Magyar Péter Sulyok Tamás helyébe lép

„Az új év első pillanataiban, a himnusz elhangzása után beszédet tartok. Minden magyar emberhez szólok majd a 2024-es mozgalmas évről és a 2025-ben előttünk álló feladatokról és lehetőségekről” – írja új bejegyzésében Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

Magyar szerint Magyarország bajban van, a magyar állam nem működik, és szétesnek a közszolgáltatások.

2025-ben óriási kihívások várnak majd ránk, de ha felállunk és összekapaszkodunk, akkor hittel, reménnyel és szeretettel elérhetjük, hogy az új esztendő a magyarok éve legyen. Tartsatok velem 2025. január elsején, az új év első pillanataiban itt vagy a YouTube-csatornámon

– zárta bejegyzését Magyar.

Újévkor általában a magyar köztársasági elnök tart beszédet, ugyanakkor Sulyok Tamás még korábban bejelentette, hogy e hagyománytól eltérően nem újévkor, hanem karácsonykor tart majd beszédet. Mint azt karácsony másnapján, december 26-án tartott beszédében elmondta, az államfő feladatait jól kijelöli ugyan az Alaptörvény, de a szabályozás „szerencsére” nem tér ki minden helyzetre szóról szóra, ezért dönthetett most úgy, „hogy nem az év eleji derű mámorában”, hanem a meghitt, karácsonyi időszakban szól a magyarokhoz.

Beszédében egyébként arról értekezett, hogy a magyarok rendszerint úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy egyszerre több közösségnek is részei, és a jövőben meg is kell őrizni azokat az „alapegységeket”, amelyek a nemzetet is alkotják. Mint mondta, e közösségekből „fakadt” korábban is a „magyar jövő”, de ezek most több különböző okból kifolyólag gyengélkednek.

(Borítókép: Magyar Péter 2024. november 10-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)