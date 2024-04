Független jelöltként indulok az önkormányzati választáson a Budapest XIII. kerületi 2. választókerületben – jelentette be Ádám Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtan Intézetének menesztett docense.

Ádám Zoltán főtanácsadóként segíti 2024-től Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester munkáját. „Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy tudását és tapasztalatát ezentúl Ferencváros hasznosíthatja” – írta akkor Baranyi Krisztina a Facebookon. A poszton Gegesy Ferencet váltotta, aki a rendszerváltástól 2010-ig vezette a kerületet.

Kedves Emberek, Újlipótvároson innen és túl! Független jelöltként indulok az önkormányzati választáson a Budapest XIII. kerületi 2. választókerületben! Hosszas gondolkodás után arra jutottam, hogy helyben is itt az ideje a változásnak: kapjon ellenzéki kihívót a választókerület 22 éve hivatalban lévő képviselője, akivel nem emlékszem, hogy egyszer is találkoztam volna 2008 óta, amióta a választókerületben lakunk

– írta Facebook-bejegyzésében Ádám Zoltán.

A kampányindító esemény április 25-én, csütörtökön délután 5-től a „Gaby’sban (Katona József utca 41.)” lesz megtartva, ahol Csáki Judittal beszélget a képviselőjelölt.

„Ez a környék az otthonunk”

Bemutatkozása szerint 1971-ben született Balassagyarmaton, feleségével és két felnőtt gyerekével 2008 óta lakik Budapest XIII. kerületében, Újlipótvárosban. Közgazdász végzettséggel rendelkezik, doktorátusát a Debreceni Egyetemen szerezte 2015-ben.

„Voltam gazdasági újságíró, gazdaságkutató, miniszteri gazdaságpolitikai tanácsadó, banki makrogazdasági elemző és lapszerkesztő is” – fogalmaz. A Budapesti Corvinus Egyetem oktatója volt 2016–2023 között, 2020 és 2022 között vezette a Gazdaságpolitika és Munkagazdaságtan Tanszéket.

2023 októberében azonnali hatályú, rendkívüli felmondással bocsátott el az egyetem, miután az év elején etikai vizsgálatokat kezdeményeztem három magas rangú egyetemi vezető, a rektor és két dékán ellen. 2024 januárjától Budapest IX. Kerület Ferencváros polgármesterének főtanácsadója vagyok. Feladatom hosszú távú, stratégiai elemzések készítése és javaslatok megfogalmazása az önkormányzat működésével kapcsolatban. Emellett félállásban egy kutatóintézetben is dolgozom, ahol a tudományos érdeklődésemnek megfelelően politikai gazdaságtani kutatásokkal foglalkozom

– idézi fel az eseményeket, valamint részletezi korábbi és aktuális feladatait Ádám Zoltán.

„Ez a környék az otthonunk, ahol a baráti körünk jelentős része is él, és ahol ismerem a környékbeli boltosokat és éttermeseket, a kulcsmásoló-cipőjavítót, az optikust, a táskást és a szomszéd ház gondnokát is” – írja a kerületről, amelyben képviselőként indul.

Botrány lett a kirúgásából

A történéseket szorosan nyomon követtük Ádám Zoltán ügyében. A legfontosabb momentumokat korábban így foglaltuk össze:

1. Ahogy az Index is beszámolt róla, tavaly nyáron látott napvilágot a hír, mely szerint Ádám Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtan Intézetének docense év elején azért kezdeményezett három etikai vizsgálatot három egyetemi vezetővel szemben (ezek egyike az akkori rektor, Takáts Előd volt), mert egy hallgatója az egyik tantárgyból nem teljesítette a félév során előírt követelményeket, ennek ellenére – „szabálytalan körülmények között” – a többiektől elkülönítve, egy külön vizsgasorral mégis levizsgázhatott.

2. Első fokon az etikai vizsgálatok elmarasztalták mindhárom egyetemi vezetőt, másodfokon azonban már felmentő döntések születtek. A rektor esetében külön eseti vizsgálóbizottság alakult, amit az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriuma hozott létre. A rektor munkáltatója ugyanis nem az egyetem, hanem a kuratórium. A két másik egyetemi vezető ügyében – akkor még általános rektorhelyettesként – Szabó Lajos hozott felmentő ítéleteket, egyúttal szabálytalansági eljárást kezdeményezett.

3. Augusztusban Ádám Zoltán hosszabb interjút adott a 444.hu-nak, és többek között arról beszélt, hogy a hallgató anyja egy rossz hangulatú beszélgetés keretében próbálta elérni gyermeke vizsgáztatását, és még azt is megjegyezte: férje nagyon fontos ember, nem lenne jó, ha neki kéne beavatkoznia az ügybe. A sajtóban az is megjelent, hogy a család „jelentős Mol-részesedéssel rendelkezik”. Ádám Zoltán nem változtatott az álláspontján, a hallgató mégis levizsgázhatott.

4. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) esztergomi fesztiválján a sajtó (és így az Index is) kérdezhette Hernádi Zsoltot, a Mol vezérigazgatóját, aki nem mellékesen az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke. A vizsgabotránnyal kapcsolatban azt mondta, hogy Ádám Zoltán (bár a nevét nem mondta ki) „egy pártaktivista”, „politikai céllal szivárogtatta ki” az ügyet, és „politikai tőkét próbált kovácsolni belőle”. Hernádi Zsolt azt is elmondta, hogy méltányossági kérelemmel vizsgázhatott a hallgató, ezzel kapcsolatban hozzátette: az egyetemen 100 ezer vizsga és 1000 méltányossági kérelem van egy évben. Kifejtette: az egyetem nem arról szól, hogy „jól kicsesszenek” a diákkal, hanem arról, hogy azok a tehetséges diákok, akik a Corvinusra jönnek, el tudják végezni azt. A konkrét ügynél voltak ugyan szabálytalanságok, de egyik sem olyan, hogy ezért a hallgatót büntessék meg. „Az egész ügy nulla, nem történt semmi olyan kivételezés, ami valóban egy etikai kérdést is felvetne” – jelentette ki a Mol vezérigazgatója (a teljes válaszát 51:35-től lehet meghallgatni).

5. Takáts Előd – aki a botrány kirobbanása és a vizsgálat után nem sokkal távozott a rektori székből – a Telexnek adott interjújában szintén arról beszélt, hogy a hallgató méltányossági kérelmet nyújtott be, és az ilyen (első) kérelmek 99 százalékát jóváhagyják, ebben az ügyben is így történt. Ádám Zoltán szerint „hamis tartalmú” volt ez a méltányossági kérelem. Takáts Előd azt mondta, hogy a családot nem ismerte, és a hallgató egy standard vizsgasort kapott. Ezt a megoldást Ádám Zoltán nem fogadta el, ennek lett a következménye az etikai vizsgálat. Takáts Előd a távozását egyébként azzal indokolta, hogy tudományos, kutatói munkájára szeretne koncentrálni.

6. Az ügy újabb fordulata volt, hogy a Szabó Lajos – jelenleg már megbízott rektor – által kezdeményezett szabálytalansági eljárás kifutása az lett, hogy Ádám Zoltán munkaviszonyát azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással megszüntették. A Corvinus állítása az, hogy a szabálytalansági eljárást a belső szabályoknak megfelelően folytatták le, és öt ponton állapítottak meg szabálytalanságot. Azt is közölték, hogy az eljárás következményeként szóbeli és írásbeli figyelmeztetéseket adtak ki, illetve az eljárás során tanúsított munkavállalói kötelezettségszegések okán – „az együttműködés megtagadása miatt” – munkaviszony-megszüntetés is történt.

7. Ádám Zoltán azt állítja: vele szemben semmilyen szakmai hibát vagy vétséget nem állapítottak meg, az egyetem vezetése kereste az alkalmat, hogy megszabadulhassanak egy kritikus hangtól. Az RTL-nek azt nyilatkozta, hogy az elbocsátásának „megfélemlítő hatása van az egyetemen”. Úgy fogalmazott: „Ez maga a megfélemlítés, maga a terror.”

8. Ádám Zoltán elküldése nagy port kavart az egyetemen (és azon kívül is), a szakszervezet dolgozói fórumot hívott össze, amelyen a többség egyetértett, hogy fel kell lépniük kollégájuk menesztése ellen. A fórumon az egyetem vezetése is részt vett, és a közleményük szerint arról tájékoztattak: Ádám Zoltán munkaviszonyának megszüntetése nem az etikai vizsgálatok és nem a szabálytalanságok miatt történt, hanem azért, „mert a szabálytalansági eljárás során ötszöri kérésre sem bocsátotta rendelkezésre azt a levelezést, amely szükséges lett volna a tények, a teljes igazság megismeréséhez és az ő szerepének a tisztázásához”.

Az első perfelvételi tárgyalást Ádám Zoltán perében februárban tartották. Kiderült, a felek nem tudtak megegyezni, így biztosan folytatódik az ügy a bíróságon.