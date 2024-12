Megdöbbentő látvány, fehérbe borult Kazincbarcika, de ez nem sima hó

A hidegpárna jelensége okozott havazást Kazincbarcikán. A jelenség miatt a megszokottól eltérően alakulnak a légköri viszonyok: a levegő a megszokottól eltérően felfelé melegszik, inverziós helyzet alakul ki.

Főként az ipari területeken és néhány kilométeres környezetükben alakulhat ki pár centis friss hóréteg, mely a gyárak által az egyébként is magas páratartalmú, alacsony szintű rétegfelhőzetbe juttatott vízgőz kikristályosodásának következménye – számolt be róla az Időkép. Az ipari hóról több fotó és videó is készült.

Ez történt Kazincbarcikán

A szakértők szerint a hidegpárna egy tipikus légköri jelenség hazánkban. A meleg levegő a hideg levegő fölé áramlik, így gátolja a talajközeli levegő függőleges irányú öntisztuló mechanizmusait.

Az egyre szennyezettebbé, párásabbá váló, hidegebb levegő lent marad, a mesterséges eredetű, felszínről származó szilárd szemcsék és a növekvő páratartalom együttes hatására csapadék képződik.

Ez a csapadék hőmérséklettől függően szitáló eső, havas eső, hódara vagy nagyobb hópehely formájában is lehullhat – ez utóbbi történt most Kazincbarcika esetében is.

Fotó: Olvasói fotó / Index

Az ipari területek pár kilométeres körzetében ez a jelenség rendszeresen előfordulhat, különösen akkor, ha az időjárási körülmények is kedveznek a kialakulásának.

Érdemes megjegyezni, hogy figyelmeztetést tett közzé vasárnap a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a szálló por miatt. Az ország több pontján is veszélyessé vált a helyzet. Az érintett települések között Kazincbarcika is szerepel.