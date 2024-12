Sulyok Tamás karácsonyi üzenete: Sose tekintsünk a másik magyarra ellenségként!

Mint korábban írtuk, Sulyok Tamás köztársasági elnök a minap bejelentette, hogy csütörtökön este beszédet mond, amit az M1 és a Duna TV közvetít, valamint a Kossuth rádióban is elhangzik.

Sulyok Tamás azzal kezdte: szokássá vált, hogy az államfő az év első napján mond beszédet. Mint megjegyezte, az államfő feladatait jól kijelöli ugyan az Alaptörvény, de a szabályozás „szerencsére” nem tér ki minden helyzetre szóról szóra, ezért dönthetett most úgy, „hogy nem az év eleji derű mámorában”, hanem a meghitt karácsonyi időszakban szól a magyarokhoz.

Az államfő leszögezte: a karácsony az évnek az az időszaka, amikor „azok is közösséget keresnek másokkal”, akik az év többi időszakában erre „nem olyan fogékonyak”. Mint mondta, „az ünnepek jelentős és szép szerepet játszanak” a családok és a nemzet önmeghatározásában, fontos szerepük van ezeknek a jeles napoknak. Hozzáfűzte, hogy a karácsony felerősíti a generációs kötelékeket is, az elővett fényképekkel és emléktárgyakkal „megidézzük őseinket” is.

A család volt, van és lesz, létezik a múltban, a jelenben és a jövőben is

– szögezte le Sulyok Tamás.

Megjegyezte: a magyarok rendszerint úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy egyszerre több közösségnek is részei, és a jövőben meg kell őrizni is azokat az „alapegységeket”, amelyek a nemzetet is alkotják. Mint mondta, e közösségekből „fakadt” korábban is a „magyar jövő”, de ezek most több különböző okból kifolyólag gyengélkednek.

Pedig a „bátorító, megtartó” közösségekre „óriási szükségünk van ma is” – fogalmazott az államfő, leszögezve, hogy „a minket körülvevő világ befolyásával szemben” is ezek a közösségek erősítenek meg minket.

Belső és külső béke

Sulyok Tamás azt is leszögezte, hogy a béke mellett is csak „együtt, egységben” állhatnak ki a magyarok, és e ponton kitért a kárpátaljaiakra, akiknek idén már „a harmadik békétlen karácsonyukat” kell megélniük. Beszélt arról is, hogy Magyarország nemzetközi mozgástere természetesen be van határolva, de fontos a békére való törekvés, nemcsak külső, hanem belső szempontból is.

Sose tekintsünk egymásra, a másik magyarra ellenségként!

– mondta, majd megjegyezte: közös cél lehetne 2025-re akár az is, hogy egy egészségesebb, egységesebb nemzetet hozzunk létre.

Az államfő hangsúlyozta, hogy a magyaroknak újra el kell sajátítaniuk „az egymáshoz tartozás gyakorlatát”, és e ponton idézte József Attila költőt is: „Hiába fürösztöd önmagadban, / Csak másban moshatod meg arcodat.” Mint mondta, az összetartozás azért fontos, mert így „jobban haladunk, nagyszerűbb dolgokra lehetünk képesek, szebb életet élhetünk”.

Minden különbségtől függetlenül kalkuláljuk bele egymást az életünkbe – én ezt kívánom mindannyiunknak. Isten áldja Magyarországot! Isten áldja magyar közösségeinket! Isten áldjon minden magyart!

– zárta gondolatait Magyarország köztársasági elnöke.

Sulyok Tamás beszédének teljes leiratát nem sokkal 18 óra után a Sándor-palota honlapján is közzétették.

(Borítókép: Sulyok Tamás / Facebook)