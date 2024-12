Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Elfogadhatatlan, elborzasztó és nagyon amatőr az, ami történt

Eszközfejlesztés, kampányok, nemzeti haderő, toborzás, kiképzés a televízióban, hackertámadás, háborús tanulságok és egy minden eddigit felülmúló szám – ezekről is beszélt lapunknak adott interjújában Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter a 2024-es év értékelése mellett kitért a tárca 2025-ös céljaira is.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf lapunknak adott interjújában beszélt többek között

a toborzásról,

a honvédséghez beérkező eszközökről,

a jövő évi költségvetésről,

a csádi misszióról,

a nemzetbiztonsági kockázatot hordozó álhírekről,

valamint a Védelmi Beszerzési Ügynökséget ért hackertámadásról.





Összességében milyen év volt 2024 a minisztériumnak és a haderőnek?

Magyarország következetesen képviselt békepárti álláspontja az amerikai elnökválasztással beérni látszik, de az európai háborúpárti hangok változatlanul erősek. Ebben a környezetben, a háború tovaterjedésének folyamatos veszélyében meg kell becsülnünk, hogy ez az év békében telt idehaza. A haderőnk épül, felkészül minden eshetőségre, reagálunk a gyorsan változó körülményekre. Az is fontos eredménye az évnek, hogy a társadalom egyre jobban látja, miért elengedhetetlen hazánk védelmi képességeinek fejlesztése. A minisztérium és a Magyar Honvédség számára éppen ezért az idén az egyik legjelentősebb lépés a honvédek jogállására vonatkozó jogi környezet reformja volt. A legfontosabb rendelkezések kormányrendeleti szintre kerültek, a részletek pedig miniszteri rendeletekben, illetve vezérkari utasítások és szabályzatok formájában jelennek meg. Ez a szerkezet biztosítja azt a rugalmasságot, ami szükséges ahhoz, hogy a romló biztonsági körülmények között a magyar emberek katonai értelemben vett biztonsága garantálható legyen. Az új szabályzás lényege, hogy a kiképzést és szolgálati érdeket minden elé helyezi – ha kell, még a katona egyéni érdeke elé is. Emellett jelentősen egyszerűsíti a szolgálattal kapcsolatos adminisztratív teendőket. A szabályzás középpontjában az állományilletékes parancsnok áll, az a tiszt, aki az adott alakulat parancsnoka. Ő határozza meg a katonák szolgálati és pihenőidejét, értékel, elismer – és ha kell, elmarasztal.

Az új szabályokban megjelennek az orosz–ukrán háború harctéri eseményeinek tapasztalatai?

Az orosz–ukrán háborúban azt látjuk, hogy a harcterek a drónoknak és a műholdaknak köszönhetően annyira transzparenssé váltak, hogy a nagy csapatösszevonások helyett a kis alegységek manőverező képessége, önálló döntéshozatala a sikeres harc kulcsa. Ezt már békeidőben gyakorolni kell, ezért is kaptak az állományilletékes parancsnokaink nagyobb felelősséget az alakulatukat érintő döntések területén. Ez a lépés nagyon komoly kultúraváltást jelent a haderőben, mert nem ez a gondolkodásmód volt az elmúlt évtizedekre jellemző, de a változáshoz minden támogatást megadunk. Időközben az egész parancsnoki gárda megfiatalodott, már az ebben a szellemiségben gondolkodni képes parancsnokok kerültek mindenütt az elmúlt két évben pozícióba. Ezzel a haderő egész karaktere fiatalosabb, élesebb és aktívabb lett. Mindennek jó próbája és egyben bizonyítéka is, hogy 2024 januárjától egy éven át egy magyar katona sikerrel látta és látja el a bosznia-hercegovinai békefenntartó misszió, az Európai Unió egyetlen katonai művelete, az EUFOR Althea parancsnoki beosztását. Sticz László vezérőrnagy személyében olyan magyar parancsnok vezeti a missziót, aki tudja, hogy Magyarország védelme nem csak az ország határainál kezdődik. A Nyugat-Balkánon a nemzetközi együttműködésben megnövekedett szerepvállalásunk is kiemelkedő eredménye 2024-nek magyar szempontból. Sokat teszünk a tőlünk délre lévő régió stabilitásának megőrzéséért.

A közelmúltban Északkelet-Magyarországra telepítettek légvédelmi eszközöket. A döntés közvetlen összefüggésben van a Kárpátalját ért támadással?

A Védelmi Tanács összeült a szomszédban dúló háborúban tapasztalt eszkalációs lépések értékelésére. Ezt követően azt a döntést hoztam, hogy az ország keleti részébe csoportosít a Honvédség egyes új radarrendszereket és harci helikoptereket. A Gripenek szükség esetén továbbra is rendelkezésre állnak a légvédelem csapásmérő gerinceként, de szükséges, hogy az esetleges kisebb és lassabb célpontok legyőzéséhez a helikoptereink a hosszabb repülési idő miatt már eleve a közelben legyenek. További intézkedések egyelőre nem indokoltak, azt mondani sem kell, hogy folyamatosan figyelemmel követjük a fejleményeket.

Melyek a legfontosabb célok 2025-re?

Úgy szeretném ezt a négyéves ciklust zárni, hogy mindenki számára jól látható, határozott elmozdulás történjen abba az irányba, hogy a Magyar Honvédség egy magas műveleti értékű, gyorsan és hatékonyan hadra fogható, pusztító erejű ellenfél, akit minden agresszor elkerül. Egy olyan nemzeti haderő, amely évszázados erényeit és katonabecsületét ismeri, azokra büszke, és rájuk támaszkodva, de már a 21. század technikai szintjén, a modern hadseregek minden tudásával felvértezve, ha kell, NATO-kötelékben együttműködve képes megvédeni az országot. Lépéselőnyben vagyunk, a haderőfejlesztésben évekkel az európai országok többsége előtt járunk, de mindehhez még nagyon sokat kell dolgoznunk 2025-ben is. Az új, modern és NATO-kompatibilis eszközparkunk folyamatosan bővül, erről folyamatosan tájékoztatjuk a közvéleményt. De természetesen ez messze nem elég, hiszen ezek működtetéséhez megfelelően kiképzett, motivált katonára is szükség van, toborzóakcióink folyamatosak. És a működtetés sem elég, hiszen hiába tudunk a vadonatúj Leopárddal a laktanyaudvaron furikázni, meg kell tanulni ezekkel kötelékben és más fegyvernemekkel együtt harcolni is. Ehhez fejlett, magas szinten digitalizált vezetés-irányítási rendszerekre, megfelelő eljárások és szabályzatok kidolgozására, majd ezek készségszintig történő begyakorlására van szükség. Ezt szolgálják a nagy gyakorlataink is. 2023-ban eddig nem látott méretű, országos hadgyakorlatot tartottunk földön, vízen, levegőben, megmozdult az egész Magyar Honvédség. 2025-re is készülünk hasonlóval, a közigazgatás egészével történő együttműködésben. Az új eszközpark megnövekedett teljesítményű és minőségű karbantartást, valamint fejlett infrastruktúrát igényel, ennek fejlesztése folyamatos. Van feladat bőven!

„Ilyen sokan ilyen rövid idő alatt még nem jelentkeztek”

Idén többek között területvédelmi tartalékosokat is toborzott a haderő. Hányan jelentkeztek?

A békéhez erő kell, minél több eszköz és minél több katona. Amióta a honvédség átállt az önkéntes kiegészítésre, azóta ilyen sokan ilyen rövid idő alatt még nem jelentkeztek tartalékos katonának. Az érdeklődés hatalmas volt, és június óta több mint 3600 szerződött és nagyrészt már kiképzett önkéntes tartalékosnál tartunk, ez minden eddigi eredményt, minden eddigi számot felülmúl. További jó hír, hogy a szerződött területvédelmi tartalékosok mintegy 10 százaléka a kiképzés közben vagy azt követően úgy dönt, hogy átlép a szerződéses vagy a hivatásos állományba, azaz profi katona lesz. Toborzókampányaink azt üzenik, hogy ez a hadsereg már nem az a hadsereg, hanem egy 21. századi modern, professzionális haderő – és e köré a gondolat köré építettük fel az ajánlatainkat. Az Embert a vasra! kampányok lényege az, hogy a beérkező új haditechnikával felszerelt alakulatokhoz modern gondolkodású fiatalokat hívunk szolgálatra. Eredményük az, hogy Hódmezővásárhelyen a Kinizsi Páncélozott Gyalogdandárnál a Lynxek és Tatán a Klapka Páncélosdandár tüzérosztályánál a PzH 2000-es önjáró lövegek mellett ma már összekovácsolt, kiváló egységek működnek.

A következő lépés a Szeretem, megvédem! kampány volt, ami a magyarok legszélesebb körét célozta meg azzal a szándékkal, hogy családjuk és lakókörnyezetük védelmére hívjuk őket – mindezt olyan formában, hogy nem szükséges otthagyni a tanulmányokat, a munkát, a kiképzés ezek mellett is elvégezhető, és egy életre szól, utána magabiztosabban néz az ember a világra. Bajtársias közösségbe hívtuk az embereket a haza érdekében, a jelentkezők száma pedig azt mutatja, hogy van erre igény. A sereg az a hely, ahol az egyén és a haza érdekei egybefonódnak, ahol átélhető a hazaszeretet, ami nem más, mint a családunk védelméért érzett felelősség, valamint kultúránk, féltett értékeink és örökségünk védelme. Az alapkiképzés egy egész életre szóló értékes, maradandó tudást ad: csapatban gondolkodást és cselekvést, határozottságot. A katona, legyen hivatásos vagy tartalékos, meg tudja védeni magát, a családját, a szeretteit, képes az ország védelmére, és ezért a társadalomtól elismerését kap. Persze nem elhanyagolhatók az újonnan alkalmazott anyagi ösztönzők sem – a megbecsüléshez ez is hozzátartozik. Emelkedett a rendelkezésre állási összeg, ahogy a behívás után fizetett illetmény is, valamint megjelent a toborzási bónusz.

Mit ért alapkiképzésen?

A területvédelmi tartalékos alapkiképzés öt hétig tart. Ugyan kihívást jelent fizikailag és szellemileg is, de életre szóló tapasztalat és élmény, a minőség bizonyítványa. Moduláris képzést is lehet már választani, ami azt jelenti, hogy akár hétvégén, munka vagy a tanulmányok mellett is könnyen elvégezhető az alapkiképzés. Katonai testnevelés, egyéni harcászati, logisztikai, egészségügyi és rengeteg speciális ismeret birtokosai lettek új tartalékosaink. Mondok példákat. Hogyan lehet segíteni, ha elájul melletted valaki, hogyan éled túl, ha eltévedsz egy vaksötét erdőben, aztán az önvédelmi fogások és az azonnali újraélesztés olyan „skillek”, amikre a hétköznapi életben is bizony nagy szükség lehet. Semmilyen más képzést nyújtó szervezet, tanácsadó vagy akár önfejlesztés nem tudja mindezt nyújtani, ezt csak a hadsereg adja! Nagyon sokan azért jönnek, mert az apjuk és nagyapjuk is volt katona, ők sem akarnak kimaradni belőle, és ez így is van rendjén.

Mekkora összeget fordítottak 2024-ben a toborzókampányokra?

Elegendőt ahhoz, hogy mindenkihez eljussunk, aki idáig nem találkozott a haderő üzeneteivel. A hadsereg eddig hagyományosan toborozott, most azonban korábban nem használt médiaeszközöket is igénybe vettünk, ami meghozta az eredményét.

Influenszerek és közismert sportolók is teljesítették az alapkiképzést. Tudatosan, célzottan vonják be őket a honvédség kötelékébe?

Megtaláltak minket ismert emberek, náluk is jól működött a toborzás. Ezzel át tudunk ütni egy olyan falat, amelyen nem biztos, hogy átjutottunk volna. Ebbe a logikába illeszkedik a S.E.R.E.G. című sorozat is, amely már a Netflixet is meghódította. A jövő év elején Kiképzés címmel indul a Magyar Honvédség és a Tv2 közös fejlesztésében készített military exatlon típusú reality show-ja. Jó lesz látni benne, hogy a magyar katonát már nem a Néphadseregből megmaradt acélsisak, gázálarctáska és a Kalasnyikov jellemzi, ahogy az még sokak fejében él. A ma katonája ehhez képest teljesen más: éjjellátó felszereléssel, taktikai mellénnyel, a hazai gyártású, NATO-kompatibilis CZ Bren kézifegyvercsalád elemeivel, céloptikával, digitális rádiókkal felszerelt 21. századi harcos. Fejlődik a védelmi ipar is, amelyben szintén szükség van munkaerőre. Jó, ha a magyar fiatalok tudnak erről, és a jövőképük tervezésénél lehetséges pályaként számolnak ezzel.

2025-ben is lesz toborzókampány?

Igen, ahogy mondják, folyt. köv., a részleteken már dolgozunk.

„Ez a szint hosszú távon nem lesz elegendő sem az ország, sem Európa biztonságának garantálásához”

Milyen eszközök érkeztek idén a hadsereghez?

2024 nagyon fontos év volt, a haderőfejlesztés éve. Számos új eszközzel gazdagodott a Magyar Honvédség, folyatódott a szárazföldi erők technikai eszközeinek modernizációja is. Jönnek a „nagymacskák”, a Lynx gyalogsági harcjárművek és a Lepoard, a világ legkorszerűbb harckocsija. Kecskeméten landolt az első KC–390-es a harcászati szállító repülőgép. A világ egyik legmodernebb, földi telepítésű NASAMS légvédelmi rakétaképessége is már a Magyar Honvédség rendelkezésre áll: az aktív háromdimenziós radarok beszerzése mellett légtérellenőrző és tüzérfelderítő, közepes hatótávolságú radarok is megérkeztek Magyarországra, és még hosszan folytathatnám a felsorolást.

2025-ben min lesz a hangsúly?

Ebben a mostani, háborúkkal teli időszakban minden évben a béke megőrzésén van a legnagyobb hangsúly. 2025-ben fókuszban marad a légtérvédelem és a légvédelem fejlesztése, a nehézdandár, a digitalizáció és természetesen a drónhadviselés – ezek a fő irányok. Jövőre várjuk a KC–390-es testvérét. Tovább erősödik hazánk légvédelme, és korszerű drónokkal is bővül a fegyverarzenálunk. A Leopard 2A7-ek mellett újabb Lynx gyalogsági harcjárművek is hadrendbe állnak. Nemzeti haderőt építünk, amely egyenruházatában, szimbolikájában és kultúrájában is csatlakozik Magyarország ezeréves katonai identitásához. Ezen egy külön katonai identitásért felelős miniszteri biztossal együtt dolgozunk, a jövő év nagyon fontos lesz e tekintetben is.

Honvédelmi miniszterként elégedett a jövő évi költségvetéssel?

Békeköltségvetést készített a kormány, azaz jó esély van arra, hogy Európa elmozduljon a béke irányába, miközben a honvédelem erősítése hangsúlyos marad 2025-ben. Nekünk hazánk biztonsága az első. Magyarország már 2023-ban elérte azt a 2 százalékos védelmi kiadási szintet, amit a NATO 2024-re várt tőlünk, de ezt nem csak a NATO, hanem főleg magunk miatt csináltuk. Egy-másfél évtized alatt sikerült elérnünk azt a 2 százalékos szintet, amit a jövő évi költségvetés is tartalmaz. Azt ugyanakkor látni kell, hogy ez a szint hosszú távon nem lesz elegendő sem az ország, sem Európa biztonságának garantálásához. Folyamatosan több és jobb fegyver kell, ám a háború hatására jelentős mértékben emelkedtek a hadieszközök árai. A szankciók és az infláció is érinti ezt a szektort, sok gyártó monopolhelyzetben van, a szállítási idők is növekedtek. A 2 százalékos szint a következő években lépcsőzetesen, de felfelé mozdulhat. A magyar hadiipar minél teljesebb és gyorsabb kiépítése nemcsak gazdasági jelentőséggel bír, hanem katonai szuverenitásunk szempontjából is meghatározó.

„A magyar kormány nem tárgyal bűnözőkkel”

Mi történt a Védelmi Beszerzési Ügynökséget ért hackertámadásnál?

Bűnözők haszonszerzési célból meg akarták bénítani a Védelmi Beszerzési Ügynökség működését, ami nem sikerült nekik, és adatokat tulajdonítottak el, amiért most pénzt követelnek.

A kormány tárgyal a hackercsoporttal?

A magyar kormány nem tárgyal bűnözőkkel.

Érzékeny adatokhoz is hozzáfértek?

A betörés részleteiről kétszer is beszámoltam a Parlament illetékes bizottságai előtt, így erről elég most annyi, hogy a VBÜ oldala szigetszerűen, a Honvédség, a Minisztérium és más szervezetek informatikai rendszereitől függetlenül működött, így azokat semmilyen adatvesztés nem érhette, és nem is érte. A VBÜ a minősített adatokat elkülönülten kezeli, így azok sem kerültek ki. Az ellopott információ nagyobb részben már egyébként is nyilvános beszerzési adatokra vonatkozik, katonai struktúrákat pedig nem veszélyeztet.

Milyen következményei lesznek az ügynek?

A VBÜ mint gazdasági társaság maga felel az informatikai biztonságáért. A vezetőjét felmentettem, és a helyére egy különleges műveleti háttérrel és cégvezetői tapasztalattal rendelkező honvéd tábornokot neveztem ki azzal a mandátummal, hogy mindent tegyen meg a cég biztonságos működésének garantálására. A beszerzések folyamatosak a támadást követően is. A kiberbiztonság napjaink kulcskérdésévé vált, folyamatos a küzdelem a betörők és a védekezők között, rendszeresen érnek támadások számtalan adatgazdát, a védelmet folyamatosan fejleszteni kell.

„Elfogadhatatlan, elborzasztó és nagyon amatőr az, ami történt”

Lesznek magyar katonák Csádban 2025-ben?

Az előttünk álló egyik legfontosabb biztonsági kihívás Afrikával kapcsolatban az illegális migráció. A következő két évtizedben Afrika népességnövekménye magasabb lesz, mint az Európai Unió jelenlegi lakosságszáma. Ha a fejlettebb országok közreműködésével nem sikerül úgy javítani az ottani életkörülményeket, hogy a többség helyben keresse a boldogulást, akkor katasztrofális állapotok lehetnek Európában. A kormány mindig hangsúlyozta, hogy helyben kell kezelni a problémákat, és ezért tenni is kell. Régóta kerestük a lehetőségét annak, hogy a Száhel-régióban támogatást nyújtsunk, ilyen volt például a Takuba-misszió, ahol a Magyar Honvédség különleges alakulatának katonái teljesítettek szolgálatot. Más országokkal is folytattunk tárgyalásokat, de végül Csáddal tudtunk kialakítani egy jól működő kapcsolatot. Ebben az országban a Hungary Helps segítségével komplex támogatást nyújtunk, amelynek keretében a csádi haderő nemzetközi terrorizmus elleni fellépését támogatva katonai elem is megjelenik. Ezzel a küldetéssel hozzájárulunk hazánk és Európa biztonságához. A csádi parlamentnek még ratifikálnia kell azt a két dokumentumot, amely az együttműködés jogi alapját képezi. A magyar katonák készen állnak.

Magyar Péternek a honvédséget ért kritika után már az árvíz idején is üzent. Mit gondol a Bassár el-Aszad repülőgépének budapesti landolásáról szóló álhírről?

Elfogadhatatlan, elborzasztó és nagyon amatőr az, ami történt. Jól mutatja, hogy egy olyan figura üvölti tele az ország jobbra érdemes közvéleményét azzal, hogy eljött az ő ideje, és hogy ő az egész országot kormányozni akarja, aki azt az egyszerű összefüggést sem tudja vagy akarja megérteni, hogy ha a biztonságunkat érintő ügyben a nemzetközi térben is látható módon hazudik, azzal mindannyiunkat közvetlen veszélybe sodor. Eddig sem gondoltam mást róla – hiszen már az árvíz idején is kéretlenül és amatőr módon, ráadásul a kiválóan teljesítő katonákat kritizálva, fennhangon okoskodott. De ez az incidens teljesen egyértelműen mutatja, hogy egy gátlástalan politikai kalandorral állunk szemben. Hatalomvágya olyan leplezetlen, hogy beállt a Magyarország-ellenes háborúpárti brüsszeli kórusba, az ő nótájukat fújja, azt remélve, hogy majd a politikai zsarolással visszatartott eurók és a közismerten végletekig háborúpárti, magyargyűlölő Manfred Weber hátán a hatalomba settenkedik.

Én egészen biztos vagyok abban, hogy a magyarok többsége ezen átlát, és nem enged soha egy ilyen veszélyes imposztort a kormányrúd közelébe sem. Ha ma lennének a választások, a kormánypártok utcahosszal nyernének, és 2026-ban is nyerni fognak, mert nem fogjuk hagyni elbizonytalanítani magunkat. Ez a politikai közösség, a kormány és a magyar emberek egymásra támaszkodva építették fel újra és tették sikeressé ezt az országot, még sok közös feladatunk van, amit csak mi tudunk ebben az országban együtt elvégezni. Fantasztikus 2025-ünk lesz!

(Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Fotó: Kaszás Tamás / Index)