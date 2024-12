Keleti Ágnes fia szerint a főorvos egy-két napot jósolt a Nemzet Sportolójának

Pénteken derült ki, hogy szívelégtelenséggel és tüdőgyulladásból adódó légzési nehézségekkel került a budapesti Honvédkórházba a 103 éves Keleti Ágnes, aki szerdán lett rosszul. Az ötszörös olimpiai bajnok, háromszoros olimpiai ezüst- és kétszeres bronzérmes, világhírű sportolóért rengetegen aggódtak, azonban szombaton fia, Bíró-Keleti Rafael, aki egész péntek éjjel édesanyja mellett volt, az Indexnek elárulta, hogy javul az olimpikon állapota.

Bíró-Keleti Rafael vasárnap reggel a Sportálnak nyilatkozva elmondta, hogy bár fokozatosan javul Keleti Ágnes állapota, de még mindig veszélyben van.

– fogalmazott Keleti Ágnes fia.

Hozzátette, hogy remélhetőleg vasárnap többet megtudnak majd a Nemzet Sportolójának állapotáról, akiről két nappal ezelőtt már az orvosok is lemondtak.

Kapott egy rohamot, majdnem meghalt, felhívtak, hogy rohanjak be, és tényleg úgy nézett ki, mint aki itt fogja hagyni ezt a világot, én is szóltam a közeli ismerősöknek, hogy búcsúzzanak el tőle. Aztán egyszer csak felébredt, beszélt is, kicsit evett és ivott is. A főorvos 1-2 napot jósolt a tüdejének és a nővérek sem voltak bizakodóbbak. Azóta viszont kicsit jobban figyelnek rá és több idő jut neki. Reménykedünk, bizakodunk, ott vagyunk vele, de sajnos még mindig van víz a tüdejében, ami nagyon veszélyes