Órákon belül új hagyományt teremt Sulyok Tamás köztársasági elnök

Sulyok Tamás köztársasági elnök csütörtök este karácsonyi beszédet mond a közmédia csatornáin. Az államfő először fordul egyenesen a televíziónézők felé, miközben ünnepi beszédével új hagyományt is teremt.

Karácsonyi beszédet mond Sulyok Tamás köztársasági elnök december 26-án, karácsony másnapján. Az államfő ünnepi üzenetét csütörtökön 18 órától közvetíti az M1 és a Duna tv, valamint hallgatható lesz a Kossuth rádióban is.

Az Országgyűlés február 26-án választotta köztársasági elnöknek Sulyok Tamást, aki korábban az Alkotmánybíróság elnöki pozícióját töltötte be. Az államfő március 5-i hivatalba lépése óta több beszédet is mondott különböző rendezvényeken,

Sulyok Tamás most viszont első alkalommal egyenesen a televíziónézők felé fordul, miközben új hagyományt teremt, ugyanis eddig a köztársasági elnökök szilveszterkor igen, karácsonykor azonban még nem tartottak hasonló ünnepi köszöntőt.

A csütörtöki televíziós beszéd felvételéről egy fotót, valamint egy rövid videót is megosztott az államfő.

Sulyok Tamás december 1-től, advent első vasárnapjától mindennap egy kalendáriumi ablak kinyitásával jelentkezett közösségi oldalán, amelyekben legtöbbször egy bibliai üzenet, máskor egy-egy versrészlet szerepelt. Szenteste egy betlehemi képhez Jézus Krisztus születésének alkalmából szűkszavúan csak annyit írt: „Megszületett”.

December 25-én azonban már osztott meg karácsonyi gondolatokat, kijelentve, hogy „hívő emberként a legszebb és legfontosabb ünnepek egyikének tartom a karácsonyt”. „Fontos, hogy az ünnepi kavalkádban időt szenteljünk annak, ami igazán számít. Hogy megálljunk egy picit, vessünk egy pillantást a tovatűnő esztendőre. Hogy hálát adjunk azokért az emberekért, akik körül vesznek, mindazért a sok jóért és kevésbé jóért is, amit az Úr számunkra elrendelt. Hogy szeretteinkhez forduljunk. A jelenben legyünk” – írta az államfő, megjegyezve, hogy „így a karácsony nemcsak külsőségekben, hanem belsőleg is áldássá válhat számunkra”. Sulyok Tamás már akkor áldott karácsonyt kívánt minden magyar embernek, valamint a hanuka ünnepének kezdetére is felhívta a figyelmet.

Novák Katalin a megbékélést hirdette

Novák Katalin, akkori hivatalban lévő köztársasági elnök tavaly a karácsonyi televíziós interjújában a magyar nemzet béke- és szabadságszeretetéről beszélt, valamint az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban hangsúlyozta, abban bízik, hogy „a békéért kiáltó szavunk minél többekhez eljut, annál nagyobb hatása lesz”. A köztársasági elnök akkor azt kérte, karácsonykor külön is gondoljunk a kárpátaljai magyarokra. Szavai szerint náluk ugyanis bármikor kopogtathatnak, hogy elvigyék a férfiakat a frontra, miközben a szétszakított családok a fronton lévő családtagokért aggódnak.

Újévi köszöntőjében kifejtette, hogy várakozással, reménységgel várja 2024-et, bízva abban, hogy „megújult energiával, életerővel, lendülettel láthatunk feladatainkhoz”.

Bízunk a tehetségben, a szorgalomban, a kegyelemben

– fogalmazott Novák Katalin. Az államfő hozzátette, azért dolgozik, hogy a figyelemből megértés és együttműködés legyen. Kiemelte az ukrajnai és az izraeli háború helyzetét, miközben úgy fogalmazott, hogy Magyarországon bár aggodalom, küzdelem jellemzi a hétköznapokat, de békében élhetünk.