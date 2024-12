Több mint 30 ügyben indított vizsgálatot idén az Integritás Hatóság, 171 milliárd forint EU-s forrást érintenek

Bár az Integritás Hatóság vizsgálatainak száma – és a vizsgálatokat érintő pénzösszeg is – nagyot nőtt 2024-ben, a hatóság elnöke és a Transparency International Magyarország jogi vezetője szerint ez még édeskevés. Ráadásul a hatóságnak valódi jogkörei sincsenek, ezt támasztja alá az is, hogy nem tud vizsgálatokat kezdeményezni, így a rendszer nem is igazán fél tőle, inkább csak figyelmen kívül hagyja vagy izolálja.

A 2022-ben létrejött és az EU-s pénzek felhasználásának tisztaságát felügyelő Intergritás Hatóság (IH) 2024-ben már ugyan több ügyben indított vizsgálatot mint az első két évében összesen, a hatóság vezetője, Bíró Ferenc, valamint a Transparency International Magyarország (TI) jogi vezetője, Ligeti Miklós szerint még mindig nincs olyan jogköre az IH-nak, hogy nagy ügyekkel foglalkozzanak – számolt be a Népszava.

Míg 2022-ben és 2023-ban 15–15 ügyben indított vizsgálatot a hatóság, addig 2024-ben már 33 ügyben, amelyből 23 még folyamatban van.

A vizsgálat alapját képező pénzösszegek is megnőttek 2024-re, ugyanis az eddig 57 milliárd forintos összesítés után itt már 171 milliárdos vagyon szétosztását és elköltését vizsgálta vagy éppen még most is vizsgálja az IH.

Ligeti szerint az IH még most is függetlenül és „a NER befolyása nélkül” tud működni, ennek pedig két alapvető oka van: egyrészt a piacról toborozta a 109 fős szakemberi tagságát, másrészt „az is tény, hogy a NER rendszere egyelőre nem gondol az IH-ra igazi veszélyként, mivel a hatóság jogköre meglehetősen szűkre szabott.”

A nagyvadak még odébb vannak

Az Integritás Hatóságnak nincs nyomozati jogköre, az adatbázisokhoz is csak korlátozottan fér hozzá, nem tarthat véletlenszerű razziákat, hiszen csak előre bejelentett időpontokban szállhat ki cégekhez. Bíró Ferenc korábban erről úgy nyilatkozott, hogy

az IH nem tudja ellátni a feladatát, amiért létrehozták, vagyis hogy feltárja, megelőzze és kivizsgálja az uniós pénzügyi támogatások szabálytalan felhasználását.

Emiatt korábban kérelmet is nyújtottak be az Igazságügy Minisztériumnak, hogy bővítsék a hatóság jogkörét a „közvagyon megóvása érdekében” (foglalhassanak le bizonyítékokat, tarthassanak házkutatást, kihallgathassanak tanúkat, hozzáférjenek releváns adatbázisokhoz), viszont a tárca egyelőre nem foglalkozott a kérelemmel.

„Összességében a NER inkább elszigeteli, afféle zárványként próbálja kezelni az IH-t és inkább izolálni próbálja” – mondta Ligeti, hozzátéve, hogy a NAV-nak és a GVH-nak jóval nagyobb és erősebb jogköre van az IH-nál. Pont ezért Ligeti szerint arra is hiába várnak még az emberek, hogy a NER-közeli „nagyvadakat” vizsgálja a hatóság, arra egyelőre nincs lehetősége, be kell érnie a „B vonalas” szereplőkkel.