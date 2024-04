„Örülni kellene, hogy van, aki kiáll a nyomorult s*ggetekért” – kommentálta a független soproni jelölt

„Örülni kellene a férgeknek, hogy egyelőre csak sétálgatás van! (…) Ugye, nem gondolja komolyan, hogy a tisztességesen élő és dolgozó cigányok miatt járt el a keze? (…) A patkányoknak is ott a lehetőség, hogy a pólójukra nyomtassák, hogy sunyi g*ci késelő vagyok… ” – ilyen kommenteket írt egy 2019-es Facebook-bejegyzéshez a soproni független polgármesterjelölt, Sovány Endre, aki körül idén április elején alakult ki országossá vált politikai botrány, miután az MSZP és a Momentum helyi szervezete, valamint a Mindenki Magyarországa Mozgalom is beállt mögé támogatóként. Az indulás bejelentésekor az említett szervezetek helyi tagjai közül is többen ott voltak a soproni Fő téren.

A szocialisták ráadásul a döntést a pártvezetés akarata ellenére hozták meg, hiszen az MSZP hivatalosan a Párbeszéd – Zöldek jelöltjét, Jakál Adriennt támogatja, akárcsak a Demokratikus Koalíció. A helyi MSZP-sek így feloszlatták a szervezetüket, majd kiléptek a pártból és beálltak Sovány mögé.

Feloszlás és újraszervezés

A rendkívül furcsa helyzetről április 12-én az Index is írt. Az egykori helyi MSZP-s politikusok azzal indokolták döntésüket, hogy „számunkra emberileg és politikailag egyaránt vállalhatatlan annak a döntésnek mind a módja, mind a tartalma, amit a párt országos elnöksége hozott Jakál Adrienn polgármesterjelölti indításáról”.

Véleményük szerint Karácsony Gergely nyomására – és az MSZP helyi szervezetének akarata ellenére – döntött úgy Kunhalmi Ágnes, Komjáthi Imre, Hiller István és Molnár Zsolt, hogy Jakál Adriennt indítják Sopron polgármesterjelöltjeként.

„Ezzel gyakorlatilag az MSZP országos elnöksége feláldozza a 35 éve működő soproni szervezetét, annak összes tagját, egy mindig összetartó baloldali közösséget azért, hogy a Párbeszéd belső személyi problémáit, a saját pártjában sarokba szorított, gyengekezű Karácsony Gergely gondjait megoldja. Tisztességtelen és jogtalan döntésnek tartjuk, hogy az MSZP országos vezetői semmibe vették az alapszabályban számunkra biztosított jelölési jogot, ami egy demokratikus döntés alapja” – írták a feloszlásukról szóló közleményben.

Lapunk akkor megkereste a pártvezetést is, ahonnan azt közölték: sajnálják a soproni szervezetükkel történteket, az MSZP országos vezetése azonban a tárgyalások során mindvégig jóhiszeműen járt el.

„Ezeken az egyeztetéseken az MSZP elnöksége azt a tájékoztatást kapta, hogy nincs a soproni helyi szervezetnek saját jelöltje, így nem láttuk akadályát, hogy helyben, a szövetségi megállapodásnak eleget téve, Jakál Adrienn önkormányzati képviselőt, a Párbeszéd – Zöldek elnökségi tagját támogassuk, aki a 2021-es előválasztáson egyszer már a Párbeszéd és az MSZP közös jelöltjeként – a helyi szervezet elfogadásával – mérettette itt meg magát” – írták az Indexnek. Hozzátették: a párt soproni szervezetének újraszervezése rövid időn belül megtörténik.

Furcsa kommentek

Ezek után a politikai hovatartozás kérdésében minimum érdekesnek mondhatók azok a kommentek, amelyeket egy soproni olvasónk juttatott el a szerkesztőségünkbe. Mint forrásunk megjegyezte: „Sovány Endre akkoriban kezdte bontogatni politikai szárnyait, amikor több incidens is történt a városban, és a Betyársereg erre rászervezte megmozdulásait. A kommentek alapján kissé fura, hogy ma már baloldali, liberális pártok álltak be mögé támogatóként.”

Az említett kommentek a helyi portál, a Cyberpress.hu 2019 áprilisi Facebook-posztja alatt keletkeztek Sovány Endre jelenleg is használt profiljáról. A cikk egy figyelemfelhívó vonulásáról szólt, amelyet azután szerveztek meg helyi civilek, hogy több, nyugalmat megzavaró incidens is történt a városban 2019 elején. Az akcióra azonnal rácsatlakozott a Betyársereg, ebből kiindulva pedig többen úgy vélték, hogy a felvonulással a helyi cigányságnak akarnak üzenni, és erre utaltak a bejegyzések alatt szereplő posztok is. (A rendezvény egyébként békés volt, semmilyen atrocitás nem történt a felvonulás alatt.)

Ezek között bukkantak fel Sovány Endre kommentjei is, amelyek négy év után, e cikk írásakor is elérhetőek voltak. Szerkesztőségünk képernyőfotót is rögzített a kommentekről.

Fotó: Cyberpress / Facebook

A meglehetősen érdekes bejegyzésekkel megkerestük magát az érintettet is. Sovány Endre az Indexnek elsőre nem tudta, milyen posztokról van szó, de miután felolvastuk neki, már igen, és el is ismerte, hogy ő írta azokat. Ugyanakkor leszögezte, hogy ezek nem rasszista kommentek, hiszen véleménye szerint egyáltalán nem a cigányságról szóltak.

„Mindenféle rasszizmust elutasítok, de a pedofilokat és az erőszaktevőket is. Ezekre utaltam a kommentjeimmel, amiket ma is vállalok. Ugyanakkor jelezném, hogy nézzék meg a többi kommentemet, akár ebben a témában is, amelyekben éppen a Betyársereget ítéltem el” – mondta az Indexnek Sovány, aki

arra a kérdésünkre, hogy akkor milyen „portyázó férgekre” utalt, úgy válaszolt, hogy ezt nem népcsoportra értette, hanem csak az erőszaktevőkre, rablókra, akik közül „akkoriban Sopronban rengeteg volt”.

„Sem bőrszínt, sem identitást, sem politikai hovatartozást nem nézek, csak az embert, teljesen mindegy, milyen nemzetiségű” – mondta lapunknak a polgármesterjelölt, aki a körülötte kialakult politikai helyzetről nem kívánt nyilatkozni.

Kiáll mellette a Momentum

Lapunk megkereste a Soványt támogató szervezeteket is, így az egykori helyi MSZP-seket és a helyi Momentumot is, hogy tudtak-e a kommentekről, és esetleg ezek után is támogatják-e a jelöltet a június 9-i önkormányzati választásokon. Németh Ferenc, a Momentum helyi elnöke reagált az Index megkeresésére.

„Ez egy régebbi vita része volt, egy korábbi párbeszédes politikussal, ahol valóban sikerült Endrének nem a legszerencsésebben megfogalmaznia a mondanivalóját. A Momentum számára mindenféle kirekesztés teljesen elfogadhatatlan. Pont mi voltunk azok, akik azonnal tüntetést szerveztek a Sopronba szervezett neonáci kongresszus ellen. Ugyanakkor hiszünk abban is, hogy az emberek képesek változni” – írta Németh, aki aláhúzta: Sovány Endrét nem egy rosszul sikerült komment alapján ítélik meg, hanem mert ismerik a munkásságát. Hozzátette:

továbbra is hiszünk abban, hogy Sovány Endre a leghitelesebb jelölt.

„Endre egy segélyező csoportot szervezett évekkel ezelőtt, ami a város egyik legismertebb civil kezdeményezése lett: időseknek, rászoruló embereknek, szigorúan beleértve roma családokat is segít. Gyűjtéssel, esetleg elvégzett munkával, mint például egy ingatlan élhetővé tétele vagy idősek bevásárlásának megszervezése a Covid alatt. Mivel ilyen megmozdulásokban személyesen dolgoztam vele együtt, jobban ismerem annál, minthogy egy 5 évvel ezelőtti kommentháború alapján kelljen róla ítéletet mondanom. A kommentekről maga is beszélt, a témát ő hozta fel, és bár én továbbra sem tartom a nyelvezetét megfelelőnek, a többiekben felmerült kérdésekre is megnyugtató válaszokat tudott adni” – fogalmazott a momentumos elnök.

(Borítókép: Sopron. Fotó: REDACO / Universal Images Group / Getty Images)