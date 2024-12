Örülhetnek a tanárok és a nyugdíjasok, ennyivel emelkedik juttatásuk 2025-től

A kormány rendeletben rögzítette a nyugdíjasok és a tanárok juttatásának emelését, amely 2025. január elsejétől lép be. Előbbiek 3,2, utóbbiak átlagosan 21,2 százalékkal kapnak többet. Azonban a 13. havi nyugdíj szabályozása is változott, valamint nemcsak a tanárok, hanem más, nevelési-oktatási munkát végző dolgozók is részesülnek a béremelésből.