Tovább gyűrűzik a konfliktus a DK és a Kutyapárt között

Nem csillapodnak a kedélyek a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a Demokratikus Koalíció között. Miután a hegyvidéki előválasztást az MKKP társelnöke, Kovács Gergely nyerte, a DK helyi szervezetének az elnöke, Élő Norbert nem hajlandó beállni mögé, sőt azzal vádolták meg egymást, hogy valójában a Fideszt segítik. A vita azonban eszkalálódott, mivel abba immáron a DK országos szervezete és Donáth Anna Momentum-elnök is beszállt.

Tovább folytatódik a csörte a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt között. Mint arról beszámoltunk, miután a hegyvidéki előválasztást az MKKP társelnöke, Kovács Gergely nyerte meg, a párt állíthat a legtöbb körzetben jelöltet, akik mögé az ellenzéki pártok is beállnak – pontosabban erről állapodott meg még az előválasztáson való részvételért cserébe a viccpártnak nevezett protesztpárt és több ellenzéki párt is, de az előválasztást végül bojkottáló LMP is beállt mögé.

Ugyanakkor a Demokratikus Koalíció helyi elnöke, Élő Norbert lényegében bejelentette, hogy pártja külön indul.

Emiatt Kovács Gergely és Élő Norbert is arról győzködte követőit, hogy a másik a kerületet vezető Fidesz–KDNP-t segíti azzal, hogy mindketten elindulnak – az MKKP elnöke arról írt, Élő megfenyegette, hogy ha nem kerül fel a kompenzációs listára, akkor ráindul, míg Élő azzal védekezett, hogy az előválasztás ezen kimenetele kapcsán az MKKP és a Momentum állapodott meg, ahhoz pártjának semmi köze, így valójában a protesztpárt az, ami ellehetetleníti az ellenzéki győzelmet Hegyvidéken.

A vitába ezúttal immáron nem kizárólag a hegyvidéki szervezet, hanem az országos DK is beszállt,

miután a párt arra szólította fel Kovács Gergelyéket, hogy az MKKP vonja vissza a közös ellenzéki polgármesterjelöltekre ráindított jelöltjeit a fővárosi kerületekben.

Mint ahogy azt a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményükben írják, szerintük a Kutyapárt a saját korábbi ígéretével ellentétben sorra állít polgármesterjelölteket olyan kerületekben, ahol öt évvel ezelőtt az ellenzéki összefogás pártjainak a jelöltjei győztek – példaként az I., a III. és a VII. kerületeket említették, amiket jelenleg V. Naszályi Márta, Kiss László, illetve Niedermüller Péter vezetnek, akik mindannyian a Demokratikus Koalíció tagjai.

Mindez csak a Fidesz érdekét szolgálja. Egy valóban ellenzéki pártnak semmi oka nem lehet arra, hogy ellenzéki polgármesterekkel szemben induljon. Ez rossz a kerületnek, rossz az ellenzéknek, és csak a Fidesznek jó. Aki le akarja győzni a Fideszt, annak tudnia kell: egy közös ellenzéki jelöltnek kell a Fidesz jelöltjével szemben indulnia

– fogalmaz a közlemény, majd pedig felszólítják, hogy amennyiben az MKKP valóban ellenzéki párt, akkor „vonja vissza a közös ellenzéki polgármesterjelöltekre (sic!) ráindított jelöltjeit a fővárosi kerületben”.

Ha ezt nem teszik meg, akkor az egyértelmű bizonyíték arra, hogy a jelenleg hivatalban lévő, korábban győztes ellenzéki polgármesterek leváltása a valódi céljuk

– zárja a közleményét a párt, ami a XII. kerületi helyzetre nem tér ki, ahol az előválasztást megnyerő Kovács Gergelyre indul rá Élő Norbert úgy, hogy az előválasztás során a végül harmadik helyezést megszerző momentumos Farkas Csabát támogatta, sőt a szavazólapon a DK logója is szerepelt Farkas neve mellett.

Donáth Anna Kovács védelmére kelt

A DK és az MKKP közötti csörtébe a Momentum elnöke, Donáth Anna is beszállt, aki közösségi oldalán közzétett közleményében azt írta, az előválasztás csak akkor működik, ha annak tiszteletben tartják az eredményét, majd a magát legeurópaibb pártként definiáló DK-nak odaszúrva Donáth úgy fogalmazott,

európai módon csak így lehet politizálni.

Donáth kijelentette, hogy a hegyvidéki előválasztáson Kovács Gergely nyert, ezzel ő szerezte meg azt a jogot, hogy helyben legyőzhesse a Fideszt. Rövid közleményét a Momentum-elnök úgy zárta,

A Kutyapárt egyéni jelöltjeivel szemben elindulni súlyos hiba, és a Fidesz malmára hajtja a vizet.

Mint arról beszámoltunk, a Hegyvidéken tartott előválasztást a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke, Kovács Gergely nyerte Visi Piroska civil és Farkas Csaba ellenzéki jelöltekkel szemben, méghozzá magabiztosan, a szavazatok 61,11 százalékát megszervezve.

SOKÁIG EGYÉBKÉNT ÚGY TŰNT, HOGY A VICCPÁRTKÉNT INDULT PROTESZTPÁRT NEM IS VESZ RÉSZT AZ ELŐVÁLASZTÁSON,

mivel a párttagság nem támogatta Kovácsot és az elnökséget ebben. Ezért Kovács korábban még azt is bejelentette, lemond társelnöki posztjáról – végül ehelyett a párttagság engedélyezte az előválasztáson való részvételt, amit a politikus meg is nyert.

Június 9-én így a hegyvidéki lakosok Kovács Gergely és Fonti Krisztina, a Fidesz–KDNP XII. kerületi alpolgármestere közül választhatják ki, hogy ki vezesse a következő öt évben a kerületet.