Mint írtuk, kedden hivatalosan is bejelentette Vitézy Dávid, hogy indul a főpolgármester-választáson, így ő lehet a kormánypárti Szentkirályi Alexandra mellett a jelenlegi városvezető, Karácsony Gergely egyik legkomolyabb kihívója.

Vitézy Dávid már szerdán jelezte közösségi oldalán, hogy levelet küldött többek között Szentkirályi Alexandrának és Karácsony Gergelynek is arról, hogy hivatalosan is vállalják, „tisztességes kampányt” folytatnak majd.

Karácsony Gergelyt a főpolgármester-jelölti vitáról is kérdezték a Fővárosi Lakásügynökséggel kapcsolatban tartott szerdai sajtótájékoztatóján. A főpolgármester elmondta, hogy 2019-ben is vitára hívta a fideszes ellenfelét, aki akkor nem állt ki vele – adta hírül az MTI.

Most kettő is van, úgyhogy én nagyon szívesen vitázok azzal a jelölttel, akit a végén valóban elindítanak a választáson. Viszont megvárnám ezzel, hogy Szentkirályi Alexandra, aki nyilvánvalóan nem fogja végigcsinálni ezt a kampányt, visszalép Vitézy Dávid javára, mert akkor lesz egy fair verseny. Akkor pontosan tudni fogják a választópolgárok, hogy Vitézy Dávid tulajdonképpen kit is képvisel