Tragédia, lemondások és választások alakították át a magyar politikai elitet 2024-ben

2024-ben nem csak az önkormányzati és európai parlamenti választás hozott változásokat a magyar politikába. Lemondásokról, valamint visszavonulásokról is be kellett számolnunk, októberben pedig Potápi Árpád halála árnyékolta be a magyar közéletet.

„Államfőként ma utoljára szólok önökhöz”

Novák Katalin február 10-én, a kegyelmi ügy következtében jelentette be lemondását.

„Hoztam egy olyan kegyelmi döntést, amely sokakban értetlenséget és békétlenséget váltott ki. Érthető, hogy magyarázatot várnak. A kegyelmezési jogkör mind közül talán a legérzékenyebb, mert egy ember életéről kell dönteni a kegyelmi kérvény és a rendelkezésre álló információk alapján. Tavaly áprilisban abban a hiszemben döntöttem a kegyelem mellett, hogy az elítélt nem élt vissza a rá bízott gyermekek kiszolgáltatottságával. Hibáztam, mert a kegyelmi döntés és az indoklás hiánya alkalmas volt arra, hogy a pedofíliára vonatkozó zéró tolerancia kapcsán kételyeket ébresszen, márpedig itt nincs és nem is lehet kétely. Soha nem adnék kegyelmet annak, akiről azt gondolom, hogy fizikailag vagy lelkileg gyermekeket bántalmaz. Így volt ez akkor is, így van ez ma is” – fogalmazott videójában a köztársasági elnök.

Novák Katalin végül az alábbi mondatokkal kért bocsánatot és jelentette be lemondását:

Bocsánatot kérek azoktól, akiket megbántottam, és minden olyan áldozattól, aki úgy érezhette, nem állok ki mellette. A gyerekek és a családok védelme mellett voltam, vagyok és leszek. Államfőként ma utoljára szólok önökhöz, lemondok a köztársasági elnöki tisztségről.

Novák Katalin a rendszerváltás utáni Magyarország első női államfője volt, aki az eddigi legfiatalabb köztársasági elnök is egyben, 44 évesen lett a legmagasabb magyar közjogi méltóság. Karrierje gyorsan ívelt felfelé: a közgazdász végzettségű Novák Katalin kezdetben főként külügyi vonalon építette a karrierjét, bejárta a külügyi tárca különböző főosztályait, majd 2010-től miniszteri tanácsadó lett a tárcavezető kabinetjében. Alighogy 2020 őszén kinevezték családokért felelős tárca nélküli miniszterré, másfél évvel később már ő lett Magyarország megválasztott köztársasági elnöke.

Novák Katalin jelenleg az XY Worldwide vezérigazgatójaként tevékenykedik. A volt államfő a demográfiával foglalkozó nonprofit szervezet társalapítója is.

„Visszavonulok a közélettől”

A kegyelmi ügy Varga Juditot is elsodorta, aki igazságügyi miniszterként ellenjegyezte a köztársasági elnök döntését. A korábbi tárcavezető a lemondásakor kifejtette, hogy „én folytattam azt a több, mint 25 éves gyakorlatot, miszerint az igazságügyi miniszter tudomásul veszi az elnök kegyelmi döntését”.

Az elnök döntésének ellenjegyzéséért a politikai felelősséget vállalom. Visszavonulok a közélettől, lemondok országgyűlési képviselői mandátumomról és az EP-lista vezetéséről is.

Varga Judit 2009 és 2018 között politikai tanácsadó volt az Európai Parlamentben, egy évvel később a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkára lett. 2019 júliusában a negyedik Orbán-kormány igazságügyi miniszterévé nevezték ki, az ötödik Orbán-kabinetben is igazságügyi miniszter volt. A minisztérium éléről már a kegyelmi ügy előtt távozott, a kormánypártok EP-listavezetői pozíciójának várományosa volt.

Varga Judit a közéletből történt távozását követően asztalos képzésre iratkozott be. A közelmúltban kiderült, hogy a korábbi politikus egy informatikai cégnél vállalt munkát.

„Egy életünk van, és én még szeretnék mást is csinálni”

Pokorni Zoltán 2006 óta volt Hegyvidék polgármestere, de a 2024-es választáson már nem indult. A Telexnek adott interjújában elárulta:

Ez egy régóta érlelődő gondolat volt. Már a 2019-es választásnál is hezitáltam, hogy elinduljak-e. Akkor a kollégáim és barátaim erre rábeszéltek. De már akkor is jeleztem ennek a szűk körnek, hogy szándékaim szerint ez volt az utolsó ciklusom. Azért döntöttem így, mert egy életünk van, és én még szeretnék mást is csinálni a polgármesterségen kívül. Ha ebbe a ciklusba belevágtam volna, az azt jelentette volna, hogy a végén közel leszek a 70-hez, amikor már új dolgokat elkezdeni sokkal nehezebb, mint most.

Pokorni Zoltán azt is közölte, ez azt jelenti, hogy megunta a politizálást. A volt polgármesternek több évtizedes politikai múltja van, már a '90-es évek végén a Fidesz parlamenti frakcióját vezette, az első Orbán-kormányban oktatási miniszter volt. A 2000-es évek elején a Fidesz elnöki pozícióját is betöltötte. Pokorni Zoltán a politikai után a tanári pályára tért vissza.

„Nehéz döntést kellett meghoznom”

Ujhelyi István jóval a 2024-es EP-választás előtt jelentette be, hogy tíz évnyi képviselői munka után nem indul az EP-választáson:

Hosszas mérlegelés és egyeztetés után azt a döntést hoztam, hogy tíz év – sokak visszajelzése alapján valóban sikeres – európai parlamenti szolgálat után jövőre befejezem brüsszeli pályafutásom ezen szakaszát.

Ujhelyi István akkor kifejtette: „Nehéz döntést kellett meghoznom az egyszerre feszítő politikai tettvágy és a velem szemben megfogalmazott választói várakozás, valamint a feszülő politikai környezet egymásra ható keretei között. Többen is megkerestek az elmúlt időszakban - bizonyos esetekben meglepő helyekről -, hogy ismertségemmel és politikai aktivitásommal erősítsem egy adott közéleti csoport vagy párt munkáját. Volt, akikkel megugorhatatlan értékrendbeli és politikai távolság nehezítette a lehetséges együttműködést, de voltak olyan beszélgetőpartnerek is, akikkel több volt a közös nevező, mint a véleménykülönbség, mégis végül abban tudtunk csak megállapodni, hogy nem állapodunk meg”.

Ujhelyi István 1993-ban lépett be az MSZP-be, 2002 és 2014 között országgyűlési képviselő volt. 2002-2004 között miniszterelnöki főtanácsadó, a 2010-ig tartó időszakban kétszer is államtitkár. 2014-től tíz éven át európai parlamenti képviselő. Az Esély Közösséget megalapította, de a szocialista pártot nem sikerült megreformálnia, 2022 októberében lépett ki az MSZP-ből.

Ujhelyi István jelenleg az ENSZ turisztikai nagyköveteként aktív. Közéleti ügyekkel kapcsolatban rendszeresen megosztja véleményét.

„Árpád az örökkévalóságba magával visz minket”

Október 17-én meghalt Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A temetésen Semjén Zsolt hangsúlyozta, a feltámadásban mi támadunk fel, nem csak a lelkünk, a szellemünk és a testünk, hanem az egész személyiségünk, minden emlékünkkel és kapcsolatunkkal.

Árpád is az örökkévalóságba magával visz minket, mert élete teleírt könyvében benne vagyunk mi is

– fogalmazott a miniszterelnök-helyettes, hozzátéve: 57 év alatt Potápi Árpád teleírta a könyvet, ugyanakkor az ő neve is beleíródott a nemzetpolitika, a magyar nemzet történetébe. Semjén Zsolt arról is beszélt, Potápi Árpád magyar keresztény volt, a nemzetpolitikájuk sem pusztán magyar, hanem keresztény is.

Potápi Árpád 1993-ban kapcsolódott be a politikai életbe, 1998-tól kezdve huszonhat éven keresztül országgyűlési képviselő volt. 2002-től 2014-ig Bonyhád Város polgármestereként munkálkodott a településért. 2014 óta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkári feladatait látta el.

