Személyes vallomásban mondta el Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, hogy kicsoda ő valójában, miért lépett a nyilvánosság elé, és miért tette azt, amit tett. A „Napló gyermekeimnek és üzenet a jövőnek” címmel feltöltött videójában kifejtette, hogy amikor bement a Partizánhoz interjút adni, azt nagyon kellemetlennek érezte, és igyekezett nagyon röviden letudni, és elmondani néhány dolgot, azonban „magamon is meglepődtem, amikor olyan mondatok kijöttek a számon, hogy nem lehet az, hogy egy családi részvénytársaság Magyarország, nem lehet az, hogy néhány család kezében van az ország”.

Meglepődtem magamon, mert én ezeket az embereket személyesen ismertem. Nem voltunk jóban, de találkoztunk, és meglepődtem, mert ott ismertem föl én is sok mindent a stúdióban, hiszen én tényleg a miniszterelnökről sokszor úgy gondoltam, hogy az egyik legtehetségesebb politikusa az országnak. Minden esélye megvolt arra, óriási felhatalmazással, hogy vele, az ő miniszterelnöksége alatt szintet lépjen Magyarország, hogy amint ígérték, valóban egy polgári ország legyünk, nem lehet az

– fogalmazott a pártelnök. Magyar Péter úgy látja, hogy „néhány ezer ember foglyul ejti az országot”, és „borzasztó rossz irányba mennek a dolgok”. Elmondása szerint mindig is látta, mennyi hiba van, mennyi mindent lehetne jobban csinálni, és amikor ezeket kimondta a Partizánnak adott interjújában, arra gondolt, hogy ez az érzés nemcsak benne, de rengeteg emberben is sűrűsödött.

Hozzátette: az interjú után úgy érezte magát, mintha egy kihallgatásról jönne ki, félelmet, de felszabadultságot is érzett. Úgy fogalmazott:

Kicsit olyan, mint a gyónás. Nem mintha én követtem volna el ezeket a bűnöket, vagy bármi szerepem lett volna ezekben a bűnökben, de minthogyha a saját politikai közösségem helyett elmondtam volna.

A politikus azzal folytatta, hogy már 2000 környékén letette a voksát „az úgynevezett polgári oldal mellett”, és amikor 2002-ben elveszítették a választást, akkor látták, hogy milyen hatalom jön helyettük. Szerinte a Fideszben van egy összetartó erő, a másik oldaltól való félelem, nehogy visszajöjjenek. „Igazából ez arra jó, hogy mindent elfed, vagyis próbálnak ezzel mindent elfedni” – vélekedik a pártelnök, aki szerint egy olyan Magyarországért kell küzdeni, amilyenért az őseink is küzdöttek. Példaként említette a nagyszüleit, nagyapjáról pedig részletesebben is beszélt, akinek a szavai erőt adtak neki, hogy ki merjen állni a nyilvánosság elé.

Jelenlegi küldetésével kapcsolatban elmondta, „lehet, hogy nem lesz eredménye, mint a dédnagyapámnál, de az is lehet, hogy egy idő után, sok év után eredménye lesz. És hogyha én a gyerekeim vagy az unokáim szemébe szeretnék nézni, akkor ezeket az áldozatokat meg kell hozni”. Szerinte ez egy egyirányú utca, és fel sem merülhet, hogy ő vagy a közössége visszaforduljon. „Sőt, minél inkább támadnak minket, annál inkább érezzük azt, hogy jó irányba megyünk” – vélekedik. Azt is elmondta, hogy már február előtt is tudta, nagyon sok nehézséggel küzdenek az emberek, és rengeteg probléma van az országban, de az országjárás segített neki, hogy ezt ténylegesen meg is értse.

Szerintem a legfontosabb az az – a Tisza Párttól függetlenül, a leendő Tisza-kormánytól függetlenül –, hogy legyen egy nemzeti minimum, legyen egy megegyezés abban, hogy visszaépítjük a fékek és ellensúlyok rendszerét, amit szándékosan építettek le, szisztematikusan

– fogalmazott Magyar Péter. Szerinte alaptörvénybe kellene építeni, hogy maximum két ciklusig, nyolc évig lehessen valaki magyar miniszterelnök.

Önmagáról szólva elmondta, sokan talán azt gondolják, milyen jó élete van, és a hatalom „milyen szuper”, de senki ne gondolja, hogy ez egyszerű. Mint fogalmazott, alig látja a gyerekeit, pedig korábban napi szinten találkozott velük, ott volt a meccseiken, vagy elvitte őket edzésre.

Engem egy középosztálybeli családban neveltek, ahol persze volt értéke a pénznek, de elsősorban a munkának. Nem vágyom sem jachtra, sem magánrepülőre, sem helikopterre, sem uradalmi birtokokra. Én arra vágyom, hogy nagyjából minden magyar ember, aki tesz ezért, és aki odateszi magát, és dolgozik, az egy emberhez méltó életet éljen, és hogy tudjunk generációról generációra, egyről a kettőre jutni. Nem egészséges az, hogyha valaki egy faluszéli kis házból származik, és utána ezermilliárdos lesz

– vélekedett.

A Tisza Párt elnöke elmondta, a felvétel azért készült el, mert szerette volna megmutatni magát egy kicsit belülről, hogy milyen nagy utat járt be az elmúlt hónapok alatt, és hogy „bízhat bennem bárki, nem csak a Tisza szavazói, hanem minden magyar ember, hogy én nem fogom a népemet, nem fogom Magyarországot soha elárulni”.

(Borítókép: Magyar Péter / Facebook)