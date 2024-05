Életveszélyes fenyegetést kapott a férfi, aki lecserélte a polgármester tábláit Jándon

Egyfajta táblaháború bontakozott ki Jánd településén, ahol az indulatok életveszélyes fenyegetésig és elbocsátásokig vezettek. A vita amiatt robbant ki, mert a polgármester egy olyan táblát rakatott ki, amelynek felirata Orbán Viktor elhíresült mottója: „No migration, No gender, No war”. Egy jobbikos igazgató viszont nem nézte ezt jó szemmel, és megváltoztatta a szöveget „Otthont, Hitet, Békét” feliratra.

A miniszterelnök látogatása után sem csillapodtak a kedélyek Jándon, ahol az elmúlt napokban egyfajta táblaháború alakult ki. A polgármester a No migration, No gender, No war feliratot helyezte ki a faluba vezető útra. Ezt a településen élő jobbikos regionális igazgató cserélte le Otthont, Hitet, Békét feliratra. A táblaháború azóta életveszélyes fenyegetésig és rokonok kirúgásáig fajult – adta hírül az ATV Híradó.

Orbán Viktor Facebook-bejegyzésben reagált az eseményekre, itt a kormányfő azt mondta: az eredeti feliratok és a lecserélt tábla ugyanazt üzeni: „A migráció ugyanaz, mint az otthon. Azért nem akarunk migránsokat, mert meg akarjuk tartani az otthonunkat. Az apa férfi, az anya nő, ahogy a jóisten teremtette. Ha azt mondja valaki, hogy hit, az azt jelenti, hogy no gender. A végén azt mondjuk, hogy no war, az ugyanaz, mint a béke” – fogalmazott a kormányfő.

A tábla feliratát megváltoztató jobbikos politikus azt mondta a híradónak:

Orbán Viktor erőltetett párhuzamai nehezen értelmezhetőek, majd Hozzátette, hogy az ügy kirobbanása óta nagy lett az ellentét a faluban.

„Miniszterelnök úr azt próbálta elmagyarázni a világnak, hogy mi egy nyelvet beszélünk, miközben néhány órával a miniszterelnök távozása után telefonon beszéltem a polgármesterrel, aki életveszélyesen megfenyegetett, felmenőimet szidalmazva szemkinyomással, megöléssel és másokkal fenyegetett és ígéretet tett rá szentül, hogy mindent el fog követni, hogy tönkreteszi az életemet” – mondta Adorján Béla, a Jobbik–Konzervatívok regionális igazgatója.

A híradónak korábban nyilatkozó helyi roma kisebbség vezetője is azt mondta: őt is érték azóta retorziók. A közmunkásként dolgozó testvérét például a polgármester bosszúból kirúgta.

„Telefonhívásokat kapok, hogyha el fogok indulni polgármesternek, akkor teljesen el fog lehetetleníteni. Saját unokatestvéreimet, a családomat indította ellenem a kisebbségibe. Saját magát is romának vallotta, hogy ellenem tudjon szavazni, hogy minél több legyen a romák által leadott szavazat” – mondta Dacsó Linda Gabriella független polgármesterjelölt.

Az ATV állítása szerint stábunknak napközben nyilatkozott a polgármester is, aki tagadta az ellene felhozott állításokat. Azonban nem sokkal a felvétel elkészítése után az interjút telefonon letiltotta.