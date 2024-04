Vitézy Dávid: Karácsony Gergely sok százezer embert küldött el a fenébe

Mint arról korábban beszámoltunk „Nőni a teher alatt – önkormányzati jó gyakorlatok” címmel rendezett kedden konferenciát a Republikon Intézet.

Az esemény politikusi beszélgetésén Horváth Csaba, Zugló polgármestere, Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere, valamint V. Naszályi Márta, Budavár polgármestere értékelték a 2019 óta eltelt időszakot.

A rendezvényen Karácsony Gergely Vitézy Dávid BKK-rendészet létrehozására vonatkozó javaslatát illetően az alábbiakat mondta:

Amikor azt mondja Vitézy Dávid, hogy a közösségi közlekedés nem hajléktalanszálló, akkor én elküldöm a fenébe.

A kijelentésre az LMP és a Budapestért Egyesület által támogatott főpolgármester-jelölt a Facebookon reagált. Szerinte Karácsony Gergely valójában „nem őt küldte el a fenébe, hanem a budapesti tömegközlekedést naponta használó sok százezer embert, akik rendezett és tiszta viszonyokat szeretnének a járatokon”.

Vitézy Dávid kifejtette, hogy Budapesten a szolidaritás mindenkinek jár, nemcsak a hajléktalanoknak, hanem a busz- és villamosvezetőknek is, akiknek mint írja, „érdemi segítség nélkül kellene rendet tartani a járatokon”, a takarítóknak, az utasoknak és a szülőknek is, „akik félnek elengedni gyerekeiket az iskolába, mert beállt hordák zaklatják őket”.

És természetesen jár azoknak is, akik magatehetetlen állapotba kerülnek. De a segítségnek a szociális ellátórendszerben vagy addiktológiai intézményekben van helye, nem pedig a budapestiek százezrei által használt járatok ülésein

– jegyezte meg a főpolgármester-jelölt.

Vitézy Dávid hozzátette azt is, hogy egy friss kutatás szerint a fővárosiak 83 százaléka támogatja a BKK rendészetet, és szerinte minden budapesti megérdemli a tiszta és biztonságos utazási körülményeket.

Programbemutatás

Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt április 19-én mutatta be 101 pontból álló programját.

A korábban már előkerült BKK-rendészetet illetően Vitézy Dávid egy másik nyilatkozatában elmondta, hogy a közösségi közlekedés járművein átlagosan 60-70 incidens történik havonta. Egy közvélemény-kutatási adatra hivatkozva azt is elmondta, hogy a lakosok 83 százaléka ért egyet a BKK-rendészet létrehozásával.

Vitézy Dávid a BKK-rendszéttel kapcsolatban korábban azt mondta, hogy a közösségi közlekedésre figyelő kivonuló rendészeti szolgálat a legtöbb európai nagyvárosban működik, és arra is számos példa van – például Stockholmban –, hogy lehet az appon keresztül hívni rendészeti segítséget.

Úgy véli, szükség van a BKK-rendészetre, nap mint nap kap visszajelzést a budapestiektől, hogy egyre több antiszociális jelenséggel találkoznak a közösségi közlekedésen. „Nem mosom össze a hajléktalanságot az erőszakkal, de a tömegközlekedés nem lehet hajléktalanszálló, nem lehet szervezett koldusbandák munkahelye, nem lehet a zaklatók szabad terepe. Senki nem állította, hogy ezek azonos csoportok vagy problémák, ez a szavaim kiforgatása” – fogalmazott korábbban.

Múlt pénteki programbemutatóján panelrehabilitáció keretében energetikai korszerűsítést ígért, illetve azt, hogy az épített örökséget megóvják, hogy ne „turistásodjon el”. Szolgálati bérlakásprogramot is indítanak, mert jelenleg pécsi fizetésekből kell az itt élőknek bécsi árú lakhatást intézni. 10 ezer új szolgálati és bérlakás megépítéséhez kezdenek neki a következő ciklusban. Ehhez a rozsdaövezetet használnák fel.

A közösségi közlekedés fájdalompontjainak nevezte azt a közel két tucat közlekedési csomópontot, amelyek állapota nem csinál kedvet az utazáshoz, ezeket meg fogja újítani. Vitézy Dávid megválasztása esetén további villamoshálózat-fejlesztéseket is ígért. Új villamostendert is indítana, és azt is vállalta, hogy minden vonalon, minden második villamos akadálymentes lesz.

Arról is beszélt, hogy ki kell harcolni az államnál a HÉV-ek fejlesztését is, melynek elengedhetetlen része a járműcsere, Az elővárosi vasút fejlesztése szerinte azért sem megkerülhető, mert ez a legzöldebb közlekedési mód. Az államtól tehát azt kéri, hogy állítsa a vasutat a budapestiek szolgálatába.

A villamoshálózat-bővítés mellett a buszhálózaton 24 órás üzemet vezetne be a gerinchálózaton. Öt éven belül elektromos lesz a buszflotta harmada, és új, külvárosokat összekötő expressz buszhálózatot is kialakítana. A kerékpáros-közlekedés egyes elemeit biztosan felülvizsgálná, mert a jelenleg látható karók félmegoldások, ebben a formában nem maradhatnak meg. A Bubit kiterjesztené a külső városrészekre is.

Az egységes parkolást is bevezetné, mivel szerinte „az nonszensz, hogy ezt a feladatot most méregdrágán magánszolgáltatók végzik, fenntartva a kerületekként szétszabdalt, mutyizós rendszert”. Megválasztott főpolgármeserként ennek eléréséhez élni fog a felterjesztési joggal.