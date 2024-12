Így tömegközlekedik az ország szilveszterkor és az új év első napjaiban

A karácsonyi időszak után év végén és az új év első napjaiban is megváltozott menetrendre készülhetnek az utasok a MÁV-Volán és a HÉV járatain is. Emellett utóbbinál járatritkítás sem várható a MÁV vezérigazgatója, Hegyi Zsolt szerint, melyet Vitézy Dávid is üdvözölt.