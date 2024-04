Karácsony Gergely: A Lánchíd-botrány nem a fővárost érinti

Az interjúban Karácsony Gergelyt többek között arról is kérdezték, hogyan látja saját politikai szerepét ebben az átalakuló helyzetben, mire büszke és mire nem az elmúlt 5 év főpolgármesteri tevékenységéből?

Szó esett arról is, hogy mire elég a DK–MSZP–Párbeszéd szövetsége, és hogyan tudná vezetni a várost egy jelenleginél is töredezettebb Fővárosi Közgyűléssel, valamint arról, hogy mit jelent számára, ha Magyar Péter pártja is beszáll a közgyűlési mandátumokért folytatott mérkőzésbe.

Karácsony Gergely rögtön az interjú elején reagált Orbán Viktor miniszterelnök megjegyzésére, amelyet a miniszterelnök a Battyhány téren mondott, amikor Szentkirályi Alexandra főpolgármester-jelöltnek segített aláírást gyűjteni. A főpolgármester szerint „bukovári” maximum a budapesti Fidesznek lesz, ő magabiztosan tekint a választások elé, mivel szerinte a főpolgármester-jelöltséghez szükséges aláírások miatt sem kell aggódnia.

A 2026-os országgyűlési választásokra indítandó közös miniszterelnök-jelöltről azt mondta: nincs kizárva, hogy Dobrev Klára lesz az, mert úgy tudja, egyelőre másnak nincs ilyen ambíciója az ellenzéki oldalon, de kiemelte, hogy erről még nem beszéltek, mert most az európai parlamenti választásokra és az önkormányzati választásokra fókuszálnak.

Szerinte ha a szavazók többsége nem a Fideszre szavaz az EP-választásokon, akkor nagyon kemény kormányzati válság lesz Magyarországon. Úgy véli, hogy a kormányt nagyon megroppantotta, és eltört benne valamit a kegyelmi botrány, és biztosra veszi, hogy teljesen más kormányzás lesz június 9. után. Hozzátette, szerinte most sokkal rosszabbul fog szerepelni a Fidesz a választásokon, sokkal alacsonyabb lesz a részvétel.

Karácsony Gergely ezzel kapcsolatban azt is kiemelte, hogy „érzi a zavart az Erőben”, és állítása szerint „brutális megszorítások jönnek majd június 9. után”, mert nagy baj van. És azért sincs még meg a központi költségvetés, mert a hatalmi harcok blokkolják a kormány működését.

Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt azon kijelentésével kapcsolatban, miszerint Karácsony Gergely nem őt küldte el a fenébe, hanem a budapesti tömegközlekedést használókat, azt mondta, hogy nem a javaslatot küldte el a fenébe, hanem annak a kommunikációjában és felvezetésében lévő „sunyi, politikai hergelést”.

A főpolgármester ugyanis úgy véli, hogy az a felütés, amellyel a BKK-rendészet javaslata kezdődött, miszerint a tömegközlekedés nem lehet hajléktalanszálló, „politikai alávalóság”.

Karácsony Gergely elmondta, hogy jelenleg két Vitézy Dávidot ismer: az egyik közlekedési szakértő, a másik a politikusjelölt, akik között nem lát semmilyen kapcsolatot, hiszen Vitézy Dávid szerinte „a szó rossz értelmében vett politikus lett”. A főpolgármester úgy fogalmazott, hogy a hajléktalanokra apelláló mondatot Kocsis Máté vagy Tarlós István is mondhatta volna.

A BKK járatritkításairól beszélve megjegyezte, hogy a budapesti közlekedés két ezrelékéréről van szó, de az nem ritkítás volt, „hanem egy új menetrend, ami a változásokra reagált”. Szerinte ez az intézkedés összességében a kapacitást bővítette volna, de hibát követtek el, és elrontották a kommunikációt.

A programjával kapcsolatban elárulta, hogy szerinte egy várost nem lehet ötéves távlatokban vezetni, csak jövőképpel, ezért is szólt az ő programja ötven évre. Kijelentette, hogy a második világháború óta ez volt a főváros legnehezebb öt éve, hiszen kitört egy világjárvány és tízszeresére növekedtek az energiaárak. Majd hozzátette, hogyha a második világháború óta nem is, de

az elmúlt harminc évben biztosan nem volt ilyen nehéz dolga a fővárosi vezetésnek.

Ma már azt gondolja, hogy egy más BKK-t csinált volna, szerinte a Budapesti Fejlesztési Központ egy árnyékvárosháza volt, és abból a 46 milliárd forintból, amit odaadtak, a főváros sok mindent meg tudott volna csinálni. Elmondta, hogy jelenleg 30 százalékkal kisebb Budapest költségvetése, mint Tarlós idejében, de még ebből a kevésből is jobb közszolgáltatást nyújtanak, mint az akkori.

A csütörtökön bejelentett Budapesti Klímaügynökségről elmondta, hogy uniós projektből valósult meg, amely többek között műszaki és jogi segítséget nyújt majd a társasházaknak, de szerinte önmagában nem csak erről szól a klímapolitikájuk. Kiemelte, hogy rengeteget tettek azért, hogy javítsák a főváros energiahatékonyságát, ide sorolva többek között a BKK járműcseréjét is.

Karácsony Gergely arról is beszélt, hogy a Rákosrendezőre tervezett mini-Dubaj néven ismertté vált projekt megakadályozásáért is mindent meg fognak tenni, úgy, mint azt a városligetbe tervezett új Nemzeti Galéria, valamint a Fudan Egyetem beruházásánál is tették. Utóbbival kapcsolatban kiemelte, hogy arról is volt törvény, de mégsem valósult meg.

A népszerűséggel kapcsolatos kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, hogy rengeteg pénzt költöttek már el a lejáratására, ám Budapesten mégis ő a legnépszerűbb politikus. Szerinte lehetne arról beszélni, hogy min múlik a népszerűség: azon, hogy hányan gyűjtenek neki aláírást, vagy azon, hogy egy Beton.Hofi-koncerten hányan mennek oda hozzá szelfit kérni?

Az interjúban elmondta még azt is, hogy

a Fővárosi Közgyűlésben való részvételhez szükséges listaállítás miatt lett hárompárti jelölt, míg az EP-listán egy erős Momentum-jelöltségben érdekelt.

Nehézkesen indult a kampány, amit részben az új választási rendszer is okozott, de szerinte nem csak az ellenzéki oldalon voltak emiatt megkésve, mivel a Fidesz se hamarkodta el a jelöltállítást.

Sokat jelent neki, hogy beállt mögé három diákszervezet, és a közösségi oldalakon érkező visszajelzésekből úgy érzi, hogy nagyon fiatalos szavazótábora van, amelyben olyanok is vannak, akik még nem szavazhatnak.

A következő öt évről beszélve elmondta, hogy a főváros pénzügyi helyzete jelenleg radikálisan rosszabb mint 2019-ben volt, de ennek ellenére egy sokkal stabilabb működést alakítottak ki.

A Lánchíd-botrány szerinte nem a fővárost érinti, hanem az A-Híd Zrt-t. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, hogy neki ez védelmi pénznek tűnik, amiből náluk nincs, és kereshetik ugyan náluk, de nem fogják megtalálni.

Karácsony számára a Magyar Kétfarkú Kutya Párt az első lehetséges partner a Fővárosi Közgyűlésben való együttműködésre, de az LMP-vel való együttműködést sem zárja ki, hiába gondolja a pártról, hogy egy „proxy-Fidesz”.

Az új közgyűlésben szerinte rosszabb lesz az együttműködés a fideszes tagokkal, mert az új arcokat azért küldik be, hogy még annyi szakmaiság és együttműködés se legyen, mint ami eddig volt.

Az Index-értesülésével kapcsolatban, miszerint Magyar Péter pártja három kerületben is indítana polgármester-jelöltet, azt mondta, hogy nagyon sunyi ez a választási rendszer, hiszen nem aláírást kell gyűjteni, hanem rá kell indulni három jelöltre, ami megosztja a szavazókat, de saját elmondása szerint „ha indulnak, indulnak, ha nem, nem”, de inkább a saját politikájával foglalkozik. Annyit azonban megjegyzett, hogy a Tisza Párt színeiben induló esetleges polgármester-jelöltek „aggodalomra adnak okot”.

Végül arról beszélt, hogy szerinte ő egy érdemi ajánlatot tett a budapestieknek, és azt szeretné, hogy ne az életünk szóljon a politikáról, hanem a politika szóljon az életünkről. Olyan várost szeretne, ahol „lehet levegőt venni, lehet menni orvoshoz, és hogy ne fulladjunk bele a benzingőzbe”.

Úgy véli, hogy az elmúlt öt évben megváltozott a városról való gondolkodás is, és ő sem volt gyáva beleállni azokba az ügyekbe, amelyekben hitt.

Karácsony Gergely nem akar miniszterelnök lenni, szeret főpolgármester lenni, és az is akar maradni.

Vitézy Dávid nem ért egyet

Az interjúban a főpolgármester arról is beszélt, hogy Vitézy Dávid államtitkársága idején a BKF nem tett semmit, csak terveket csináltatott rengeteg pénzből. Erre a beszélgetés megjelenése után a főpolgármester-jelölt a közösségi oldalán reagált.

Vitézy Dávid az interjúra reflektálva azt írta: „Ha a főpolgármester szerint felesleges volt minden BFK-s terv, akkor szerinte felesleges megtervezni a HÉV-ek fejlesztését, a Szegedi úti felüljárót, az elővárosi vasútvonalak fejlesztését, az új villamosvonalakat, a csepeli közparkot, és még hosszasan sorolhatnám.”

Ezzel nem értek egyet. Viszont ez a vita is mutatja, miért kell leváltani Karácsony Gergelyt. Hisz a tervezésellenesség egyenlő a fejlesztésellenességgel. A főpolgármester eddig is számos beruházást próbált megakadályozni az elővárosi vasútfejlesztésektől a Galvani hídig és a dél-budai centrumkórházig, ebbe a sorba illeszkedik a mai nyilatkozata is

– fogalmazott a főpolgármester-jelölt.

Szerinte Karácsony Gergely olyasmivel vádolja, amire Vitézy valójában büszke: „rengeteg hasznos, kiváló beruházást készítettünk elő az elmúlt években. Több terv meg is valósult, a Nyugati pályaudvar történelmi csarnokának rekonstrukciójától a Széll Kálmán téri átjáróig.”

Messze nem minden, és engem bosszant a legjobban, ahogy Lázár János minden beruházást leállított. De épp azért indulok főpolgármesternek, hogy a többi kiváló terv is mihamarabb megvalósulhasson – fűzte hozzá bejegyzésében Vitézy Dávid, aki erről a Totalcarnak adott interjújában is hosszasan beszélt.

(Borítókép: Karácsony Gergely 2024. április 23-án. Fotó: Kaszás Tamás / Index)