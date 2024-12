Megszólalt a virológus, nemsokára berobban az influenzajárvány

Nőtt az influenza örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja, de még nem robbant be a járvány. Ennek ellenére Duda Ernő virológus szerint érdemes védekezésképpen felvenni a védőoltást. A szakértő szerint jelenleg főként a fiatalok vannak veszélyben.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss adatai szerint emelkedik a szennyvízben az influenza örökítőanyagának a mennyisége, így az országos átlagkoncentráció, a járvány azonban még nem robbant be Duda Ernő virológus szerint, aki az ATV-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy aki most oltatná be magát a vírus ellen, az még időben van.

Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájából, valamint Békéscsaba, Debrecen, Győr, Kecskemét, Nyíregyháza, Pécs, Salgótarján, Tatabánya és Veszprém esetében volt kimutatási határ felett az Influenza örökítőanyagának mennyisége.

Bár a szakértő elmondta, hogy az évnek ebben az időszakában rengeteg náthavírus is jelen van, szerinte érdemes figyelni a tüneteket, ugyanis, ha magas láz, hidegrázás, izomfájdalom, torok- és fejfájás is fellép, akkor akár influenzára is gyanakodhatunk.

Ez még csak a kezdet

Duda Ernő virológus szerint az örökítőanyag mennyisége még fokozódni fog, hiszen még csak a tél elején járunk, ráadásul a mostani időjárás, a fényszegény, ködös, párás, hideg idő is gyengíti ugyanis az immunrendszert.

Nagyon egyszerű a védekezés, van az influenza ellen védőoltás, amit nagyon tudok ajánlani, főleg a várandós anyáknak, és azoknak az embereknek, akik valamilyen oknál fogva érzékenyebbek az ilyen fertőzésekre, vagy nagyobb az esély, hogy baj lesz, ha megfertőződnek

– fogalmazott a szakértő a csatornának.

A virológus elmondta, hogy az influenza inkább a fiatalokra veszélyes, hiszen az idősebbek a korábbi megbetegedések révén már valamennyire védettek. Ezt támasztja alá az is, hogy az ünnepek előtt megemelkedett az influenzás gyerekek száma, ráadásul sok olyan légúti szövődményes beteget regisztráltak, akiket kórházba kellett küldeni.