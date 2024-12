Publicus: Még a Fidesz-szavazóknak sem tetszett a Menczer–Magyar-csörte

A magyarok 89, de még a kormánypárti szavazók 77 százaléka szerint is elfogadhatatlan volt a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás és a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter közötti szóváltás. A pártpreferenciák között nincs változás a Pulai András vezette kutatóintézet kutatása szerint: továbbra is vezet Tisza Párt a Fidesz–KDNP-vel szemben.

A Népszava kérésére készített közvélemény-kutatást a Publicus Intézet, ami a magyar szavazók pártpreferenciája mellett azt is felmérte, mit gondolnak Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója és Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének a pécsi gyerekotthon előtti összetűzéséről.

A Publicus kutatása szerint a közvélemény-kutatásokat még továbbra is a Tisza Párt vezeti, amit a Fidesz–KDNP követ.

A kutatóintézet szerint ha most vasárnap lennének a választások, még a Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk juthatna be a parlamentbe.

Fotó: Menczer Tamás / Facebook Menczer Tamás és Magyar Péter Pécsen, 2024. december 3-án

A teljes népesség körében a Tisza Párt 27 százalékponton, míg a Fidesz–KDNP 24 százalékponton áll, amiket a DK követ 6, a Mi Hazánk 4 százalékponttal. A többi párt közül az MSZP-nek, a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak, valamint a Momentumnak van mérhető támogatottsága – az MSZP és az MKKP a választókorú népesség körében 2-2 százalékponton áll, míg a Momentum 1 százalékon. A megkérdezettek 33 százaléka bizonytalan, vagy nem árulta el, kire szavazna.

A biztos szavazó pártválasztók körében – aki biztosan elmenne szavazni egy most vasárnap rendezett választásra, és tudja is, kire szavaz – a sorrend változatlan: a felmérés szerint ebben a kategóriában is a Tisza vezet, miután a párt jelenleg 42, a Fidesz–KDNP 36 százalékponton áll. A parlamenti bejutáshoz szükséges ötszázalékos küszöböt a DK, valamint a Mi Hazánk ugorná meg, míg előbbire a biztos szavazó pártválasztók 9, utóbbira az 5 százalékuk szavazna. Az MKKP 3, az MSZP 2, a Momentum 1 százalékponton áll e kategóriában.

Még a Fidesz-szavazók is elítélték a Menczer–Magyar-csörtét

A Népszava kérésére készített felmérés szerint a kormánypárti szavazók 77 százaléka vélte úgy, hogy elfogadhatatlan az a fajta kommunikáció, ami Menczer Tamás és Magyar Péter között zajlott. Ennél is egyöntetűbben ítélték el az ellenzéki szavazók és a bizonytalanok az esetet – utóbbiak 92, a tiszások 94, más ellenzéki pártok szavazóinak 96 százaléka szerint nem elfogadható az ilyen viselkedés.

Ugyanakkor pártszimpátiától függően abban már nincs egyetértés, hogy Magyar vagy Menczer felelős-e a pécsi gyermekotthon előtti helyzetért.

Míg a kormánypárti szavazók 55 százaléka szerint Magyar, harmaduk szerint mindketten, 20 százalékuk szerint Menczer volt a hibás, addig az ellenzéki szavazók pártállástól függően 88-89 százaléka szerint Menczer, 6-11 százalékuk szerint mindketten felelősek az esetért.

A bizonytalanok 40 százaléka okolta Menczert, 20 százalékuk mindkettejüket, 12 százalékuk pedig Magyar Pétert tette felelőssé az esetért.