Rátörte az ajtót a szerelmespárra az apa, így megmentette az életüket

Rátörte az apa a fürdőszobaajtót a fiára és annak barátnőjére, így mentette meg az életét a súlyos szén-monoxid-mérgezést elszenvedett szerelmespárnak a Borsodban lévő Szentistvánon, akikre vízmelegítő bojler hozott bajt. Előbb a fiú esett össze, akin próbált segíteni a barátnője, de sajnos ő is elájult. A 20 éves fiú azóta is lélegeztetőgépen van.

A húszéves egyetemista és barátnője akkor kapott szén-monoxid-mérgezést a fürdőszobában, miután együtt mentek fürdeni és magukra zárták az ajtót. Egy idő után a fiú édesanyjának gyanús lett, hogy a fiatalok nem jöttek ki a fürdőből, ezért dörömbölni kezdett, de nem érkezett válasz. A szülők pánikba estek, majd a fiú édesapja rájuk törte az ajtót. Akkor már mindkét fiatal eszméletlenül hevert – tudta meg a Tények.

A lány, amikor látta, hogy a barátja rosszul lett, próbált ugyan segíteni, de ő is összeesett. A rémült szülők, miután megtalálták a fiatalokat, kihozták őket a fürdőből és azonnal értesítették a mentőket. A fiatalokat kórházba vitték, a házat pedig ellepték a tűzoltók, akik mérgező szén-monoxid-gázt mértek a fürdőszobában. A fiú valószínűleg több mérgező gázt szívhatott, mert jelenleg is lélegeztetőgépen van. A 20 éves, orvosi egyetemre járó férfi az ünnepekre érkezett haza a szerelmével. A család szerint volt a házban szén-monoxid-érzékelő, ám nem üzemelték be.

Mint megírtuk, legutóbb egy három hónapos csecsemő vesztette életét szén-monoxid-mérgezésben karácsony másnapján Budapesten. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy ezek az esetek a legtöbbször szellőztetéssel és a megfelelő érzékelők beszerzésével megelőzhetők.

Akkor keletkezik szén-monoxid, amikor zárt térben nyílt láng ég, és nem megfelelő a levegő-utánpótlás. A tűz elhasználja a helyiség levegőjét, és tökéletlen égés jön létre, amelynek a mellékterméke a rendkívül mérgező szén-monoxid. Ahol zárt térben nyílt láng ég, ott állandó és automatikus szellőzésről kell gondoskodni, nem elég néha szellőztetni, az ablakokba légbevezetőket kell szerelni. Emellett érdemes évente egyszer ellenőriztetni a fűtőeszközöket, vízmelegítőket, és szén-monoxid-érzékelőt is beszerezni.