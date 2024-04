A volt főpolgármester, Tarlós István éles kritikákat fogalmazott meg egykori beosztottjával kapcsolatban, de beszólt Szentkirályi Alexandra kampánystábjának is.

Vitézy Dávid jelöltségéről és Szentkirályi Alexandra kampányáról is karcos véleményt fogalmazott meg Tarlós István, Budapest korábbi főpolgármestere az Ultrahang Plusz című podcastműsorának legújabb adásában. A volt városvezető többek között azt mondta, az Orbán-kormány egykori közlekedési államtitkára a főpolgármester-jelölti kampányában számtalan féligazságot beszél, Tarlós szerint ugyanis Vitézy sok olyan dolgot állít be a saját érdemének, amelyhez csak részben volt köze. Kiemelte ezek közül is a 4-es metró megvalósítását, amelyben szerinte a Budapesti Közlekedési Központ korábbi igazgatójának csupán minimális szerepe volt.

Tarlós István azt is tagadta, hogy annak idején ő kereste volna meg Vitézy Dávidot, elmondása szerint 2006-ban éppen Vitézy volt az, aki sokat „sertepertélt” a Városháza körül, és ő kopogtatott be Tarlós irodájába, hogy megossza vele a vízióit a főváros tömegközlekedésével kapcsolatban. Az egykori főpolgármester megjegyezte, addig semmit sem tudott róla, de azt megjegyezte, hogy

nagyon furcsa volt a kézfogása.

Az egykori főpolgármester arról is beszélt, hogy nem azért váltották le a BKK éléről Vitézy Dávidot, mert a közlekedési szakember ellenezte volna, hogy a 3-as metró szerelvényeinek felújítását az orosz kivitelezővel végeztessék el, hanem mert Tarlós nem akart együtt dolgozni vele. Elmondása szerinte már évekkel korábban is „hátrébb akarta szorítani” Vitézyt, de szerinte akkor a közlekedési szakember édesanyja panaszt tett ellene a Fidesz parlamenti frakciójánál emiatt, ezért a dolog, ahogy Tarlós fogalmazott, „konszolidálódott” egy időre.

Tarlós István egykori helyetteséről, Szentkirályi Alexandráról és a kampányáról is elmondta a véleményét. Szerinte a Fidesz jó döntést hozott, amikor hozzá hasonlóan, de tőle függetlenül úgy gondolták, hogy Szentkirályit kérik fel a kormánypártok főpolgármester-jelöltjének. Tarlós azonban úgy látja, eddig nem sikerült megmutatni, hogy Szentkirályi alkalmas városvezetőnek, és szerinte ha a kampánystábja nem változtat a kommunikációján, akkor abból „semmi nem fog kijönni”.

Azt ugyanakkor nem tartja reális forgatókönyvnek, hogy végül a Fidesz jelöltje visszalépne Vitézy javára, mint ahogyan azt sokan várják tőle, köztük Karácsony Gergely főpolgármester is. Tarlós szerint ha Szentkirályi kampánystábja nem változtat a kommunikációján, akkor abból „semmi nem fog kijönni”. Tarlós szerint „gyurcsányozással” nem lehet választást nyerni Budapesten, szerinte pozitív üzenetek kellenek.

A teljes interjút itt lehet visszanézni:

(Borítókép: Tarlós István 2023. július 11-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)