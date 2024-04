A Magyar Kétfarkú Kutya Párt is bejelentette, ki fog szerepelni a fővárosi lista élén, aki Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere lett. Baranyit két másik párt is győzködte, hogy szerepeljen a listájukon.

Nem mindennapi módon jelentette be a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, hogyan fog kinézni Budapesten a listájuk, hiszen egy olyan képet töltöttek fel, ahol a lista első négy szereplője balról jobbra haladva ül egymás mellett.

Azaz a kép és a közlemény szerint az MKKP fővárosi listavezetője Baranyi Krisztina Ferencvárosi polgármester, akit Kovács Gergely és Döme Zsuzsanna társelnökök, majd Nagy Dávid pártigazgató követ.

A protesztpárt képéhez röviden csak annyit írtak, köszönik a ferencvárosi polgármester bizalmát és hogy elfogadta a listavezetői pozíciót, megjegyzésként pedig még annyit fűztek hozzá, „ha valakinek, akkor neki a Fővárosi Közgyűlésben a helye!”

A hírt egyébként Baranyi Krisztina egy picivel hamarabb jelentette be Facebook-oldalán, ahol azt írja:

ahhoz, hogy továbbra is a Fővárosi Közgyűlés tagja szeretne lenni, pártlistán kell szerepelnie, ami számára egy kényszerpálya.

Mint a független polgármester fogalmaz, három párt is felkérte, hogy szerepeljen a listáján, és akár „pénzdarabot is feldobhattam volna, hogy melyiket választom” – elmondása szerint mindegyik párttól őszinte támogatást és jóindulatot tapasztalt –, ráaádásul bármelyik listán szívesen részt venne, mivel az célja, hogy kerületét a közgyűlésben is képviselhesse.

Végül a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra esett Baranyi Krisztina választása, aminek egyik társelnöke, Döme Zsuzsanna egyébként a kerületében alpolgármester.

Ez viszont nem jelent pártelköteleződést, tehát nem fogok versenyezni senkivel. Ugyanúgy független polgármester maradok, ahogy eddig, és a saját meggyőződésem szerint szavazok, ahogy korábban is tettem. Egyik politikai erő sem kért ennek ellenkezőjére, nincs kötelező szavazási magatartás

– ígérte Baranyi, aki rövid bejegyzését azzal zárta, hogy ezzel Ferencvárosnak önálló képviselete lesz a fővárosban.

De mi az a kényszerpálya, amiről Baranyi beszél?

Mint arról korábban beszámoltunk, a parlament még tavaly decemberben szavazta meg azt a mi hazánkos javaslatot, hogy a Fővárosi Közgyűlés tagjait ne a kerületek polgármesterei adják, hanem egy fővárosi listára leadott szavazatok alapján osztják ki az elinduló pártok között. A javaslatot végül csak a Fidesz–KDNP képviselői szavazták meg, az ellenzék ellenezte – az MSZP részt se vett a szavazáson –, míg a javaslatot benyújtó Mi Hazánk pedig tartózkodott.

Ezután az ellenzéki pártok kényszerhelyzetbe kerültek és ismét felmerült az összefogás kérdése, azonban az végül nem valósult meg: a Momentum, az LMP és a Jobbik kijelentette, hogy ők külön listán fognak indulni, míg a Demokratikus Koalíció a végig közös listát követelő MSZP-vel és a választáson eddig mindig csak szövetségben induló Párbeszéddel szövetkezett.

Ugyanakkor kerületi szinten több helyen is szorosabb az együttműködés a 2022-es választáson együtt induló pártok között, hiszen több kerületben is előválasztással döntötték a közös polgármesterjelölt sorsáról, azonban épp a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a Demokratikus Koalíció Hegyvidéken nem tud megegyezni.

Miután a hegyvidéki előválasztást az ellenzéktől mindig külön induló kétfarkúak jelöltje, Kovács Gergely társelnök nyerte, a kerületi DK-t vezető Élő Norbert bejelentette, hogy ő is elindul polgármesterjelöltként,

mivel szerinte az MKKP nem a Fidesz, hanem az ellenzék leváltásán dolgozik, több kerületben való indulása pedig a Fidesz malmára hajtja a vizet, míg Kovács és Donáth Anna Momentum-elnök a DK-t vádolta meg a Fidesz segítésével.