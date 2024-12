Január 1-től hivatalosan is ingyenes a kutya- és kerékpárszállítás Budapesten belül

2025-től a MÁV, a Volán és a HÉV-járatokon ingyenesen szállítható kerékpár és kutya Budapesten belül, amennyiben a gazda és tulajdonos rendelkezik a megfelelő bérletek vagy igazolványok valamelyikével. Az intézkedés a Lázár János építési és közlekedési miniszter által bejelentett ötpontos közlekedési akcióterv része, amellyel az utasok komfortérzetét erősítenék. Budapest közigazgatási területén kívül továbbra is szükséges a kiegészítőjegyek megváltása.

iAz Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) által meghirdetett 5 pontos közlekedési akcióterv részeként az új esztendő első napjától Budapesten belül díjmentes lesz a kerékpár-, illetve kutyaszállítás a legtöbb vonaton, HÉV-en és VOLÁN-járaton.

Az ingyenes utazás minden olyan MÁV-csoport által üzemeltetett járatot érint, amelyen a fővároson belül 2024-ben is lehetséges volt a biciklik és a házi kedvencek utaztatása, csak éppen nem ingyenesen, hanem a megfelelő jegy vagy országbérlet megváltásával – közölte a MÁV.

Az InterCityken és az expresszvonatokon, valamint egyes nemzetközi vonatokon a kerékpárhelyjegy vásárlása kötelező marad Budapesten belüli utazáskor is. A VOLÁN esetében – ahogy eddig, úgy a jövőben – sem lehet kerékpárt vinni a fővárosi buszjáratokon (ennek a jármű kialakítása, illetve az azzal szorosan összefüggő utasbiztonság az oka).

A díjmentes szállítás feltétele lesz, hogy a kutyát vagy kerékpárt szállító utas rendelkezzen a következő bérletek valamelyikével:

érvényes Budapest-bérlettel,

teljes árú vagy kedvezményes Pest vármegyebérlettel,

országbérlettel,

vagy pedig a fővároson belüli díjmentes utazási jogosultsággal, álláskeresőként arcképes havi bérlettel.

A megfelelő bérlettel rendelkező utasok vagy egy kerékpárt, vagy egy kutyát szállíthatnak a járatokon egy időben. Amennyiben több kerékpárral vagy kutyával utaznának, úgy azokra a megszokott menetjegyeket továbbra is meg kell vásárolni.

Budapest közigazgatási határain kívül utazva továbbra is meg kell váltani a szükséges kerékpár- vagy kutyajegyeket.

A kutyatulajdonosoknak további jó hír, hogy november óta már minden helyjegyes vonat másodosztályán szállítható kis és közepes termetű (20 kilogrammnál nem nehezebb) kutya zárt doboz nélkül, csupán póráz és szájkosár használata mellett.

A többi utas biztonsága érdekében ugyanakkor a kutyáról az utazás során sem a pórázt, sem a szájkosarat nem szabad levenni, illetve a jegyvizsgáló kérésére az állat érvényes – 1 évnél nem régebbi – oltási igazolványát is be kell tudni mutatni, valamint részére továbbra is kutyajegyet vagy kutya országbérletet kell váltani.