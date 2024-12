Két autópályán is baleset lassítja a forgalmat

Az M3-as és az M5-ös autópályákon is baleset történt, torlódásra kell számítani.

December 25-én két baleset is történt a magyar autópályákon, az egyik az M3-ason, míg a másik az M5-ös sztrádán. Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópályán, Vásárosnamény irányába baleset történt. A 34-es kilométernél a sérült járművek már a leállósávon állnak, de továbbra is lassulásra, szakaszos torlódásra számítsanak Gödöllő térségében.

Az M5-ös autópályán, Röszke irányába összeütközött négy személyautó. A 62-es kilométernél, Örkény és Lajosmizse között a belső sávot foglalják el a sérült járművek, a torlódás a kora délutáni órákra már meghaladta az 5 kilométert is.

A Magyar Közút oldalán közzétett információk szerint országszerte csapadékmentes az idő, a gyorsforgalmi, valamint a fő- és mellékutak burkolata száraz. A látási viszonyok mindenhol jók. A Tiszántúlon és a Dunántúlon is sok helyen erős (49-59 kilométer per óra) vagy közepes (30-39 kilométer per óra) a szél erőssége, máshol szélcsend van, vagy gyenge a légmozgás.

Szerda éjfélig várhatóan a légmozgás fokozatosan veszít erejéből, azonban a Nyugat-Dunántúlon (kiemelten a Balaton tágabb környezetében), illetve északkeleten a szélre érzékeny területeken a nap első felében még előfordulhatnak 70 kilométer per óra körüli lökések. Estétől kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség már nem valószínű.