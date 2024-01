Bonyolódik a helyzet Győrben: nincs egyetértés az ellenzéki előválasztásról

Az egyik legnagyobb csata Győrben várható a 2024-es önkormányzati választáson. A fideszes Dézsi Csaba András polgármesternek több kihívója is akad:

a város korábbi kormánypárti polgármestere, a 2019-es botránya után visszatérni szándékozó Borkai Zsolt,

a helyi újságíró, Pintér Bence

és Glázer Tímea önkormányzati képviselő, a Demokratikus Koalíció helyi elnöke.

Utóbbi nemrégiben jelentette be indulását, és a Jobbik – Konzervatívok győri szervezete azonnal jelezte is a támogatását. Glázer Tímea 2019-ben ellenzéki összefogással Borkai Zsolt ellen is elindult.

Akkor néhány száz szavazat döntött, a még fideszes Borkai Zsolt a botránya ellenére is nyerni tudott, csak a választás után mondott le. Glázer Tímea és a DK szerint az is hátráltatta az ellenzéki győzelmet, hogy a Jobbik akkori győri szervezete elárulta a helyi összefogást.

A Jobbik országos elnöksége csak annyit tudott korrigálni, hogy feloszlatták a helyi szervezetüket, és biztosították támogatásukról a győri ellenzéket. Úgy tűnik, a 2019-es árulás miatt a párt most még azzal is törlesztett a Demokratikus Koalíciónak, hogy a helyi szervezetükkel Glázer Tímea mögé álltak be.

Akarták az előválasztást, majd mégsem

A DK közölte: készen állnak az előválasztásra, hogy „Glázer Tímea ne csak a DK, hanem az egész ellenzék polgármesterjelöltje legyen”. A párt bízik benne, hogy „a többi jelölt is felkészült az előválasztásra, hogy a választók dönthessék el, ki a legalkalmasabb jelölt”.

A Momentum és az LMP már korábban bejelentette, hogy Pintér Bence újságírót, a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület elnökét támogatják a győri polgármester-választáson.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy információink szerint a Párbeszéd – Zöldek szimpatizál Pintér Bence elképzeléseivel, és folynak egyeztetések a támogatásáról. A Tiszta Szívvel a Városért Egyesület mindegyik ellenzéki párttal egyeztetett, a Demokratikus Koalíciót is tárgyalóasztalhoz hívták, de a civil szervezet egy decemberi közleménye szerint a DK képviselői nem ültek le velük.

Ugyanakkor az egyesület közölte, hogy az általuk kezdeményezett tárgyaláson megjelentek egyetértettek:

ha akár a DK, akár más külön úton szeretne járni, és saját jelöltet jelentenének be, akkor szükség lehet arra, hogy előválasztáson döntsék el a győriek, kit tartanak a legalkalmasabb polgármesterjelöltnek.

A DK bejelentése után, hogy Glázer Tímeát elindítják polgármesterjelöltnek, a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület mégis elutasította az előválasztás lehetőségét. Az ugytudjuk.hu tájékoztatott az egyesület közleményéről, amelyben azt írták:

Az elmúlt hónapokban a Pintér Bence polgármesteri indulását támogató Tiszta Szívvel a Városért Egyesület szerint világossá vált, hogy Győrnek új ajánlatra van szüksége: sem a várost erkölcsi válságba taszító fideszes Borkai Zsolt, sem a várost anyagi csőd szélére juttató fideszes Dézsi Csaba András nem alkalmas a város vezetésére. Ugyanez igaz Pintér Bence szerint Glázer Tímeára is: róla a győriek egyszer már ítéletet mondtak, amikor még a jachtos orgiabotrány közepén fulladozó Borkait is alkalmasabbnak találták a város vezetésére, mint őt.

Pintér Bence szerint ha a 2019-es veresége óta azt lehetne tapasztalni, hogy „a győri DK képviselője megkettőzött erővel küzd Győrben azért, hogy működőképes alternatívát mutasson a győrieknek, akkor lehetne értelme előválasztáson megmérkőzni”, de az elmúlt négyévnyi munkája alapján nem tudják támogatni Glázer Tímea polgármester-jelöltségét, még feltételesen sem.

A DK előválasztáspárti

Glázer Tímea az ATV Voks 2024 című műsorában azt mondta, hogy szeretné, ha Pintér Bencével egy előválasztáson mérettetnék meg magukat.

A DK-s jelölt arról számolt be, hogy a pártok folyamatosan tárgyalnak helyben, és közülük mindenki aláírta azt az értéknyilatkozatot, amelyben eldöntötték: közösen indulnak, és előválasztással vagy megállapodással megtalálják a közös polgármesterjelöltet. Állítása szerint a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület még nem írta alá ezt a nyilatkozatot, és az előválasztásra is nemet mondott neki Pintér Bence.

Az ATV műsorában Glázer Tímea arról is beszélt: sokan biztatták arra Győrben, hogy induljon el a polgármesteri székért, húsz éve politizál, és tizenöt éve önkormányzati munkát végez. Azt is megjegyezte, hogy Borkai Zsolt indulása megosztja a fideszes szavazatokat. Továbbá hangsúlyozta, hogy nem kíván visszalépni, és bíznak abban, hogy létrejöhet az előválasztás Győrben.

Az Index újfent rákérdezett az MSZP-nél és a Párbeszédnél, hogy mi az álláspontjuk a győri ellenzéki polgármester-jelöltséggel kapcsolatban. Mindkét párttól azt a választ kaptuk, hogy még folynak a tárgyalások, és még nem született döntés arról, kit támogatnak majd Győrben.

(Borítókép: Glázer Tímea, a győri ellenzéki összefogás polgármesterjelöltje felszólal a Tüntetés Borkai Zsolt és a maffiakormányzás ellen elnevezésű rendezvényen a győri városháza előtti téren 2019. október 12-én. Fotó: Krizsán Csaba / MTI)