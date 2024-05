Gyurákovics Andrea: Csak az a fontos Baranyi Krisztinának, hogy forogjon a neve a sajtóban

Míg Bácskai János 2019 előtti 5 éves polgármesteri ciklusában 150 fejlesztés vagy beruházás valósult meg Ferencvárosban, az elmúlt 4 és fél évben, Baranyi Krisztina vezetésének időszakában lejtmenetbe került a városrész – állítja Gyurákovics Andrea, aki az eddigi önkormányzati képviselőségből most szintet lépne, hogy ősztől polgármesterként vezesse a kerületet, a Fidesz jelöltjeként.

A konszenzust élvező, és ezért korábbi ciklusokon átívelő tömbrehabilitáció mára leállt, ezt mindenképpen újraindítaná. Elsikkadása már csak azért is érthetetlen, mivel 2019-ben 9 milliárdos többlettel adták át a kassza kulcsát Baranyi Krisztinának, s a költségvetés jelenlegi helyzete is lehetővé tette volna a folytatását. A 2019 előtt 25 milliárdos főösszeghez képest ma közel 40 milliárd a kerületi kassza éves bevétele. Látható tehát, hogy míg korábban 22 önkormányzati ingatlant sikerült felújítani, kevesebb pénzből, addig – ha minden szerencsésen alakul – most csak egy 30 lakásos épületet tudnak majd átadni.

Úgy adtunk át egy komplett, öt évet lefedő fejlesztési programot, hogy már csak meg kellett volna valósítani. Az összes önkormányzati épületre, évre lebontva, részletes költségvetési összegekkel, tervekkel rendelkeztünk, aktualizálás után indulhatott is volna a munka.

Arra is emlékeztetett, hogy a tervek teljesülése a korábbi 50-60 százalékhoz képest most csak 12 százalék körül alakult. Nem látják ugyanakkor, hogy a jelentős költségvetési többlet pontosan hol hasznosul. A Fidesz polgármesterjelöltje úgy látja, hogy a források részletekben megjelennek egy-egy projekt költségvetése során, csakhogy a fejlesztéseket görgetik maguk előtt, következésképp a hozzárendelt pénzek sem lesznek elköltve, csak halmozódnak a kerület számláján.

Önfejű és kiszámíthatatlan

De, ha minden rendelkezésre áll, vajon miért nem válnak valóra a kerület tervei? Ezt Gyurákovics Andrea azzal magyarázza, hogy Baranyi Krisztina nem tudott szót érteni az őt polgármesteri székbe juttató pártok képviselőivel, ennek pedig az az oka, hogy a városvezető autoriter személyiség. Példaként az Ecseri úti metrókijárat felszíni rendezésének esetét említi. Megoldást jelenthetett volna a rekonstrukció évenkénti ütemezése.

Akkor nem kellett volna erre máshonnan elvonni jelentős forrásokat. Fontosabb ugyanakkor, hogy a képviselők semmilyen tájékoztatást nem kaptak arról, hogy mitől lett az előzetesen meghatározott 1 milliárdos ráfordításból több mint 2 milliárd. A metró felszíni területének 30 százaléka a Fővárosi Önkormányzaté, de hiába feszegették a képviselők, hogy akkor ebből mennyi költséget és milyen konstrukcióban vesznek majd át, vagy hogyan kompenzálják a kerületet, semmilyen választ nem adott.

A kulturális területen nagyobb aktivitást mutat a városvezetés, amiben szerepet játszhat az, hogy a területet Döme Zsuzsa, a Kutyapárt társelnöke felügyeli. (A pártok közül Baranyi főleg az MKKP-vel ápol szoros kapcsolatot, a fővárosi listájukat is ő vezeti.) A Fidesz jelöltje szerint, miután a kultúra az MKKP „játszótere lett”, egymást követik a provokatív művészeti megnyilvánulások, amelyekre a kerületiek többsége egyáltalán nem vevő. A G Mercedes terepjárót karmaiban tartó turul szobrának esete mutatja meg világosan, hogy mit tekintenek az itt élők kultúrának, és mit nem. (A kiállított szobrot rövid időn belül lerombolták.)

A baj egyébként Gyurákovics szerint nem is elsősorban magával az alkotásokkal van, hanem azzal, hogy nagyon sok közpénzt költenek rájuk. Ő mindenesetre ezeket a forrásokat inkább játszóterek felújítására és a zöldfelületek növelésére, karbantartására fordítaná.

Az egyik választópolgár azt mondta nekem, lehet, hogy a szobor ledöntését is a polgármester szervezte meg, mert ez is a személye körüli hírt generál, számára ugyanis láthatóan igen fontos, hogy az online médiában forogjon a neve, hogy bekerüljön a hírekbe.

Önmagáról azt mondta, 29 éve él a Ferencvárosban, s bár nem tagadja, hogy Bács-Kiskun vármegyéből származik, gyerekkora óta fradista, ki is szokott járni a Fradi meccseire. Felvetésünkre, hogy mondott e neki valamit Kubatov Gábor pártigazgató, klubelnök arról, hogy miként került az FTC közelébe a Gazprom, kitérő válasza szerint nem tudja, mert a meccseken nem a Skyboxban ül, így arról sincs információja, hogy ebből a kapcsolatból profitálhat-e valamit a kerület.

A polgármester nyilatkozataival szemben a kerület lapjaként megjelenő 9. Magazint nem tartja független újságnak.

Ennek alátámasztására felidézte, hogy képviselőjük nyilatkozatára ugyanabban a lapszámban, rögtön a nyilatkozat alatt jelenhetett meg a rá adott kabinetfőnöki reakció is. Úgy vélte, hogy a helyi nyilvánosság lapja a helyi ügyekről kell hogy szóljon. Ehhez képest az országos politika témái uralják a tematikáját. Baranyi Krisztina polgármester azt ígérte, hogy elődjénél olcsóbb lesz a ferencvárosi médiacég működtetése, de nem így történt. A korábbi 115 millió forintos éves működési forráshoz képest most már 240 millióba kerül az adófizetőknek.

Ez nem egy országos napilap; vajon mit csinál a 9. Magazinnál 55, megbízási szerződéssel foglalkoztatott újságíró?

– tette fel a kérdést. A médiacégnek van egy felügyelőbizottsága, amelybe a frakciók elvileg delegálhatnak tagokat, de a Fideszét Baranyi Krisztina nem fogadta el, s bár a polgármesternek felülbírálati jogköre nincs, a jobboldal számára így a működése átláthatatlan.

Mint ismert, a Fidesz felső vezetése jelentős vérfrissítést tartott indokoltnak a párt budapesti szervezeténél, ezért kevéssé ismert, fiatal politikusok szerepelnek a fővárosi kompenzációs listáján. Gyurákovics Andrea ezen a 16. helyet foglalja el, mégsem gondolkodik a polgármesterségen kívül más pozícióban, mert – mint mondja – június 9-én neki és csapatának is nyernie kell.

(Borítókép: Gyurákovics Andrea)