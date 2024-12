Tovább nőtt az orvosi ügyeletek és a mentők leterheltsége

Egyre több beteg keresi fel a mentőket és az orvosi ügyeleteket, ami tovább növeli a leterheltséget. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szerint nagyon sokan hívják a 112, illetve a 1830 vonalait, ezért egy ábrát is megosztottak arról, kihez fordulhatnak a betegek rosszullét esetén. Duda Ernő virológus szerint habár egyre több az influenzás megbetegedés, a járvány berobbanása még hátravan.

Rendkívül sok a beteg a mentőknél és az orvosi ügyeleteken – közölte hétfői Facebook-bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat.

Mint írták, karácsony után a mentők és az orvosi ügyeletek leterheltsége is tovább nőtt. A mentőfeladatok napi száma 4 ezer fölé emelkedett, míg az orvosi ügyeleteken az elmúlt 24 órában 7500 beteget, köztük 2500 gyermeket láttak el.

Hozzátették, hogy a különféle egészségügyi problémák miatt nagyon sokan hívják a 112, illetve a 1830 vonalait.

Az OMSZ szerint a sürgősségi ellátók országszerte nagy leterheltséggel dolgoznak.

Kiemelték, hogy december 30. és 31. is munkanap, ezért az orvosi ügyeletek 16 órától működnek, napközben az alapellátás körében a betegeknek a háziorvosokhoz kell fordulniuk.

Bejegyzésükben egy ábrát is megosztottak arról, hogy kihez fordulhatnak a betegek az egészségügyi problémák megfelelő megoldásához.

Hamarosan berobban az influenzajárvány

Mint írtuk, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss adatai szerint emelkedik a szennyvízben az influenza örökítőanyagának a mennyisége, így az országos átlagkoncentráció, a járvány azonban még nem robbant be Duda Ernő virológus szerint.

Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájából, valamint Békéscsaba, Debrecen, Győr, Kecskemét, Nyíregyháza, Pécs, Salgótarján, Tatabánya és Veszprém esetében volt kimutatási határ felett az influenza örökítőanyagának mennyisége.

Bár a szakértő elmondta, hogy az évnek ebben az időszakában rengeteg náthavírus is jelen van, szerinte érdemes figyelni a tüneteket, ugyanis, ha magas láz, hidegrázás, izomfájdalom, torok- és fejfájás is fellép, akkor akár influenzára is gyanakodhatunk. Duda Ernő virológus szerint az örökítőanyag mennyisége még fokozódni fog, hiszen még csak a tél elején járunk, ráadásul

a fényszegény, ködös, hideg idő is gyengíti az immunrendszert.

A virológus elmondta, hogy az influenza inkább a fiatalokra veszélyes, hiszen az idősebbek a korábbi megbetegedések révén már valamennyire védettek. Ezt támasztja alá az is, hogy az ünnepek előtt megemelkedett az influenzás gyerekek száma, ráadásul sok olyan légúti szövődményes beteget regisztráltak, akiket kórházba kellett küldeni.