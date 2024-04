22 év kübekházi polgármesterség után nem indul újra a választáson Molnár Róbert

„Ezután is segíteni szeretnénk ezt a falut, hogy ha kíváncsiak a véleményünkre, ha kíváncsiak lesznek a tanácsainkra, de kell egy új vezetés, egy friss erő, kellenek olyan fiatalok, akik ugyanúgy tudnak álmodni, ahogy 22–23 évvel ezelőtt mi is álmodtunk. Álmodják, álmodjuk közösen ennek a falunak a jövőjét” – mondta Molnár Róbert kübekházi polgármester pénteken tartott sajtótájékoztatóján, ahol bejelentette, hogy sem ő, sem képviselői nem jelöltetik újra magukat.

A regnáló polgármester beszédében visszaemlékezett az elmúlt évtizedek munkájára. A kezdetekről elmondta: 23 évvel ezelőtt a kis dolgozószobában ültek a dohányzóasztal körül, és elkezdtek álmodni egy olyan jövőről, amelyben láttak egy szép Kübekházát, egy rendezett falut, amely kulturált, lakható, és ahol léteznek közösségi kapcsolatok. 2002-ben választást nyertek, aztán 2006-ban, 2010-ben, 2014-ben és 2019-ben is, és a szemük előtt épült tégláról téglára a falu.

Mi nem voltunk különleges emberek, nem csináltunk csodákat, hanem elhatároztuk azt 2002-ben, hogy számunkra egyvalami lesz a fontos, mégpedig az, hogy egy olyan falut építsünk, amely mindenkié. Azoké is, akik szeretnek itt élni, és azoké is, akik majd később gondolják, hogy majd ideköltöznek

– mondta Molnár Róbert, aki arra is emlékeztetett, hogy sokszor mély, kilátástalan állapotban voltak, pénzhiánnyal küzdött a település, mégis sikerült elérniük, hogy nincs adósságuk, nem vitték csődbe a falut, és épülhetett, szépülhetett a közösség.

A polgármester leszögezte, hogy 2002-ben, amikor megválasztották őket, egy íratlan fogadalmat tettek, amely úgy szólt, hogy mindenkinek a vezetői lesznek, azoké is, akik szeretik őket, és azoké is, akik nem. Ez az íratlan fogadalom öt ciklus során, 22 évig tartott, és mind a mai napig is tart – húzta alá, majd kimondta, hogy ennyi idő eltelte után mérleget kellett vonniuk, be kell fejezniük a településért végzett szolgálatukat, és átadni helyüket a fiataloknak.

Végül azt kívánta Kübekházának, hogy válasszanak olyan vezetőket a falu élére, akik már részt vettek a közösségi munkában, akik benne voltak a közszolgálatban, akik életvitele, személyisége, tisztessége, ismertsége olyan, ami méltóvá teszi őket arra, hogy azt a munkát, amit a jelenlegi testület megkezdett, folytassák.