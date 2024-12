Gyurcsány Ferenc önkritikát gyakorolt az év utolsó napján

Önkritikusnak szánt posztot tett közzé saját Facebook-oldalán Gyurcsány Ferenc. „Ha már év vége és visszatekintés, akkor az önkritikát se nélkülözzük. Ez az év egyik legrosszabb képe rólam. Sok mém is született ebből. De hát mit tegyek, ha így áll az esőkabát” – írta fotója alá a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke.

„De merjük vállalni azt is, hogy nem vagyunk tökéletesek, vannak előnyös és előnytelenebb arcaink is. Tudjunk nevetni magunkon is, mert nevetve minden elviselhetőbb. De nem csak ezért osztottam meg ezt a képet, hanem azért, hogy emlékezzünk arra, hogy volt egy pillanat, igaz, csak egy pillanat, amikor mi, magyarok, ebben a végtelenül megosztott országban, tudtunk mind együttműködni is, ha kellett. A gátakon több mint egy hétig dolgozott a fél ország, hogy mentsük a saját vagy mások értékeit, hogy mentsük a hazát. Ott akkor nem voltak pártok, ellentétes nézetek, gyűlölet. Felemelő pillanat volt. Sokkal több ilyet kívánok az országnak, magunknak a jövőben. Elment aztán az ár. Vele együtt ez a pillanat is. Ami maradt, azzal dolog van. Lesz” – fogalmazott a pártelnök.