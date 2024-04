„A Jóisten mentse Egert” 

A városvezető egy héttel ezelőtt keveredett bele egy furcsa ügybe, amikor nyilvánosságra került egy róla készített hangfelvétel. Mirkóczki Ádám akkor lapunk kérdésére megerősítette, hogy valóban ő hallható a felvételen, de azt is hozzátette, a mondatait kiragadták a kontextusból, és a felvételt is illegálisan készítették el, ezért a rendőrséghez fordul.

A polgármester csütörtök este az ATV Voks 2024 című műsorának volt a vendége, ahol beszélt az említett hangfelvételről is. Mint mondta, ott feltételes módban, „egy konkrét ügyben, egy konkrét személyről” beszélt, egy olyan emberről „akiről tényszerűen megállapítható, hogy folyamatosan a hivatali apparátus munkáját akadályozza” azzal, hogy „n plusz huszonegyedszer perel és követel” tőlük olyan adatokat, amelyek valójában nyilvánosan elérhetőek, és már más személynek is kiadták ezeket egyszer.

Én azt gondolom, hogy ha valaki arra használ egy önkormányzatot annak 200 dolgozójával, hogy folyamatosan csuklóztasson, akkor én mért ne mehetnék el olyan értelemben a falig […] hogy ilyen esetben én akkor azt mondom, hogy küzdjön meg a hülyeségért. Hiszen, ha valami nyilvános, akkor azt minek kell kikérni, hogy ő azt dísztáviratba kapja, vagy nem tudom

– mondta Mirkóczki Ádám a felvételről.

Feljelentést tesz

Hozzátette, az adatok a Lenkey-ház felújításáról szólnak, amely valóban szégyenteljes ügy volt, de ennek a műemléknek a helyzetét azóta megoldották. Később arról is beszélt, hogy az adatkérésre egyszer szerinte már válaszoltak, és szerinte itt már egyértelműen rosszindulattal járnak el velük szemben.

Mirkóczki Ádám kifejtette azt is, hogy az adatkérést benyújtó személynek régóta ambíciói vannak Egerben – többek közt polgármester is szeretne lenni –, és most valószínűleg a választás miatt próbálnak botrányt kirobbantani a városban. Hozzátette, ha kell, akkor aláveti magát poligráfos vizsgálatnak is az üggyel kapcsolatban, sőt ugyanezt az általa megkérdezett önkormányzati dolgozók is vállalják, hogy kiderüljön, ki szivárogtatta ki a hangfelvételt.

Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy a jelenlévők közül ki szivárogtathatta ki a felvételt, Mirkóczi Ádám azt mondta, szerinte tudja, hogy ki lehet, de nem szeretné elárulni. Azt is közölte, hogy az ügyben tett feljelentése már elkészült, aláírta, és pénteken valószínűleg postázzák is.

„A Jóisten mentse Egert”

A polgármester ezután közölte: a botrányok miatt egészen mostanáig gondolkodott azon, hogy induljon-e az idei választáson, de végül úgy döntött, hogy megteszi ezt. Hozzáfűzte,

ezek a nagyon nemtelen, nagyon gátlástalan támadások én azt gondolom, hogy előrevetítik azt, hogy ha ezek az emberek hatalomba, pozícióba jutnak, akkor a Jóisten mentse Egert egy olyan közélettől, ami szerintem most is az ország egyik mélypontja. És hogyha ezek az emberek még nagyobb teret kapnak, akkor én el nem tudom képzelni, hogy mi lesz Eger városában.

Hozzátette, a hangfelvételes botrány nem az egyetlen ügy, és ennél is durvább lehet az, hogy a napokban kiderült, hogy köztéri kamerákat a hivatal épületére irányítottak, és a lementett felvételeket illetéktelen személyeknek kiadták. Mint mondta, az így kiszivárgott videók később e-mailben jutottak vissza hozzájuk, de ebben az ügyben még zajlik a hivatalos vizsgálat.

Azok az ellenlábasok, akik most mindenáron nekem kárt akarnak okozni, állandóan a botrányt keltik, ők most már ott tartanak, hogy a hivatal egyes munkatársait – vagy naivitásból, vagy nem tudom miből, de – bűncselekmények elkövetésére veszik rá. Ez egy olyan mélypontja szerintem az egri történéseknek, amelyet álmomban nem hittem volna

– mondta MIrkóczki Ádám. A teljes interjú itt elérhető: