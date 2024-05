Karácsony Gergely is leadta az ajánlásait

Karácsony Gergely főpolgármester is leadta az aláírásgyűjtő íveket a Nemzeti Választási Irodának (NVI), így negyedikként már az ő neve mellet is megjelent a „bejelentve” megjegyzés a NVI honlapján. A főpolgármester bejelentésével egy időben két főpolgármester-jelölt is visszalépett a versenytől, így Karácsony Gergely kihívóinak száma kilencre csökkent.