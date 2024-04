Donáth Anna és Gyurcsány Ferenc Karácsony Gergelyen is összerúgta a port

Ugyan korábban arról volt szó, hogy a Momentum Mozgalom is hivatalosan támogatni fogja Karácsony Gergely főpolgármester-jelöltségét, azonban a Nemzeti Választási Iroda oldalán a párt nem szerepel a jelölőszervezetek között. A Momentum szerint ez az „óbaloldal” hibája, míg az MSZP társelnöke szerint Donáth Annáék veszélyeztetik Karácsony Gergely többségét a Fővárosi Közgyűlésben.

Annak ellenére, hogy a Momentum akkori és mostani elnöke, Gelencsér Ferenc és Donáth Anna még tavaly novemberben Karácsony társaságában egy sajtótájékoztatón bejelentették, hogy Budapesten Karácsony Gergely főpolgármestert támogatják újrázásában, a Nemzeti Választási Iroda honlapján Karácsony neve mellett nem szerepel a párt mint jelölőszervezet.

Hivatalosan így Karácsonyt csak pártja, a Párbeszéd – Zöldek, illetve a vele nemrég 2026-ig szövetségre lépő Demokratikus Koalíció és az MSZP jelöli.

Őket már nem, de őt igen

Az Index emiatt megkereste a Momentum sajtóosztályát, hogy megtudjuk, a párt nevének a lemaradása a jelölőszervezetek közül véletlen-e, vagy valami más ok miatt döntött úgy a Donáth Anna vezette párt, hogy hivatalosan nem adják logójukat Karácsony Gergely kampányához.

A párt nevében Varsányi Áron szóvivő reagált, aki felhívta a figyelmünket, hogy a megváltozott jogszabályok szerint egy párt vagy pártszövetség abban az esetben állíthat listát, amennyiben legalább három kerületben indítanak önálló polgármesterjelöltet, vagy van saját főpolgármester-jelöltjük.

Mint írja, a Momentum elkötelezett, hogy lehetőleg mindenhol megvalósuljon az egy az egy elleni küzdelem az ellenzéki polgármesterjelöltek és a fideszes jelöltek ellen, „tegyék ezt bármilyen színben”, ugyanakkor a pártlistán külön indul, „hiszen a fővárosi listás választás arányos, tehát nincs összefogáskényszer”.

Varsányi szerint a DK–MSZP–Párbeszéd-pártszövetség miatt van, hogy a Momentum végül nem lett jelölőszerve Karácsonynak.

Mint fogalmazott, a „DK–MSZP–Párbeszéd óbaloldali pártszövetség a saját budapesti listája érdekében dönthetett” úgy, hogy Karácsonyt kizárólag e három párt jelöli – szerinte „vélhetően azért, mert nem volt három polgármesterjelöltjük, aki nélkülözni tudta volna a Momentum logóját”.

Varsányi hozzátette, a Momentum elfogadta ezt a döntést, és ugyan hivatalosan nem jelölőszerve Karácsonynak, de továbbra is arra biztatja a budapestieket, hogy listán a Donáth Anna pártelnök és Soproni Tamás, Terézváros polgármestere vezette Momentum-listára szavazzanak, a főpolgármester-jelöltek közül pedig Karácsony Gergelyt ikszeljék.

A Momentum szerint az óbaloldal, az MSZP szerint a Momentum a felelős

Az ügyben megkerestük Kunhalmi Ágnest, az MSZP társelnökét, hogy megtudjuk, ha nem a Momentum az oka, akkor végül mi miatt nem szerepel a liberális párt a jelölőszervezetek között.

Lapunknak Kunhalmi kifejtette, az új önkormányzati választási szabályok miatt nagyon nehéz, szinte lehetetlen egyszerre fővárosi listát állítani és más párt jelöltjeit is hivatalosan jelölni, ezért az ellenzéki pártoknak szerinte össze kellett volna fognia – az MSZP társelnöke egyébként még az EP-választásokon is egy teljes ellenzéki listát szeretett volna összehozni.

Ha ebbe a baloldali-zöld fővárosi listába bejött volna a Momentum is, és nemcsak Karácsony személyét, de őt a közgyűlési többség megszerzésében is segítik, akkor nem állna fenn ez a probléma, de Donáth Anna egy teljesen különutas politikát folytatott, hogy ő maximum a Gergelyt tudja támogatni

– fogalmazott Kunhalmi, aki szerint a Momentum ezzel olyan helyzetet állított elő, amely akár Karácsony Gergely közgyűlési többségébe is kerülhet.

Az MSZP társelnöke ugyan nem számít a Fidesz–KDNP előretörésére Budapesten, de szerinte előfordulhat olyan helyzet, hogy Karácsony mögött csak úgy lesz meg a többség, ha alkalmanként a Magyar Kétfarkú Kutya Párt vagy Vitézy Dávid listáin szereplőkkel együttműködik.

Kunhalmi szerint ennek a felelőssége egyértelműen a Momentumot terheli,

mivel így Karácsony Gergely olyan képviselőknek lehet majd kiszolgáltatva, akik szerinte „nem egyértelműen Karácsony politikáját támogató, valamint a Fidesszel nem egyértelműen szemben álló politikusok”.

Karácsony Gergely az utolsó pillanatig megpróbálta Donáth Annát rábeszélni arra, hogy közös listára jöjjünk a fővárosban, és hogy az önkormányzati választás más, Gyurcsány Ferenccel vívja meg saját harcát az EP-választásokon, de ez most a főváros jövőjéről szól. Most pedig ezt a rossz döntést megpróbálják ráfogni erre a baloldali-zöld szövetségre

– mondta Kunhalmi, aki szerint nehéz másra fogni, ha valaki nem akar összefogni egy autoriter rendszerben.

Az MSZP társelnöke ezenkívül kikérte az óbaloldali jelzőt, mivel szerinte Magyarországon nincs más baloldal, ma a régi és az új baloldali szavazók is egy tömbben vannak – ehhez még hozzátette, „kár lenézni a baloldali szavazókat, mintha ők nem kellenének a kormányváltáshoz”. Kunhalmi a gondolatát végül azzal zárta, hogy a NER-ben igen könnyű megöregedni, és – ahogy ezt szerinte korábban már több szereplőnél is láthattuk – most a Momentum sem számít igazán fiatalnak, például Magyar Péterhez képest.

A téma kapcsán kerestük a Párbeszéd, illetve a Demokratikus Koalíció sajtóosztályát is, azonban cikkünk megjelenéséig a Párbeszéd nem válaszolt, míg a DK sajtóirodája röviden csak annyit reagált, „kérem, kérdéseivel keresse a főpolgármesteri sajtóosztályt”.