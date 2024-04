Bejegyezték Gődény György pártját az önkormányzati és EP-választásra

Újabb jelölőszervezeteket vett nyilvántartásba a június 9-i választásokra a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteken – számolt be az MTI.

Mivel a bejelentések megfeleltek a követelményeknek, az NVB nyilvántartásba vette az Európai Parlament (EP) képviselőinek választására és az önkormányzati választásra is a (Gődény György nevével fémjelzett) Normális Élet Pártját és A Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártját – írták.

Ezen kívül – kizárólag az önkormányzati választásra – az NVB nyilvántartásba vette a Megyei Jogú Városért Egyesületet, a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesületet, a Szegvár Plusz Egyesületet, a TESO Egyesületet, az Agóra Egyesületet, a Délpesti Patrióták Szakmai Egyesületet, a Civilek Nagykovácsiért Egyesületet, a 2112 Veresegyházért Egyesületet, a Civil Demokraták Városunkért Egyesületet, a Közösségünk Almádiért Egyesületet, a Közösen a Városért Egyesületet, az Összefogás városunkért egyesületet, a Balatonalmádi Aranyhíd Polgári Egyesületet, a Szövetség Érdért Egyesületet, valamint a „Dr. Vass Péter Koalíció” Egyesületet.

Továbbá az önkormányzati és nemzetiségi választásra nyilvántartásba vette az NVB a Soroksári Német Nemzetiségi Egyesületet, a Rákosvölgye Népi Kulturális Hagyományőrző Egyesületet, a Barátság Ukrán-Magyar Nemzetiségi Egyesületet, a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesületét, a Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesületét, a Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesületet és a Budapesti Román Egyesületet.

A választási bizottság azonban vissza is utasított egy egyesületet: a Jászapátiért Önökkel Szövetségben Egyesületet azért nem vették nyilvántartásba, mert a kérelmet nem az arra jogosult személy nyújtotta be.

Az EP-választásra a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint péntek délig már 25 pártot vettek nyilvántartásba jogerősen. az önkormányzati választásra 234 jelölőszervezetet, a nemzetiségi választásra pedig 61-et jegyeztek be.

Az NVB pénteki határozatai nem jogerősek, három napon belül lehet ellenük jogorvoslatot kérni a Kúriánál. A június 9-ei önkormányzati választáson jelöltet és listát jelölőszervezetek - pártok, egyesületek, nemzetiségi szervezetek – állíthatnak, valamint azon – a listás választások kivételével - független jelöltek vehetnek részt. Az EP tagjainak választásán csak pártok állíthatnak listát.

Jelöltet, illetve listát az a szervezet állíthat, amely a választás kiírása után nyilvántartásba vetette magát. A közös jelöltet, listát állító jelölőszervezeteknek külön-külön kell nyilvántartásba vetetniük magukat. A jelölőszervezeteket a Nemzeti Választási Bizottság és a területi (vármegyei) választási bizottságok veszik nyilvántartásba, attól függően, melyiknél jelentették be a jelölőszervezetet. A nyilvántartásba vétel feltétele párt és egyesület esetében is, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szerepeljenek, oda jogerősen be legyenek jegyezve már a választás kitűzésekor.

Nyilatkozniuk kell a jelölteknek és jelölőszervezeteknek a nyilvántartásba vételhez továbbá arról, hogy a választói akarat befolyásolására vagy ennek megkísérlésére irányuló tevékenység folytatására külföldi támogatást és belföldi jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől származó támogatást, névtelen adományt vagy ezekből származó vagyonelemet az adott választásra nem használnak fel. Nemzetiségi szervezetnél további feltétel, hogy az alapszabályában 2021. január 1-jétől rögzített célja legyen az adott nemzetiség képviselete.

A jelölőszervezeteket a különböző választásokra kérelem alapján, egy eljárásban veszik nyilvántartásba, és minden lehetséges választáson jogosultak lesznek részt venni. Ennek alapján a pártokat az EP- és az önkormányzati választásokra, az egyesületeket az önkormányzati választásra, a nemzetiségi szervezeteket az önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati választásokra veszik nyilvántartásba.

A nyilvántartásba vett független jelöltek és jelölőszervezetek leghamarabb április 20-án vehetik át az ajánlóíveket.