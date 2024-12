Ha a szabadban szilveszterezne, ne számítson olyan időjárásra, mint tavaly. Ugyanis a HungaroMet előrejelzése szerint idén jóval hidegebb szilveszter várható, mint 2023 utolsó napján volt. Míg tavaly akár 15 fokig is felmelegedhetett a levegő a napos részeken, most országszerte alig emelkedik fagypont fölé a hőmérséklet. Az év utolsó napját többnyire borult, párás, ködös idő jellemzi majd, helyenként ónos szitálással. Az év első hetében hó is eshet.