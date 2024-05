Megvolt az első EP-választási vita: csak a Fidesz és a Tisza Párt nem jelent meg

Beszélgetésre invitáltak kilenc pártot az Országos Közös Akarat, a budapesti Egységes Diákfront, valamint a Civil Bázis Egyesület közös rendezvényén. A meghívott pártok képviselőjelöltjeit legfontosabb terveikről és a civilek képviseletéről kérdezték. Az eseményen részt vett a a Demokratikus Koalició, a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd-Zöldek szövetség képviselője, a Jobbik, az LMP, az MKKP, a Második Reformkor, a Mindenki Magyarországa Mozgalom valamint a Momentum Mozgalom delegáltja is. Távol maradt azonban a kormánypárt, valamint a Tisza Párt, amelynek Magyar Péter az alelnöke.

Magyarország 2024. május 1-én immár 20 éve tagja az Európai Uniónak. Ebből az alkalomból Országos Közös Akarat, a budapesti Egységes Diákfront, valamint a Civil Bázis Egyesület Otthonunk, Európában – a civilek képviselete címmel beszélgetésre hívott kilenc pártot az Eötvös10 Művelődési Házba május 1-én, 14 órától.

A meghívott pártok képviselőjelöltjeit legfontosabb terveikről és a civilek képviseletéről kérdezték az esemény leírása szerint. Az esemény két részből áll, a kettő között rövid szünettel, az első részről felvétel is készült. A rendezvény moderátorai Kenderes Lilla (Egységes Diákfront), és Juhász Bence (Tabumentes Ország) voltak.

Az eseményen a Demokratikus Koalició, a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd-Zöldek szövetséget Rónai Sándor, a Jobbikot Róna Péter, az LMP-t Tetlák Örs képviselte, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviseletét Törley Katalin látta el (a Mi Hazánk Mozgalom számára sem az esemény borítóképén, sem a helyszínen nem készítettek elő dedikált helyet, ők a jelek szerint nem kaptak meghívást).

A Vona Gábor vezette Második Reformkor Párt színeiben Pekárné Farkas Emese emelt szót, míg a Mindenki Magyarországa Mozgalom céljait Szalma Botond tolmácsolta. A rendezvényen megjelent Donáth Anna, a Momentum Mozgalom elnöke is.

Két szék azonban üresen maradt: sem a Fidesz, sem a Tisza Párt képviselője nem jelent meg a vitán.

„Megvolt az első EP-választási vita a pártok között. Csak két párt nem jött el, a Fidesz és Magyar Péter pártja. Ezt jelzik az üresen maradt székek a színpadon. Pedig érdemes lett volna eljönniük erre a civilek által szervezett vitára. Mert egy demokrata nem fél – a vitától sem” – írta Facebook-bejegyzésében Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció ügyvezető alelnöke és EP-képviselője.

Deutsch Tamás diktafonnal és nadrágszíjjal vitázna

Ahogyan arról az Index is beszámolt, a Partizán is EP-listavezetői vitát rendez, amelyre többen is elfogadták a meghívást. Dobrev Klára (DK–MSZP–Párbeszéd), Donáth Anna (Momentum), Le Marietta (Magyar Kétfarkú Kutya Párt), valamint Toroczkai László (Mi Hazánk) fogadta el a Partizán felkérését a határidőig. Deutsch Tamás, a Fidesz listavezetője elutasította a Partizán felkérését, Magyar Pétertől, a Tisza Párt alelnökétől nem kaptak választ a határidőig.

Mindez azért is lehet furcsa, mert Magyar az utóbbi hónapokban kétszer is interjút adott a Partizánnak (legutóbb március közepén volt a vendégük ), és korábban azt mondta, vállalja a vitát Deutsch Tamással és Dobrev Klárával (bár akkor azt írta, hogy „a köztelevízió élő adásában” szeretne leülni velük.

A Fidesz listavezetője korábban azt mondta: „május 3-án ér véget az európai parlamenti választásokon induló pártok listaállítása. Ezután minden háborúpárti és dollárbaloldali listavezetővel kész vagyok vitázni. Diktafonnal és nadrágszíjjal is lehet jönni”.

Deutsch Tamás később reagált a vita hírére, és ő árulta el először azt is, mikor lehet a vita. „Tisztelt Gulyás Márton, Megkaptam levelét a május 17-re tervezett eseményükre. Amint azt már korábban világossá tettem, az európai parlamenti választásokon induló pártok listaállításának lezárultát követően minden listavezetővel kész vagyok vitázni” – írta, majd hozzátette,

az önök csatornáját – a saját bevallásuk szerint is – Soros György hálózata finanszírozza. A dollármédia – így önök is – pontosan azt teszi, amit a finanszírozóik elvárnak tőle. Nyíltan háborúpárti, bevándorláspárti és genderpárti pártpolitikai álláspontot képviselnek. Mindezek alapján, ahogy eddig, úgy most és a jövőben sem kívánok az önök politikai tevékenységéhez semmilyen formában sem asszisztálni.

Deutsch egyébként a Partizán eredeti levelét is nyilvánosságra hozta teljes terjedelemben. Azt írták, hogy „a vitát nagy létszámú, 1500 fős élő közönség előtt tervezzük megszervezni; az online közvetítésben pedig nagyságrendileg egymillió néző elérését tudjuk reálisan vállalni”.