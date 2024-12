Nagy bejelentést tett Navracsics Tibor, személyesen is igényelhető egy életmentő eszköz

Januártól a kormányablakokban is elindul a regisztrációs lehetőség a Gondosóra programra – jelentette be egy pénteki Facebook-videóban Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Ezzel már nem csak online, illetve az ingyenes zöldszámon, hanem személyesen is igényelhető lesz a Gondosóra a kormányablakokban.