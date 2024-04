Turbófokozatba kapcsoltak a politikusok, ezt láttuk az utcákon

Sulyok Tamás köztársasági elnök március 12-én kiírta a 2024-es önkormányzati és európai parlamenti választások időpontját. Az arra jogosultak június 9-én dönthetnek arról, hogy mely pártok képviselőit küldenék az Európai Parlamentbe, valamint kikre bíznák a helyi ügyek intézését, a települések irányítását.

Az ajánlásgyűjtés és a kampányidőszak április 20-án kezdődött.

Az EP-választáson csak az a párt állíthat listát, amely május 3-án 16 óráig összegyűjt 20 ezer érvényes ajánlást a választópolgároktól. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a jelöltséghez szükséges ajánlások számát a települések lakosságszáma alapján a jegyzők állapították meg.

A polgármester-választáson indulóknak a jelöltséghez a tízezernél több, de százezernél kevesebb lakosú településeken legalább 300, a százezernél több lakosú településeken legalább 500 ajánlást kell összegyűjteniük, a főpolgármester-jelöltséghez ötezer ajánlás kell. A jelölteknek május 6-án 16 óráig kell összegyűjteniük az ajánlásokat.

Karácsony Gergely optimista

„Nagyon sok helyem jártam tegnap és ma is, a Havanna-lakóteleptől Békásmegyerig. Azt látom, hogy mindig a mi pultjainknál van a legtöbb ember” – mondta lapunknak Karácsony Gergely, akivel a Móricz Zsigmond körtérnél felállított standjuknál találkoztunk. A főpolgármester jelezte: a szükséges ajánlásmennyiség után is kint maradnak az utcákon, ezt jó lehetőségnek tartják arra is, hogy beszélgessenek az emberekkel.

Karácsony Gergely optimista az újrázási esélyeit illetően, a saját győzelmére számít. Arra a kérdésünkre, hogy lesz-e főpolgármesterjelölti vita, kijelentette: lesz vita, valamikor az ajánlásgyűjtés után, május második fele lehet a reális.

A főpolgármester a közgyűlési többség alakulására vonatkozó kérdésünkre kifejtette:

A Fidesz nem véletlenül módosította a választási törvényt. Arról vagyok híres, hogy mindenkivel szót értek, akiben van minimális konstruktivitás és jó szándék. Arra kérem a budapestieket, hogy az általam vezetett listát támogassák, de akkor sem esünk kétségbe, ha szélesebb koalícióra lesz szükség. A mostani pártokon túl ott lehet a közgyűlésben a Mi Hazánk, a Kutyapárt és az LMP is.

Karácsony Gergely a város érdekében bárkivel együtt tud működni, bár szerinte „a Fidesszel eléggé reménytelen a helyzet. Arra számítok, hogy a Fidesz-frakció megkapja azt, ami egy méltányos ellenzéki szerephez jár, ez most is így van”. A politikus szerint a Fidesz gyenge eredményt érhet el, főleg a fővárosi listás választáson.

A főpolgármester kitért arra is, abból a szempontból szintén más típusú lesz a közgyűlés, hogy ezúttal a kerületi polgármesterek helyett a listákról bejutók kapják a mandátumokat, ez nagy változás, mert „a polgármestereknek a kerületük a legfontosabb, és ezen keresztül nézték a nagy budapesti ügyeket is”.

Karácsony örül annak, hogy Baranyi Krisztina lett a Kutyapárt fővárosi listavezetője, mert „minden vitánk ellenére szuper polgármester, ráadásul olyan valaki, aki pontosan tudja, hogy a város működőképessége együttműködést feltételez mindenki részéről”.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy Karácsony Gergely milyennek látja az DK-MSZP-Párbeszéd-Zöldek közös európai parlamenti lista esélyeit. „Forrong az ellenzéki világ, ennek az összes előnye és hátránya is benne van a pakliban. A Fidesz gondban van, arra számítok, hogy az EP-választáson a várakozások alatt fognak szerepelni, Budapesten és a vidéki nagyvárosokban is tarolhat az ellenzék”. A Párbeszéd-Zöldek elnökségi tagja látja azt az energiát, ami mindig keresi az újat, ezt az igényt most Magyar Péter listája tudja leginkább kielégíteni, de „az is értékes a politikában, ha valaki azt csinálja, amit mond, és azt mondja, amit gondol, sőt, már tíz éve is ugyanazt gondolta. Ilyen szempontból mi kiszámíthatóbbak vagyunk”.

Vitézy Dávid szerint az utca barátságosabb, mint a kommentsáv

Vitézy Dáviddal a Széll Kálmán téren találkoztunk, a közlekedési szakembernek ez az első olyan választási kampánya, amit jelöltként teljesít. Az eddigi tapasztalatai alapján

az utca sokkal barátságosabb hely, mint a kommentsávok. Sok biztatást, támogatást kapok, sokan örülnek, hogy elindultam a főpolgármester-választáson. Cikázom a városban, számos helyen jártam már. A visszajelzések alapján úgy látom, hogy még 2024-ben is van értelme a programnak, 101 pontos programot készítettünk. Egy hölggyel az előbb épp arról beszélgettünk, hogy támogatja a BKK-rendészetre vonatkozó javaslatom, tegnap a Határ útnál valaki a Budapest-bérletesek ingyenes kutyaszállítását emelte ki, kifejezetten jók a visszajelzések.

A Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület és az LMP jelöltje a főpolgármesteri vitáról kifejtette: „Régóta kezdeményezem, hogy legyen vita. Állva vagy ülve, Pesten vagy Budán, éjjel vagy nappal készen állok. Karácsony Gergelytől azt kérdezném meg, hogy miért nem teljesítette a programja 70 százalékát. Lehet mutogatni mindenki másra, de rengeteg olyan pont van, amelyeknél nem lehet senkire mutogatni, el kellene számolnia ezekkel. Szentkirályi Alexandrától azt kérdezném, hogy miért állították le a legfontosabb budapesti beruházásokat Lázár Jánossal”.

Vitézy Dávid leszögezte, hogy lenne értelme egy ilyen vitának, a programbemutatásra is alkalmas egy ilyen esemény, „remélem minél hamarabb sor kerül erre, bármikor nyitott vagyok rá. Szentkirályi Alexandra közölte, csak Gyurcsány Ferenccel hajlandó vitatkozni, hozhatja magával, de azért egy főpolgármesteri vitán a jelölteknek kellene vitáznia, miközben Karácsony Gergely minden héten más kifogást talál”.

Bús Balázs szerint Szentkirályi Alexandra alkalmas a feladatra

Bús Balázs lapunknak úgy fogalmazott, hogy „nagyon sokan jöttek ahhoz a pulthoz, amelynél voltam, sorban álltak az emberek. Mellettünk volt a városvezetés pultja, ott csak lézengtek. Összességében nagyon pozitívan éltem meg az első napot, elsőként mi adtuk le az ajánlásokat”.

A III. kerületi kormánypárti polgármesterjelölt, volt kerületvezető úgy látja, jók az esélyeik Óbudán, mert „az az emberek általános benyomása, hogy gazdátlanná vált a kerület, sokan csalódtak a jelenlegi városvezetésben. Egyrészt semmit nem tartottak be az ígéreteikből, másrészt durva korrupciós ügybe keveredtek”.

Bús Balázs megjegyezte: „Az elmúlt öt évben Óbudán csak olyan projektek valósultak meg, amelyeket én vagy Tarlós István terveztünk, és szereztünk rá forrásokat. Számtalan olyan projekt is van, ami a fiókban maradt”. A polgármesterjelölt hangsúlyozta, véget szeretne vetni annak, hogy a jelenlegi kerületvezetés a pártpolitikának szolgáltatja ki az önkormányzatot.

Bús Balázst megkérdeztük a főpolgármester-jelölti esélyekről is, válaszában kifejtette:

Azt gondolom, hogy Karácsony Gergely legyőzhető, két nagyon komoly kihívója van. Ahogy néztem Szentkirályi Alexandra kampánystartját és ígéreteit, pont azokra a kérdésekre tud választ adni, amelyek a budapestieket foglalkoztatják. Annak a híve vagyok, hogy járja végig az utat, ha valaki főpolgármester szeretne lenni, én is sokat tanultam Tarlós István mellett, erre Szentkirályi Alexandrának is megvolt a lehetősége, ráadásul nagy területet, a humánterületet irányította, emellett pedig valamennyi más területtel is találkozott a munkája során, ami kimondottan alkalmassá teszi a feladatra.

A kormánypárti jelölt úgy látja, Karácsony Gergelyről már zuglói polgármesterként is bebizonyosodott, hogy nem tudja irányítani a kerületet.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje tegnap leadta az induláshoz szükséges ajánlásmennyiséget, szerdán pedig hétpontos tervet hirdetett. A Fidesz is összegyűjtötte az európai parlamenti választáshoz előírt ajánlásszámot, a párt pénteki kampánynyitójáról itt írtunk.

A baloldali összefogás szerint ők a biztos pont

„Amikor elindul a választási periódus, a választók részéről is mindig nagyon izgatott a hangulat, most is ezt érzékelem. Egyértelműen látszik, hogy nagy az érdeklődés az DK-MSZP-Párbeszéd-Zöldek közös listája, a szociáldemokrata, zöld lista iránt. Díjazzák az emberek az együttműködést, mind az EP-választás, mind a főváros szintjén is, ez nem csak a baloldali szavazóknak biztos, stabil pont. Várom, hogy minél többen jöjjenek a standjainkhoz, írjanak alá és beszélgessünk” – fogalmazott lapunk kérdésére Kunhalmi Ágnes, akivel a Móricz Zsigmond körtéren felállított ajánlásgyűjtő pontnál találkoztunk.

Az MSZP társelnöke arra számít, hogy a közös európai parlamenti listával 6-7 mandátumot is szerezhetnek, „azt pedig, hogy mi történik az ellenzék többi részével, majd azt is eldöntik a szavazók. Többször láttunk már hasonló jelenséget 2010 óta, mint most Magyar Péter esetében, az előválasztáson például hosszú sorokban álltak a Márki-Zay Pétert támogatók, és látjuk, hogy mi lett belőle”.

A NER-ben, egy ilyen autoriter rendszerben politikailag gyorsabban öregszik a politikus, mint egy demokráciában. Aki ma fiatalos és friss, holnap már szintén elavultnak számít. Miközben Orbán Viktor a legavíttabb, ugyanakkor legszívósabb politikus is, ezért vele szemben csak nagyon kitartó munkával lehet eredményt elérni. Ez egy kemény küzdelem, de azt még egyszer nem engedhetjük meg magunknak, hogy kiábrándult fideszes szavazók miatt, akik valójában nagyobb számban nem is léteznek és tömegével soha nem szavaznak majd az ellenzékre, magukra hagyjuk a csendes, Orbán-ellenes milliókat, ez történt ugyanis 2022-ben

– rögzítette Kunhalmi Ágnes, hozzátéve: „2022-ben nem az együttműködéssel volt a baj, hanem szaladtunk egy pillanatnyi jelenség után, amely nem igazán tudott tartóssá válni, miközben nem foglalkoztunk azokkal a milliókkal, akik a NER-es szürke hétköznapokban ugyanúgy küzdenek és kitartanak akár pedagógusként, kórházi alkalmazottként vagy vállalkozóként, mint mi”.

Arató Gergellyel a Köki Bevásárlóközpontnál találkoztunk, jó tapasztalatai vannak az ajánlásgyűjtésről, „sokan keresnek minket, ha pedig kopogtatunk, akkor is pozitív a fogadtatás”. Az ajánlásgyűjtést arra is szeretnék használni, hogy minél több emberrel kerüljenek kapcsolatba, folyamatosan az utcán lesznek a következő időszakban, ahogy a kopogtatásokat is folytatják.

A szociáldemokrata, zöld szövetség biztos pont az európai parlamenti választáson, mindig azt képviseltük, amit most mondtunk, mindig ezen elvek mentén álltunk, ez volt a politikánk, azt látom, hogy erre van igény a választók részéről

– hangsúlyozta a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, aki Karácsony Gergely esélyeiről elmondta, „a fővárosiak tudják, hogy vele mit választanak, Karácsony Gergely mindig azt a baloldali, zöld várospolitikát képviselte, amit most megvalósít és amit a következő öt évben is végre fog hajtani. A budapestiek látják, hogy a sok nehézség – a koronavírus-járvány, a kormányzati elvonások és az energiaárak – ellenére stabilan működik és fejlődik a főváros".

Arató Gergely arra a kérdésünkre, hogy Magyar Péter pártja veszélyt jelent-e a DK mandátumszerzésére az EP-választáson, úgy vélekedett, hogy „Magyar Péter más közönséget akar megszólítani, ő jobboldali, a Fidesszel való együttműködést hirdeti, ez nem az a politika, ami a szociáldemokrata, zöld lista szavazóinak vonzó lenne”.

Dúró Dóra: A Fidesz után a második legtöbb jelöltet a Mi Hazánk Mozgalom állítja

Dúró Dóra ma többek között az Orczy térnél bukkant fel Budapesten, lapunknak elárulta:

Az EP-választáson történő induláshoz összegyűlt a kellő számú ajánlásunk, míg az önkormányzati választáson a hivatalos tájékoztatás szerint a Fidesz után a második legtöbb jelöltet a Mi Hazánk Mozgalom állítja. Óriási logisztikai munka zajlik, majdnem 1500 jelöltet indítottunk útjára tegnap. Alapvetően pozitív visszajelzések vannak, de még mindig vannak olyan választók, akik nem ismerik a Mi Hazánkat, azon dolgozunk, hogy hozzájuk is eljussunk.

A Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese az eddigi tapasztalatok és a jelöltek száma alapján is bizakodó az esélyeiket illetően, és bár a mandátumszámra vonatkozó becslésre nem vállalkozott, de hangsúlyozta: „Rendkívül büszke vagyok a tagjainkra, az aktivistáinkra és a vezetőkre is. Mi csak az állami támogatásból működünk, az aktivistáink a saját idejükből áldoznak arra, hogy gyűjtsék az ajánlásokat, sok helyen a tagjaink magunk dobták össze a szórólapok vagy a terembérlet árát, ez a hozzáállás óriási kincs”.

Kutyapárt: Úgy tűnik, mostanra beérett az alulról építkezés

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt standjaival is lehet találkozni az utcákon, a Móricz Zsigmond körtéren épp két kutya is volt az ajánlásgyűjtő pontjuknál. Terdik Roland lapunknak kiemelte:

A hangulat kitűnő. Úgy tűnik, mostanra beérett az alulról építkezés, amit a Kutyapárt évek óta csinál. Sok ember már nem viccként tekint ránk, és érezhetően elegük van a rendszerpártokból.

A párt kommunikációs igazgatója az esélyeikről úgy fogalmazott, hogy „706 képviselőt szeretnénk az EP-be juttatni, de megelégszünk hárommal is. A Kutyostat Research Institute mérései szerint minden polgármesterjelöltünk 100 százalékos eredménnyel győz, Kovács Gergő a Hegyvidéken pedig 110-zel”.

Az MKKP ma jelentette be, hogy Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester elfogadta a felkérésüket, ő vezeti a párt fővárosi listáját.

Donáth Anna és Cseh Katalin is gyűjti az aláírásokat

„Megkezdődött az ajánlásgyűjtés az európai parlamenti és az önkormányzati választásokra. Mi, momentumosok ott vagyunk az ország minden pontján, és gyűjtjük az aláírásokat. Mert hiszünk benne, hogy nemcsak az Európai Parlamentben és az önkormányzatokban, de a kormányváltáshoz is szükség van Magyarország legeurópaibb pártjára: a Momentumra” – hangsúlyozta tegnap Donáth Anna, a párt európai parlamenti és budapesti listavezetője. Cseh Katalin EP-képviselő tegnap Budapesten, ma Jánoshalmán gyűjtötte az ajánlásokat.

A Momentum pénteken tartott programbemutató eseményt, amelyen lapunk kérdésére Donáth Anna aláhúzta:

Nem torpant meg a Momentum lendülete, lendületesen megyünk tovább, az elmúlt öt éves európai parlamenti munkánk Cseh Katalinnal a záloga annak, hogy most már nem biankó csekket kérünk, hanem felhatalmazást a munka folytatására. Minden statisztika azt mutatja, hogy a legeredményesebb európai parlamenti képviselők vagyunk és a választók szemében is a leglátványosabb munkát végezzük.

A párt elnökét a Magyar Péter-jelenségről is kérdeztük, videónkatitt találja.

Ungár Péter: Mi vagyunk az egyetlen zöld lista

Ungár Péter a kampánystart napján a Széll Kálmán téren arról beszélt, hogy a fővárosban három ajánlat fogalmazódik meg: „A múlt ajánlata, ami arról szól, hogy vissza kell térni a Tarlós érába, ez Szentkirályi Alexandra ajánlata. A status quo ajánlata Karácsony Gergelyé. A jövő ajánlata Vitézy Dávidé”.

Az európai parlamenti választáson egyszerű a helyzet. Mindenki, aki azt mondja, hogy itt a kormányváltásról van szó, vagy arról, hogy a Brüsszel nevű várost megállítsák, az valótlanságot állít a magyar választóknak arról, hogy mi ennek a választásnak a tétje. Az EP-választásnak az a tétje, hogy milyen hangsúlyokat szeretnénk az Európai Parlamentben

– tette világossá az LMP társelnöke, aláhúzva: „Mi vagyunk az egyetlen zöld lista, és azt szeretnénk, hogy végre ne a magyar termőföldet, vizet és levegőt áldozzák fel a nyugati és keleti tőkések azért, hogy növeljék a profitjukat az akkumulátorgyártásban”.

Róna Péterért kampányol a Jobbik

Gyöngyösi Márton, a Jobbik-Konzervatívok elnöke, valamint Róna Péter közgazdász, a párt EP-listavezetője közösen gyűjtötték az induláshoz szükséges ajánlásokat.

A párt főpolgármester-jelöltje, Brenner Koloman pénteken jelentette be, hogy visszalép Vitézy Dávid javára. Lapunknak akkor kiemelte:

Róna Péter többek között azon dolgozna Brüsszelben, hogy a fővároshoz és más önkormányzatokhoz is eljussanak az uniós források

Brenner Kolomannak az a meggyőződése, hogy „sem a fideszes egypárti túlhatalom jelöltje, sem a balliberális oldal a Karácsony Gergely mögé felsorakozó pártokkal nem egy polgári Budapestben hisz, hanem zsákmányként tekint a fővárosra, már jó előre szétosztva a még el sem ejtett medve bőrét”.

Magyar Péteréknek összegyűltek az ajánlások

„A TISZA Párt aktivistái a pultoknál és a fővárost járva máris összegyűjtötték a szükséges 20 ezer aláírást. Hálás köszönet a munkájukért és a támogatásért. A gyűjtést folytatjuk” – jelentette be már szombat délelőtt Magyar Péter.

Magyar Péter az április 6-i Kossuth téri tüntetése után lapunknak elmondta:

Azt is el tudom képzelni, hogy semelyik ellenzéki párt nem éri el az EP-küszöböt. A DK-nak azért van esélye, és a Kutyapártot nem sorolom a baloldalhoz, másfajta párt. A Fidesz is gondban van, hónapról hónapra csökken a szavazóik száma.

A TISZA alelnöke úgy látja „jogi, politikai, erkölcsi, gazdasági válság van”, az embereknek pedig elegük lett, „lehet, hogy Magyar Péter csak a szikra volt, ami belobbantotta az elégedetlenséget és a haragot”.

Április 20-án több kisebb, parlamenten kívüli párt is elkezdte gyűjteni az ajánlásokat, így tett többek között a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa, a Jakab Péter-féle Nép Pártján, a Vona Gábor által alapított Második Reformkor, és a Megoldás Mozgalom is.

