„Megszólalt a Kicsi” – karácsonyi különkiadást kapott a Menczer-Magyar csörte

„Megkapta a nemzet a karácsonyi ajándékát! Megszólalt a Kicsi, és beszélt magáról. De jó! Kellett, mint egy falat kenyér. Megszólalt a megmentőnk, ez a vátesz, ez a páratlan politikai gondolkodó. És azt mondja a Kicsi, hogy ő látta a Fidesz problémáit. Na ja, közvetlen azután, hogy az összes jól fizető állását elvesztette” – írja közösségi oldalán Menczer Tamás a kormánypártok kommunikációs igazgatója, aki a Tisza Párt elnökének, Magyar Péternek a videójára reagált bejegyzésben.

A kommunikációs igazgató szerint Magyar Péter víziója azzal kezdődött, hogy lehallgatta a feleségét, megtámadta és tönkretette a családját.

„Micsoda vízió! Óriási! Azt is mondja, hogy ő megszünteti a korrupciót. Senkinek nem kell aggódnia, a lóvét kiosztja az öccsének meg a haveroknak, vagyis elrakja saját magának” – tette hozzá a kommunikációs igazgató, aki a bejegyzésben hosszan sorolja, hogy szerinte mi mindent ígért a Tisza Párt elnöke.

„ Azt is mondja, megtanulta, hogy nem szabad csúnyákat mondani az emberekre. Így ünnepélyesen megígéri, hogy büdös köcsögözni és agyhalottozni a jövőben tényleg csak akkor fog, ha senki nem veszi fel! Szépen kér mindenkit, ha vállalhatatlan mondatokat mond, tényleg ne vegye fel senki! És a templom előtt is kizárólag halkan fog ordibálni a jövőben. Azt is mondja, hogy lehet benne bízni, mostantól a diszkóban is viselkedni fog, tényleg nem kell majd a nyakánál fogva kihajítani... Legfeljebb nyáron ereszti kicsit el magát, akkor majd figyeljenek a kidobók, de a nagy melegben ez tényleg rendben van, ő is csak ember. És Brüsszel Péter, aki eddig mindenkit elárult, azt is mondja, hogy ő nem fogja Magyarországot elárulni. Ez biztosan így lesz. Tényleg nem. Talán csak akkor, ha Manfred Weber kéri... ” – írta Menczer Tamás.

Üzenet a jövőnek

Magyar Péter „Napló gyermekeimnek és üzenet a jövőnek” címmel feltöltött videójában többek között arról is beszélt, hogy kellemetlenek érezte, amikor először adott interjút a Partizánnak. „Magamon is meglepődtem, amikor olyan mondatok kijöttek a számon, hogy nem lehet az, hogy egy családi részvénytársaság Magyarország, nem lehet az, hogy néhány család kezében van az ország.”

Meglepődtem magamon, mert én ezeket az embereket személyesen ismertem. Nem voltunk jóban, de találkoztunk, és meglepődtem, mert ott ismertem föl én is sok mindent a stúdióban, hiszen én tényleg a miniszterelnökről sokszor úgy gondoltam, hogy az egyik legtehetségesebb politikusa az országnak. Minden esélye megvolt arra, óriási felhatalmazással, hogy vele, az ő miniszterelnöksége alatt szintet lépjen Magyarország, hogy amint ígérték, valóban egy polgári ország legyünk, nem lehet az

– fogalmazott a Tisza Párt elnöke, aki úgy látja, hogy „néhány ezer ember foglyul ejti az országot”, és „borzasztó rossz irányba mennek a dolgok”.

Magyar Péter elmondta, hogy azért készítette az idézett videót, mert szerette volna megmutatni magát egy kicsit belülről, hogy milyen nagy utat járt be az elmúlt hónapok alatt, és hogy „bízhat bennem bárki, nem csak a Tisza szavazói, hanem minden magyar ember, hogy én nem fogom a népemet, nem fogom Magyarországot soha elárulni”.

(Borítókép: Magyar Péter és Menczer Tamás. Fotó: Szollár Zsófi, Karip Tímea / Index)