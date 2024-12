A MÁV vezérigazgatója szerint jövőre is a megszokott módon járnak a HÉV-járatok

A MÁV-Csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt bejelentette, hogy 2025-ben is biztosított marad a HÉV-járatok megszokott közlekedése, köszönhetően a fiatalabb, ideiglenesen kivont motorkocsik felgyorsított felújításának, amelyeket modernizált belső térrel és korszerűbb rendszerekkel állítanak ismét forgalomba. Vitézy Dávid szerint a HÉV-járatritkítások elleni fellépés is hozzájárult a MÁV sikeréhez, és felszólította a kormányt az új szerelvények beszerzésének mielőbbi folytatására.

Hegyi Zsolt, a MÁV-Csoport vezérigazgatója Facebook-bejegyzésében osztotta meg a hírt, hogy 2025-ben is biztosított marad a HÉV-járatok megszokott menetrend szerinti közlekedése. Mint írja, a MÁV a hatvanéves vonatok cseréje érdekében felgyorsította a forgalomból ideiglenesen kivont, fiatalabb motorkocsik felújítását, amelyek képesek lesznek a modern elvárásoknak megfelelően kiszolgálni az utasokat.

A MÁV-Csoport vezérigazgatója közölte, hogy az átalakított tartalékszerelvény már üzembe állt a szentendrei vonalon, ahol menetrend szerinti vonatként közlekedik, és leírta, hogy az átfogó felújítási munkák alatt a szerelvény főbb alkatrészei, így a forgóvázak, a kocsiszekrény, az áramkörök és az utastér is korszerűsítésre kerültek.

A belső térben kollégáink a teljes padlózatot, az üléseket és a fűtőtesteket kicserélték, emellett új, az utasbiztonságot növelő eszközöket is telepítettek, például egy újfejlesztésű ajtóvezérlőt. A felújított szerelvény előzőleg a H7-es HÉV vonalán közlekedett, így 2025 januárjában oda is kerül vissza. Ez azt jelenti, hogy – a többihez hasonlóan – a csepeli vonalon is ugyanannyi HÉV, ugyanolyan gyakran és ugyanakkora kapacitással közlekedik majd az új esztendőben is

– számolt be Hegyi Zsolt.

A MÁV-Csoport vezetősége által indított korszerűsítési program távlati célja, hogy hosszútávon is megfeleljen az utasok igényeinek, miközben környezettudatos és fenntartható közlekedési megoldásokat nyújtsanak.

Vitézy Dávid: a HÉV-ritkítás elleni harcunk sikerrel járt!

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom elnöke szintén megszólalt a témában. Facebook-bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy az őszi HÉV-járatritkítás elleni fellépése hozzájárult a MÁV mostani sikereihez.

Sokan nem értették, miért álltam bele a harcba a HÉV-járatritkítások ellen. Hisz a vonatok öregek, úgysincs mit tenni. Ez van, törődjünk bele. Elmondtam akkor is, miért nem csak ez az út járható: a vonatok persze öregek, az újakra szükség van, ettől még a régiek elhalasztott fővizsgáit lehet pótolni, nem a járatritkítás az egyetlen megoldás

– fogalmazott. Kiemelte, hogy a Fővárosi Közgyűlés szakbizottságának egyhangú kiállása is hozzájárult a pozitív fordulathoz, amelynek eredményeként Lázár János is visszakozni kezdett.

„A hév-ritkítás elleni harcunk tehát sikerrel járt. Persze mehetett volna ez magától is, anélkül, hogy egyből négy vonalat érintő járatritkítást jelent be a MÁV. De ha már ilyen jól megy a korábbi rossz döntések korrekciója, akkor végre az új HÉV-vonatok beszerzését is újraindíthatná a kormány – jócskán ideje lenne” – tette hozzá.