szabálytalanul helyeznek ki egy hirdetést. Emellett szigorodnak a szankciók is, ugyanis kimondanák, hogy ismételt vagy többrendbeli jogsértés esetén bírság kiszabása tekintetében nincs mérlegelési lehetősége a hatóságoknak.

A szabályok valós hatása nyilván attól függ, hogy a kormány mennyire szigorúan és pártatlanul alkalmazza őket, különösen a saját reklámkampányaira.

Bonyolultabb a kérdés, ha egy európai parlamenti frakció Magyarországon indít kampányt.

Bár az európai parlamenti frakciók nem magyar közpénzből működnek, a magyarországi kampányokra vonatkozó reklámszabályokat nekik is be kell tartaniuk. Az új szabályozás tehát rájuk is hatással lesz a jövőben.