Szentkirályi Alexandra: Budapestnek nincs újabb öt éve hamis ígéretekre

„Budapestnek olyan főpolgármesterre van szüksége, aki nemcsak ígérget, hanem cselekszik is” – jelentette ki Szentkirályi Alexandra, a Fidesz főpolgármester-jelöltje szombati, a közösségi oldalára feltöltött videónyilatkozatában.

Szentkirályi Alexandra a videójába bevágta Karácsony Gergely szerdai nyilatkozatát, amelyben a főpolgármester azt mondta: „nagyon fontos, hogy növeljük a bérlakásszektor arányát”.

„Nem ismerős ez valahonnan?” – tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra, amire újabb, ezúttal 2019-es Karácsony Gergely-nyilatkozattal válaszolt. Ebben a jelenlegi főpolgármester úgy fogalmazott: „olyan várost szeretnénk, ahol nem stadionok épülnek, hanem bérlakások”.

A kormánypárti jelölt kijelentette, hogy Karácsony Gergely az előző kampányában is ugyanazokkal az ígéretekkel, üresen álló lakások bevonásával és bérlakásépítési programmal „kábított”, mint most.

Ki hiszi ezt még el? Budapestnek nincs újabb öt éve hamis ígéretekre, ez a város többet érdemel

– fogalmazott videónyilatkozatában Szentkirályi Alexandra.

Mint arról az Index is írt, Karácsony Gergely szerdán úgy fogalmazott, jelenleg súlyos lakhatási válság van, Budapest pedig élen jár az ingatlanár-emelkedésekben. A főpolgármester kiemelte: a lakhatási helyzet javításához a célokat már korábban megfogalmazták, most azonban az eszközöket is hozzárendelik. Hozzátette útjára indítják a Fővárosi Lakásügynökséget.

Ahogyan arról beszámoltunk, a Fidesz budapesti választmánya 87 nappal a választások előtt Szentkirályi Alexandrát kérte fel a Fidesz főpolgármester-jelöltjének. Arról, hogy mikor lesz a kormányszóvivő végleges jelölt, lapunk megkérdezte a Fidesz sajtóosztályát.

A Fidesz országos választmánya várhatóan április elején hoz formális döntést a jelöltségről

- válaszolta írásban a nagyobbik kormánypárt lapunk megkeresésére.

Szentkirályi Alexandra 2014-ben lett minden idők legfiatalabb főpolgármester-helyettese Tarlós István mellett. Már korábban is megmutatta magát fővárosi terepen, ugyanis 2010 és 2014 között képviselő volt a Fővárosi Önkormányzat Fidesz–KDNP-frakciójában, ezzel párhuzamosan számos Budapesthez köthető tisztséget töltött be. Pályájáról részletesen ebben a cikkünkben számoltunk be.

A kormányszóvivő Hidvéghi Balázst, a Fidesz európai parlamenti képviselőjét kérte fel, hogy irányítsa főpolgármester-jelölti kampányát.

Karácsony Gergelynek eddig négy versenytársa van a június 9-én esedékes választásra: Vitézy Dávid és Szentkirályi Alexandra mellett Brenner Koloman (Jobbik – Konzervatívok), valamint Grundtner András (Mi Hazánk) is jelezte indulási szándékát.